Monster Hunter Outlanders arriva il 29 ottobre su iOS e Android

Capcom e TiMi Studio Group hanno finalmente comunicato la data di uscita di Monster Hunter Outlanders, il nuovo gioco di ruolo d’azione free to play pensato per smartphone e tablet. L’annuncio è arrivato con un video pubblicato sul canale ufficiale del titolo e il debutto su iOS e Android è molto più vicino di quanto si potesse immaginare.

Per chi segue la serie da anni si tratta di una notizia attesa da tempo. La caccia ai mostri si prepara quindi a trasferirsi anche sui dispositivi mobile con un progetto che cerca di tenere insieme le radici del franchise e una serie di novità inedite.

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Quando arriva Monster Hunter Outlanders e cosa troveranno i giocatori

Il lancio a livello internazionale è fissato per il 29 ottobre 2026 su entrambe le piattaforme. Per il mercato cinese i tempi saranno invece più lunghi, visto che la pubblicazione avverrà nel corso del 2027 in una data che non è stata ancora stabilita.

Nel filmato il produttore si rivolge direttamente alla community e ringrazia tutti coloro che hanno preso parte alla terza beta di Monster Hunter Outlanders. I commenti e le segnalazioni raccolti durante questa fase di prova vengono definiti importanti perché permetteranno al team di rifinire il gioco prima dell’arrivo nei negozi digitali.

C’è poi spazio per ricordare alcune delle caratteristiche che distingueranno questo capitolo. Tra le funzionalità nuove figurano gli Avventurieri, una serie di mostri originali e un sistema di creazione, oltre ad altri elementi che completano l’esperienza. L’idea di fondo è proporre un titolo capace di fondere la tradizione della saga con meccaniche mai viste prima, così da offrire qualcosa di familiare ma allo stesso tempo diverso.

Al momento del lancio arriveranno anche due aggiunte di peso. La prima è Ruger Aidal, un drago antico destinato a mettere alla prova i cacciatori, mentre la seconda riguarda un nuovo tipo di arma ovvero la Lama Caricata. Naturalmente il lavoro non si fermerà lì perché ogni aggiornamento porterà con sé altri mostri, ulteriori tipologie di armi non ancora presenti nel gioco, nuove aree da esplorare e diversi altri contenuti.

Chi vuole farsi trovare pronto può già effettuare la preregistrazione di Monster Hunter Outlanders attraverso gli store ufficiali di iOS e Android, come ricordato dallo stesso produttore nel video.

Perché questo capitolo per smartphone conta tanto per Capcom

L’uscita di Monster Hunter Outlanders cade in una fase piuttosto delicata per Capcom. Dopo le difficoltà incontrate da Monster Hunter Wilds, che proverà a rilanciarsi grazie all’espansione in arrivo, la casa giapponese ha bisogno di un nuovo successo all’interno della serie per ridare slancio a uno dei suoi marchi più amati.

Il titolo sviluppato insieme a TiMi Studio Group rappresenta anche un’occasione per avvicinare un nuovo pubblico oltre ai fan storici, portando le battute di caccia direttamente sugli schermi dei telefoni. C’è infine un aspetto economico da non sottovalutare perché un gioco free to play di questo genere è in grado di generare guadagni regolari nel tempo, a patto però che riesca a imporsi come un successo duraturo e non soltanto come un fenomeno dei primi mesi.

Fonte: TecnoAndroid