Cratere Jezero: laghi, falde e acque calde nel Marte antico

Il Marte antico aveva un sistema idrico molto più complicato di quanto si immaginasse, fatto di laghi, acque che circolavano nel sottosuolo ed episodi idrotermali capaci di rimescolare le carte. A suggerirlo è l’analisi di un affioramento roccioso piuttosto particolare, studiato nell’area del cratere Jezero, una zona che continua a rivelarsi molto più movimentata di quanto il suo aspetto attuale, polveroso e apparentemente immobile, lasci intuire.

Il punto è proprio questo. Guardando oggi quella regione del pianeta rosso, l’idea di un paesaggio bagnato dall’acqua sembra quasi una forzatura. Eppure le rocce raccontano un’altra storia, e lo fanno con il linguaggio che i geologi conoscono meglio, quello della struttura, della composizione, della sequenza con cui i minerali si sono depositati uno sopra l’altro.

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Cratere Jezero: un affioramento che racconta più di una fase

L’affioramento roccioso finito sotto esame non è un blocco qualunque. La sua conformazione anomala ha attirato l’attenzione perché conserva tracce di processi diversi, avvenuti in momenti diversi, che si sono sovrapposti nello stesso posto. Non un singolo evento, quindi, ma una successione. Prima l’acqua superficiale, con i laghi che hanno riempito il bacino del cratere, poi la circolazione nel sottosuolo, poi ancora il calore.

È una differenza che conta parecchio. Un lago che evapora lascia segni chiari, minerali che si concentrano man mano che il liquido se ne va. Le acque sotterranee invece lavorano più in silenzio, filtrano tra le fratture, alterano la roccia dall’interno, trasportano elementi chimici da un punto all’altro senza che in superficie succeda granché di visibile. Quando entrambi i meccanismi si leggono nello stesso affioramento, significa che quel luogo ha attraversato capitoli distinti della propria storia.

E poi c’è il terzo ingrediente, quello che rende il quadro davvero interessante.

Il ruolo degli eventi idrotermali

Gli eventi idrotermali implicano acqua calda, o comunque acqua a contatto con una fonte di calore. Sulla Terra li associamo alle sorgenti bollenti, ai sistemi vulcanici, alle fumarole sottomarine. Su Marte la loro presenza indica che il sottosuolo non era inerte, che qualcosa scaldava i fluidi e li faceva circolare attraverso le rocce, trasformandole chimicamente.

Ambienti del genere, quando si parla di abitabilità, sono considerati tra i più promettenti in assoluto. Non perché garantiscano la presenza di vita, sia chiaro, ma perché mettono insieme le condizioni che a molti ricercatori sembrano necessarie: acqua liquida, energia, elementi chimici disponibili e un riparo dalle radiazioni superficiali. Il fatto che il sistema idrico marziano abbia incluso anche questa componente allarga parecchio il ventaglio delle possibilità.

Perché Jezero resta un posto speciale

Il cratere è stato scelto come obiettivo di esplorazione proprio per la sua storia acquatica, e ogni nuovo dato sembra confermare che la scelta era sensata. Quello che emerge non è però l’immagine semplice di un lago marziano tranquillo, durato per un certo periodo e poi svanito. È piuttosto un sistema dinamico, con fasi alterne, acqua che va e viene, che scende in profondità e risale, che si riscalda e si raffredda.

Ricostruire l’ordine esatto di questi passaggi è la parte più complessa del lavoro. Ogni processo ha lasciato la propria firma minerale, e separare le firme sovrapposte richiede analisi accurate, misure ripetute, confronti con quello che si osserva in contesti terrestri comparabili. Il pianeta rosso, da questo punto di vista, si comporta come un archivio dove le pagine sono state rilegate male, fuori sequenza, e vanno rimesse in ordine una alla volta.

Quello che l’affioramento mostra è che attorno a Jezero, in un passato remoto, è successo molto più di quanto il suo silenzio attuale suggerisca.

Fonte: TecnoAndroid