Lancia Gamma a Parigi: la HF Integrale da 375 CV è un record

La nuova Lancia Gamma arriva al Salone di Parigi per il suo primo debutto in una rassegna internazionale, e porta con sé un primato che la Casa non aveva mai raggiunto. La versione più spinta, infatti, sarà la Lancia stradale più potente di sempre. Dopo la presentazione avvenuta in Italia, il modello conquista un posto d’onore sullo stand del marchio e si prepara a giocare un ruolo centrale nella nuova fase di sviluppo del brand in Europa.

Non si tratta di una novità qualunque. La Lancia Gamma è un SUV medio che, dopo più di un decennio, riporta a due il numero dei modelli presenti a listino. Un passaggio importante per un marchio che negli ultimi anni ha lavorato con una gamma ridotta all’osso e che adesso prova ad allargare il proprio raggio d’azione, puntando su un pubblico più ampio e su un’offerta più articolata.

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Tre versioni della Gamma in vetrina a Parigi

Sotto i riflettori della capitale francese sfileranno tre declinazioni della nuova vettura. C’è la Gamma LX ibrida da 145 CV, pensata per chi cerca un compromesso tra efficienza e versatilità, poi la Gamma LX 100% elettrica e infine la Gamma HF Integrale, la variante a batteria con trazione integrale da 375 CV. Proprio questa potenza la rende la Lancia stradale più prestante mai prodotta, un traguardo che pesa parecchio nella storia del costruttore.

La carrozzeria adotta una silhouette fastback crossover e il modello si inserisce nel segmento C, uno dei più affollati e combattuti del mercato europeo. La versione HF Integrale rappresenterà il vertice prestazionale della famiglia grazie a due motori elettrici, uno per asse, che garantiscono la trazione integrale. A completare il quadro c’è uno stile decisamente più sportivo, come già lasciato intravedere da alcune recenti foto spia.

Sul fronte industriale la Lancia Gamma parla italiano dall’inizio alla fine. È stata ideata, progettata e sviluppata in Italia e viene costruita nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata. La tappa parigina segue quella italiana e, secondo Lancia, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di lancio del modello. Con Gamma HF e Ypsilon HF la Casa ufficializza anche il ritorno della sigla HF Integrale nella propria offerta di serie, riportando su strada un nome storico che gli appassionati conoscono molto bene.

Ypsilon HF e il ritorno nei rally

Accanto alla nuova arrivata, lo stand ospita anche la Ypsilon HF, la versione 100% elettrica da 280 CV della compatta del marchio. Ma l’attenzione si sposta pure sulle competizioni, perché in esposizione ci sarà la Ypsilon Rally2 HF Integrale, la vettura che segna il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally.

Un ritorno che ha già dato i suoi frutti. La Rally2 ha infatti conquistato il titolo Costruttori nel Campionato Mondiale Rally di categoria WRC2, un risultato che rimette il motorsport al centro della strategia del marchio. Il legame con una delle pagine più gloriose della storia sportiva di Lancia torna così a farsi concreto, dopo anni di assenza dalle prove speciali.

Il debutto della vettura da corsa era stato raccontato in occasione del rientro di Lancia nei rally, proprio insieme a Gamma e Ypsilon. A Parigi i due modelli riassumono le diverse anime del brand, che spaziano dal design al comfort fino alle prestazioni e alle competizioni. Lo spazio dedicato alla Lancia Gamma e alle sue sorelle fa parte di una presenza Stellantis più ampia al Salone di Parigi, che riunisce le principali novità del gruppo.

Fonte: TecnoAndroid