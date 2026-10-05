JBL PartyBox Ultimate 2, 1.500 W per portare la festa a un altro livello

Un sistema audio da 1.500 W, due woofer da 10 pollici e un sistema di illuminazione pensato per accompagnare ogni brano: JBL PartyBox Ultimate 2 nasce per trasformare gli ambienti più diversi in uno spazio dedicato alla musica. Il nuovo speaker rappresenta il modello di punta della gamma PartyBox e combina potenza audio, effetti luminosi e nuove funzioni per la gestione della riproduzione e dell’intrattenimento. L’obiettivo è offrire un’esperienza adatta sia alle feste più affollate sia agli appuntamenti all’aperto.Rispetto alla generazione precedente, la potenza aumenta di oltre il 36%, mentre la nuova architettura acustica interviene sulla riproduzione delle diverse frequenze per ottenere un ascolto più ampio e dettagliato.

La configurazione comprende due tweeter professionali in PEN con trombe acustiche, due driver mid-range da 5 pollici e due woofer da 10 pollici affiancati da doppi condotti bass reflex. Questa combinazione punta a migliorare la resa dell’intera gamma sonora, con particolare attenzione alla profondità dei bassi e alla definizione delle voci. JBL integra inoltre la tecnologia AI Sound Boost, che analizza il segnale audio in tempo reale e interviene sull’elaborazione per mantenere elevati dettaglio e dinamica limitando la distorsione anche a volume elevato.

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Il nuovo Lightshow accompagna la musica

Credits: TecnoAndroid

La componente visiva assume un ruolo centrale nell’esperienza. PartyBox Ultimate 2 introduce una nuova generazione del JBL PartyBox Lightshow, con effetti a onde concentriche, illuminazione distribuita su più livelli e una proiezione luminosa diretta verso il pavimento. Il sistema sincronizza gli effetti con la musica, aggiungendo movimento e profondità all’illuminazione durante la riproduzione. Il risultato è pensato per accompagnare l’intera serata senza separare l’esperienza sonora da quella visiva.

JBL interviene anche sull’interazione con lo speaker. La nuova manopola del volume incorpora un display touchscreen attraverso il quale è possibile gestire musica, illuminazione e impostazioni principali. Il pannello mostra inoltre il brano in riproduzione e il Lightshow selezionato. Tra le funzioni integrate trova spazio EasySing AI Vocal Removal, che permette di eliminare la parte vocale di una canzone per trasformarla in una base karaoke. Sono presenti anche party game integrati pensati per coinvolgere gli ospiti. La dotazione comprende un ingresso ottico per configurazioni karaoke con TV, un ingresso XLR destinato alle apparecchiature professionali da DJ e USB-C per la riproduzione audio lossless.

Wi-Fi, Bluetooth e trasporto più semplice

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La connettività comprende Wi-Fi 6, Bluetooth LE Audio e Auracast, oltre alla compatibilità con AirPlay, Chromecast e Spotify Connect. È quindi possibile utilizzare diverse modalità di riproduzione e collegare lo speaker anche a configurazioni più articolate. Il trasporto è facilitato dalle ruote di dimensioni maggiori e dalla maniglia ergonomica rinforzata. PartyBox Ultimate 2 dispone inoltre della certificazione IPX4 contro gli schizzi ed è realizzata con materiali riciclati. JBL PartyBox Ultimate 2 sarà disponibile da ottobre 2026 su JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica, con un prezzo consigliato di 1.599,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid