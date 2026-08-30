Fastweb Digital Academy sbarca su AppLi con 120 corsi digitali

I corsi di Fastweb Digital Academy sbarcano su AppLi, la piattaforma pubblica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nata insieme a INPS per dare una mano a chi in Italia sta cercando un impiego. La scuola per le professioni digitali di Fastweb + Vodafone porta dentro quello spazio una fetta consistente del proprio catalogo, con l’obiettivo dichiarato di allargare l’accesso alla formazione digitale e rafforzare le competenze di chi lavora o vorrebbe farlo.

Il numero da tenere a mente è 120. Tanti sono i corsi già collegati alla piattaforma ministeriale, fruibili online in modalità on demand direttamente sui canali di Fastweb Digital Academy. Non è però un punto d’arrivo, perché nei prossimi mesi l’intera offerta formativa verrà resa disponibile in modo progressivo, un blocco alla volta.

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Fastweb Digital Academy: cos’è AppLi e come funziona il virtual coach

AppLi, acronimo di Assistente Personale per il Lavoro in Italia, è sostanzialmente un coach virtuale costruito sull’intelligenza artificiale generativa. L’idea alla base è quella di accompagnare la persona lungo tutto il percorso, non solo nel momento della candidatura. Si parte dall’orientamento, si passa alla formazione professionale, poi alla ricerca vera e propria delle opportunità di lavoro.

Ci sono anche strumenti più pratici, quelli che di solito fanno perdere ore davanti allo schermo. La redazione del curriculum, per esempio, oppure la lettera di presentazione. E c’è pure la simulazione dei colloqui, una funzione utile soprattutto per chi si affaccia al mercato per la prima volta o ci rientra dopo una lunga pausa. Il supporto è personalizzato, quindi cambia in base al profilo di chi lo utilizza.

L’innesto dei contenuti di Fastweb Digital Academy amplia parecchio il raggio d’azione della piattaforma. Il catalogo copre l’AI e le nuove tecnologie in senso ampio, dalla cybersecurity al cloud, passando per blockchain e stampa 3D. Ma non si ferma alla parte più tecnica, perché ci sono anche percorsi dedicati al design, alla comunicazione e al marketing digitale. Materie diverse tra loro, accomunate dal fatto di essere richieste praticamente ovunque.

Un divario di competenze da colmare

Anna Lo Iacono, Head of ESG di Fastweb + Vodafone, ha inquadrato l’operazione parlando di un mercato del lavoro in continua trasformazione, dove saper utilizzare le nuove tecnologie diventa un fattore decisivo per l’occupabilità. Parole che suonano familiari, certo, ma che poggiano su un dato concreto, ovvero la distanza tra le competenze richieste dalle aziende e quelle effettivamente possedute da chi si propone.

“Grazie alla collaborazione con il Ministero possiamo contribuire ulteriormente con Fastweb Digital Academy a colmare questo divario di competenze offrendo a lavoratrici e lavoratori strumenti concreti per costruire il proprio futuro professionale”, ha aggiunto Lo Iacono.

La storia di questa iniziativa comincia nel 2016. Da allora Fastweb Digital Academy ha superato il milione e 300 mila partecipanti ai suoi corsi, tutti gratuiti e aperti a chiunque voglia iscriversi. Nel mezzo ci sono oltre 1.800 corsi erogati in live streaming e 190 video corsi prodotti e lasciati disponibili online in modo permanente, consultabili quando si vuole.

Cosa cambia per chi cerca lavoro

Il punto interessante della faccenda sta nell’integrazione. Fino a ieri chi voleva formarsi doveva cercare per conto proprio, muoversi tra decine di piattaforme diverse, capire quale corso avesse senso rispetto al proprio obiettivo. Ora i link ai corsi online compaiono all’interno dello stesso ambiente in cui si costruisce il curriculum e si cercano le offerte, con l’assistente basato su AI che indirizza verso i contenuti più coerenti con il percorso scelto.

La gratuità resta uno degli elementi centrali del progetto, così come la modalità on demand, che permette di seguire le lezioni senza vincoli di orario. Un aspetto non secondario per chi già lavora e prova a riqualificarsi nei ritagli di tempo, oppure per chi deve incastrare lo studio con impegni familiari. I 120 corsi già presenti su AppLi rappresentano la prima tranche di un catalogo destinato a crescere mese dopo mese.