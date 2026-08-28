Formiche, un modello matematico spiega le ondate di attività

Basta una singola formica più agitata del solito per far scattare l’intera colonia, e finalmente esiste un modello matematico che prova a spiegare come funziona questo meccanismo. L’idea di fondo è tanto semplice quanto affascinante: dentro un formicaio l’attività non cresce in modo graduale, ma esplode all’improvviso, quasi come se qualcuno avesse premuto un interruttore. Poi tutto torna a spegnersi, lentamente, fino alla successiva ondata.

Chi ha osservato un formicaio anche solo per qualche minuto conosce quella sensazione di disordine apparente. Individui che vanno, altri che tornano, alcuni fermi da tempo in un angolo. Sembra caos puro. E invece, a intervalli, gran parte della colonia si mette in moto tutta insieme, per poi rientrare in una fase di relativa calma. Non è un’impressione soggettiva, è un fenomeno documentato che per anni è rimasto senza una spiegazione soddisfacente.

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Il modello matematico che descrive le esplosioni di attività

La novità sta proprio qui: un nuovo modello matematico riesce a descrivere queste improvvise ondate collettive collegandole a due elementi chiave, le soglie critiche e le interazioni fisiche tra individui. Detto in modo meno tecnico, ogni formica avrebbe una specie di livello di eccitazione interno. Finché resta sotto una certa soglia, l’insetto se ne sta tranquillo. Quando la supera, si attiva e comincia a muoversi.

Fin qui nulla di straordinario. Il punto interessante arriva dopo, perché una formica in movimento non resta isolata. Urta le compagne, le sfiora, le sollecita. E ogni contatto trasferisce un po’ di quella eccitazione alle vicine, che a loro volta possono superare la propria soglia e attivarsi. Da lì parte una reazione a catena che, in poco tempo, coinvolge una porzione enorme del gruppo.

È lo stesso principio che regola molti fenomeni a soglia in natura, dove basta un piccolo innesco perché l’intero sistema cambi stato. Solo che qui l’innesco è letteralmente un contatto fisico tra corpi minuscoli, non un segnale chimico complesso o un ordine impartito dall’alto. Nessuna regia centrale, nessuna formica che comanda.

Perché conta più il contatto che il comando

Questo aspetto è forse il più controintuitivo. Si tende a immaginare le colonie di formiche come società rigidamente organizzate, con una regina che dirige le operazioni e caste che eseguono. La realtà descritta dal modello è diversa e per certi versi più elegante: l’organizzazione collettiva emerge dal basso, dalle interazioni locali tra individui che non hanno alcuna visione d’insieme di quello che sta accadendo nel nido.

Ogni formica reagisce solo a ciò che le capita attorno. Somma di reazioni locali, risultato globale coordinato. Le soglie critiche spiegano perché il passaggio dalla quiete all’attività sia così netto e non progressivo, mentre le interazioni fisiche spiegano la velocità con cui l’onda si propaga da un punto all’altro del formicaio.

C’è anche il rovescio della medaglia, ovvero il ritorno alla calma. Quando le sollecitazioni si diradano, il livello di eccitazione dei singoli individui scende sotto la soglia e l’attività si spegne progressivamente, fino al successivo innesco. Un ciclo che si ripete, alternando fasi di fermento a fasi di riposo quasi totale.

Capire questi comportamenti collettivi non serve soltanto a soddisfare una curiosità naturalistica. Modelli di questo tipo aiutano a leggere dinamiche simili in altri sistemi composti da tanti elementi semplici che interagiscono tra loro, dove il comportamento dell’insieme non si deduce guardando il singolo. E un formicaio, da questo punto di vista, resta uno dei laboratori naturali più efficaci a disposizione di chi studia questi meccanismi.