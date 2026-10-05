Fitbit Edge, il presunto erede dei Charge ha uno schermo ovale

Google starebbe preparando un nuovo indossabile della famiglia Fitbit e stavolta la proposta non sembra pensata né per chi vuole un semplice braccialetto senza schermo né per chi cerca uno smartwatch completo. Il dispositivo dovrebbe chiamarsi Fitbit Edge e, stando alle informazioni e alle immagini emerse nelle ultime ore, andrebbe a collocarsi esattamente a metà strada tra Fitbit Air e Pixel Watch 5. Una posizione intermedia, quindi, che nel catalogo di Google mancava da parecchio tempo.

Il ragionamento dietro un prodotto del genere è abbastanza intuitivo. Da un lato c’è chi desidera soltanto un oggetto discreto da portare al polso per tenere d’occhio l’attività quotidiana, dall’altro chi pretende un orologio intelligente a tutti gli effetti con tutto quello che ne consegue. In mezzo c’è una fetta di pubblico che vuole qualcosa in più di un tracker essenziale senza però arrivare alla complessità di un Pixel Watch, ed è proprio lì che il nuovo arrivato sembra voler puntare.

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Un design che richiama Pixel Watch ma con uno schermo ovale

Guardando le immagini, l’impostazione estetica di Fitbit Edge ricorda in parte quella dello smartwatch di casa Google. La differenza più evidente sta nel display, perché al posto del classico quadrante circolare troverebbe spazio uno schermo allungato e ovale. Una scelta che da sola basta a distinguerlo a colpo d’occhio dal fratello maggiore e che lo avvicina di più all’idea di braccialetto fitness che a quella di orologio vero e proprio.

C’è poi un dettaglio curioso. Il dispositivo potrebbe essere già comparso, in modo del tutto involontario, nel materiale promozionale diffuso da Google in occasione del lancio dei Pixel 11 ad agosto. All’epoca diversi utenti avevano notato la presenza di un indossabile mai annunciato ufficialmente e quel prodotto misterioso appare molto simile a quello mostrato adesso nelle nuove immagini. Un indizio che, col senno di poi, assume tutt’altro peso.

Funzioni smart, GPS e lunga autonomia per il nuovo Fitbit Edge

Per molti versi Fitbit Edge potrebbe essere considerato una sorta di erede spirituale della serie Charge, la linea che Google non aggiorna ormai dal 2023. La formula sarebbe infatti quella di un fitness tracker con display compatto, autonomia fino a 7 giorni e un pacchetto di funzioni smart ben calibrato. Niente di troppo ambizioso però, perché l’obiettivo non sembra affatto quello di insidiare la completezza di Pixel Watch 5 ma piuttosto di affiancarlo con un’alternativa più leggera.

Sul fronte delle funzionalità il nuovo indossabile dovrebbe mostrare le notifiche e supportare un piccolo gruppo di applicazioni e servizi. Tra quelli citati compaiono Google Maps, YouTube Music e Trova il mio telefono, tre strumenti che coprono rispettivamente la navigazione, la musica e la possibilità di ritrovare lo smartphone quando sparisce da qualche parte in casa o in borsa.

Per quanto riguarda il monitoraggio sportivo, il tracker dovrebbe integrare il GPS, un altimetro per rilevare l’altitudine e il riconoscimento automatico delle attività fisiche. In pratica il dispositivo sarebbe in grado di capire da solo quando si sta facendo movimento, senza costringere a avviare manualmente la registrazione ogni volta, mentre la presenza del GPS lascia intendere una certa attenzione per chi si allena all’aperto.

Resta infine il capitolo dei sensori. Sul retro di Fitbit Edge si intravede una serie di componenti che sembra più vicina a quella di Fitbit Air che a quella di Pixel Watch 5. Stabilire dalle sole immagini quali parametri il dispositivo sarà effettivamente in grado di misurare è però un’operazione praticamente impossibile.

Fonte: TecnoAndroid