Ford Ranger, nuova generazione in sviluppo con 1.500 ingegneri

Il nuovo Ford Ranger è già in fase di sviluppo, anche se il debutto della prossima generazione non è previsto prima della fine del decennio. Ford ha confermato che il lavoro sul pickup è partito in Australia, dove il marchio continua a guidare il progetto nonostante il costo elevato della manodopera locale. Tra le novità più probabili spicca una dose più robusta di elettrificazione, una strada quasi obbligata per un modello che in alcune regioni del mondo deve fare i conti con regole sulle emissioni sempre più stringenti.

Pickup e veicoli commerciali leggeri hanno di solito cicli di vita piuttosto lunghi, ma questo non significa che designer e ingegneri si prendano una pausa tra una generazione e l’altra. Anzi, il Ford Ranger è uno dei pickup di medie dimensioni più venduti al mondo insieme al rivale storico Toyota Hilux, quindi non sorprende che la casa dell’Ovale Blu stia già pensando al suo erede. La serie attuale è sul mercato dalla fine del 2021 e ha ricevuto una serie di aggiornamenti alla fine del 2025 per restare competitiva in un segmento dove la concorrenza è agguerrita.

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Il cuore del progetto resta in Australia

Le vendite vanno bene e proprio per questo si guarda già avanti. Fadi Mawal, presidente e amministratore delegato di Ford Australia, ha parlato con la stampa locale della prossima evoluzione del modello rivelando che sul progetto lavora una squadra di circa 1.500 ingegneri. È probabile che tra loro ci siano alcune delle stesse persone che hanno sviluppato il Ranger attuale e che avevano già guidato la nascita della precedente generazione T6, arrivata alla fine del 2010. Mawal ha confermato l’intenzione di continuare a gestire in futuro sia il Ranger sia l’Everest, sottolineando che il suo team di livello mondiale è noto per realizzare prodotti ai vertici della categoria. Non tutto però è scolpito nella pietra, visto che gli ingegneri andranno avanti con il nuovo pickup “finché qualcuno non dirà diversamente”.

Una frase che richiama da vicino le parole pronunciate all’inizio di quest’anno da Jim Farley, numero uno di Ford, durante una visita decisiva in Australia. In quell’occasione Farley aveva definito il Paese uno dei posti più cari al mondo in cui avere ingegneri, sollevando dubbi sulla sua competitività rispetto alle aree asiatiche a basso costo. Mawal ha precisato che il dialogo tra il costruttore e il governo australiano è tuttora in corso, con l’obiettivo di garantire un futuro al polo ingegneristico nel Paese.

Cosa aspettarsi dal nuovo Ranger

Ford per ora non scopre le carte, ma è lecito immaginare una carrozzeria completamente ridisegnata. Anche l’abitacolo dovrebbe cambiare parecchio, con più spazio ai comandi fisici e un miglioramento sul fronte del comfort e della raffinatezza rispetto ai modelli precedenti. Non è ancora chiaro invece se il telaio a longheroni sarà progettato da zero oppure se si tratterà di un’evoluzione dell’architettura attuale, la stessa impiegata anche dal Ford Bronco.

Sul fronte delle motorizzazioni il prossimo Ford Ranger dovrebbe puntare con più decisione sull’elettrico, così da adeguarsi alle normative sempre più severe di alcuni mercati. La gamma odierna comprende versioni diesel, benzina e ibride plug in, ma non prevede un diesel mild hybrid come quello del Toyota Hilux né un ibrido autoricaricabile. Una variante completamente elettrica potrebbe entrare nei piani più avanti, anche se difficilmente sarà una priorità.

Visto il successo del Ranger Raptor, orientato alle prestazioni, e del Ranger Super Duty, un vero mulo da lavoro dalle capacità notevoli, è molto probabile che Ford mantenga una strategia simile anche con la nuova generazione. Dato che lo sviluppo è già avviato, i primi muletti e i prototipi camuffati del nuovo pickup potrebbero comparire nel giro di un paio d’anni, e non stupirebbe vederli avvistati proprio sulle strade australiane.

Fonte: TecnoAndroid