DIGIERA LPS2000M 1TB, l’SSD magnetico che si attacca al telefono e corre a 2.000 MB/s

Ho provato per una settimana il DIGIERA LPS2000M, l'SSD magnetico da 2.000 MB/s che si attacca al telefono, e devo dire che su PC supera i dati dichiarati e regge 400 GB senza cali, ma sotto sforzo scalda parecchio.

Quanto spazio serve davvero in tasca? Me lo chiedo ogni volta che apro le impostazioni dell’iPhone dopo una giornata di riprese e trovo quella barra della memoria tinta quasi tutta di rosso. Chi gira video sul serio con lo smartphone lo sa bene: il ProRes è meraviglioso da montare e terribile da archiviare, e la memoria interna finisce sempre nel momento sbagliato.

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Ecco perché, quando dall’azienda mi è arrivato il DIGIERA LPS2000M, la curiosità era tanta. Si tratta di un SSD portatile magnetico compatibile con MagSafe, rotondo, più o meno grande come un biscotto da colazione, che promette fino a 2.000 MB/s in lettura e 1.800 MB/s in scrittura grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 da 20 Gbps. Sulla carta è la classica unità pensata per chi registra direttamente dal telefono, ma l’ho voluta trattare come un SSD esterno vero e proprio. Quindi banco di prova, benchmark a raffica, file enormi e poi smartphone Android, iPhone e Mac.

L’ho usata per una settimana piena, nella versione bianca, e la recensione è solo scritta (niente videorecensione stavolta). Sette giorni non sono un anno, lo so, però sono bastati per capire parecchie cose, alcune belle e una meno.

Ammetto che all’inizio ero un po’ scettico. Di SSD “per iPhone” ne sono passati tanti sulla mia scrivania e molti puntano tutto sull’estetica, poi alla prova dei numeri si sgonfiano. Qui la storia è diversa, almeno su un PC con la porta giusta. I numeri ci sono e la velocità sostenuta mi ha sorpreso più del picco. Il rovescio della medaglia? Scalda. Non in modo preoccupante, ma abbastanza da farsi notare quando ci lavori sopra a lungo.

E poi c’è il design, che mi ha conquistato più di quanto pensassi. Ma andiamo con ordine, perché la parte succosa sono le prestazioni e lì mi dilungherò parecchio. Il DIGIERA LPS2000M è disponibile in quattro tagli: 512 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB, e in quattro colorazioni, nero, bianco, grigio e rosa. Lo trovate su Amazon e sul sito ufficiale DIGIERA.

Unboxing, una confezione essenziale

La scatola è piccola, pulita, senza fronzoli. La apri e il disco è lì al centro, incastonato nel suo alloggiamento come un gioiello da vetrina (e un po’ ci somiglia, a dirla tutta). Sotto ci sono gli accessori, pochi e mirati.

Dentro ho trovato tre cose: l’SSD, ovviamente, un cavo USB-C a USB-C corto, da scrivania o da borsa, che fa il suo dovere senza pretese e un adattatore magnetico adesivo, cioè un anello metallico da incollare sul retro di uno smartphone che non ha il MagSafe integrato o su una cover qualunque, oppure sul case di un portatile, su una fotocamera, dove vi pare.

Credits: TecnoAndroid

È poco? Dipende da cosa vi aspettate. Manca un cavo o un adattatore USB-A, quindi se avete un vecchio portatile senza porte Type-C vi tocca arrangiarvi. D’altra parte il target è chiaro: smartphone recenti, Mac, PC moderni, tutti dispositivi che la USB-C ce l’hanno di serie. Non mi è mancato nulla durante il test, ma un sacchettino di protezione l’avrei gradito, visto che il dorso è in vetro e in borsa finisce a contatto con chiavi e caricabatterie.

L’anello adesivo invece l’ho apprezzato davvero, e mi spiego meglio: gli Android che ho usato non hanno i magneti nella scocca, e senza di esso l’idea stessa di un SSD magnetico perderebbe metà del senso. Con l’adattatore incollato su una cover, l’unità si attacca anche dove Apple non arriva. Piccola cosa, ma pensata bene.

Design e costruzione, il punto forte che non ti aspetti

Quarantasei grammi: lo prendi in mano e la prima reazione è controllare che ci sia davvero qualcosa dentro. Il corpo è un disco di circa 58 millimetri di diametro e poco meno di 12 millimetri di spessore, con il bordo in alluminio e il dorso in vetro temperato. La versione bianca ha un’aria quasi da accessorio di design, più vicina a un sottobicchiere elegante che a un’unità di memoria.

Al tatto il metallo è freddo e liscio, il vetro restituisce quella sensazione di solidità che la plastica non dà mai. Gli spigoli sono arrotondati e la porta USB-C sul bordo è ben rifinita, senza giochi quando inserisci il cavo. Sul retro c’è la zona magnetica ed è lì che succede la magia.

Attaccato dietro all’iPhone 15 Pro sparisce quasi. Non lo rende un mattone, non sbilancia la presa, non intralcia più di tanto. La prima sera l’ho lasciato lì per ore mentre facevo altro, quasi dimenticandomene, e questo per un accessorio è il complimento più grande. Sul Galaxy S26 Ultra, con l’anello adesivo sulla cover, l’effetto è simile anche se il telefono è più grande e il disco sembra ancora più piccolo.

Il bianco poi è stata una bella scelta. Personalmente lo preferisco al nero proprio perché accanto a una scrivania chiara o a uno smartphone dello stesso colore sta benissimo. L’ho appoggiato vicino al MacBook e ho capito che non era suggestione da unboxing: ci stava bene sul serio.

Detto questo, il vetro richiede attenzione: raccoglie ditate e polvere e in borsa va trattato con un minimo di rispetto. Il produttore dichiara una resistenza agli urti fino a 1500G, alle vibrazioni e a cadute fino a poco più di un metro, e la scocca sembra davvero robusta. Non ho fatto crash test volontari (non sono quel tipo di recensore e il disco era in prova), quindi su questo mi fido dei dati di targa. Una cosa però la posso dire: in una settimana di borsa, macchina e scrivania non ha preso un graffio.

Insomma, compattezza e design sono la ragione per cui si compra un oggetto così e qui il lavoro è fatto bene.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Modello DIGIERA LPS2000M Magnetic Portable SSD Colorazione in prova Bianco (disponibile anche nero, grigio e rosa) Capacità in prova 1 TB Tagli disponibili 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB Memoria NAND 3D TLC Interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps), connettore USB-C Lettura sequenziale dichiarata fino a 2.000 MB/s Scrittura sequenziale dichiarata fino a 1.800 MB/s Retrocompatibilità USB 3.2 Gen 2, Gen 1, USB 3.0 e 2.0 a velocità ridotta Fissaggio Magnetico compatibile MagSafe, anello metallico adesivo incluso Registrazione video diretta Apple ProRes 4K su iPhone 15 Pro e modelli successivi Dimensioni 58 mm di diametro, 11,8 mm di spessore Peso 46 g Materiali Alluminio e vetro temperato Resistenza dichiarata Urti fino a 1500G, vibrazioni da 10 a 2.000 Hz, cadute fino a circa 1,2 m Compatibilità Windows, macOS, Linux, iOS e iPadOS, Android, PS5, Xbox Contenuto della confezione SSD, cavo USB-C a USB-C, anello magnetico adesivo Garanzia 3 anni

Componentistica, cosa c’è dentro quel disco

Facciamo un passo indietro, perché per capire i numeri che vedrete tra poco serve sapere come è fatto un SSD esterno di questo tipo. Dentro la scocca c’è una memoria NAND 3D TLC, cioè celle a tre bit impilate in verticale. È la tecnologia che oggi trovi nella stragrande maggioranza degli SSD consumer, un buon compromesso tra densità, costo e durata nel tempo.

Il cuore del discorso però è l’interfaccia: USB 3.2 Gen 2×2 vuol dire due corsie da 10 Gbps che lavorano in parallelo, per un totale teorico di 20 Gbps. Tradotto in qualcosa di concreto: il tetto pratico si aggira intorno ai 2.000 MB/s, ed è esattamente lì che DIGIERA ha piazzato la sua promessa. Il problema (e ci tornerò più volte) è che questa interfaccia non è supportata ovunque. Su un PC desktop con la porta giusta si vola, su un Mac o su uno smartphone no, perché quei dispositivi semplicemente non parlano il Gen 2×2 e ripiegano su protocolli più lenti.

Il produttore non dichiara quale controller o bridge USB usi e non ho aperto il disco per verificarlo. Su questo quindi non mi sbilancio. Quello che posso dire, guardando il comportamento nei test, è che la gestione della cache è molto più solida di quanto mi aspettassi da un oggetto così piccolo. Ma di questo parlo tra poco, perché è uno dei motivi per cui questa unità mi è piaciuta.

Un’ultima nota sulla parte fisica: in un disco di dodici millimetri non c’è spazio per dissipatori, ventole o pad termici generosi. Il calore esce attraverso l’alluminio e il vetro e infatti, sotto carico prolungato, la temperatura sale. È fisica, non un difetto di progettazione, ma va messa in conto.

Prestazioni e benchmark, i numeri veri

Ok, parliamo di numeri. Tutti i test principali li ho fatti su JARVIS, il mio banco di prova: scheda madre Gigabyte B850 AORUS ELITE X3D, Ryzen 9 7950X, RTX 5080 e 128 GB di DDR5, con Windows 11 Pro. Il disco era collegato alla porta USB-C 20 Gbps della scheda madre, con il cavo in dotazione. Condizione ideale, insomma, quella in cui l’SSD può esprimere tutto quello che ha.

Ho usato tre software diversi, perché ognuno misura aspetti differenti e fidarsi di uno solo è il modo migliore per raccontarsi una storia comoda: CrystalDiskMark, AS SSD Benchmark e HD Tune Pro. Ogni test sequenziale l’ho ripetuto due volte per avere una media affidabile.

Velocità sequenziali

Lettura e scrittura sequenziale su JARVIS (USB 3.2 Gen 2×2) Valori in MB/s · ■ Lettura ■ Scrittura CrystalDiskMark · test 1 2.137,49 1.891,79 CrystalDiskMark · SEQ1M Q8T1 test 2 2.072,67 1.881,27 CrystalDiskMark · SEQ1M Q1T1 1.874,70 1.727,04 AS SSD · sequenziale test 1 1.972,87 1.648,16 AS SSD · sequenziale con file da 5 GB 1.908,35 1.681,15 HD Tune Pro · test prolungato con file da 400 GB 1.556,00 1.576,00 Media CrystalDiskMark 2.105 MB/s 1.887 MB/s in scrittura Media AS SSD 1.941 MB/s 1.665 MB/s in scrittura Sostenuta su 400 GB 1.556 MB/s 1.576 MB/s in scrittura

La prima cosa che salta all’occhio è che il dato dichiarato viene superato. In CrystalDiskMark il primo passaggio ha toccato 2.137 MB/s in lettura e quasi 1.892 MB/s in scrittura, il secondo si è fermato poco sotto e la media dei due fa 2.105 MB/s e 1.887 MB/s. Il produttore promette 2.000 e 1.800. Mica male, considerando quanto spesso questi numeri restano un miraggio da scheda tecnica.

AS SSD, come sempre, è più severo: usa dati non comprimibili e una metodologia diversa, quindi i valori scendono un po’: media di 1.941 MB/s in lettura e 1.665 MB/s in scrittura. È normale, succede con qualunque unità e restano numeri da prima della classe per un’interfaccia da 20 Gbps.

Interessante anche il SEQ1M Q1T1, cioè la lettura sequenziale con una sola coda e un solo thread. È lo scenario che si avvicina di più alla copia di un singolo file grande trascinato da una cartella all’altra. Qui siamo a 1.875 MB/s e 1.727 MB/s, segno che il disco non ha bisogno di code profonde per esprimersi e nell’uso reale questo conta più del picco.

Il test che conta davvero: 400 GB in un colpo solo

E qui viene il bello: il benchmark sintetico ti dice quanto corre l’SSD per qualche secondo, ma non racconta cosa succede quando gli chiedi di scrivere tanto, tantissimo, senza fermarsi. È il momento in cui molti SSD portatili crollano: finisce la cache SLC, la memoria TLC deve scrivere al suo ritmo naturale e la velocità precipita a volte sotto i 500 MB/s.

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Con HD Tune Pro ho lanciato un test prolungato su un file da 400 GB. Il risultato? 1.556 MB/s in lettura e 1.576 MB/s in scrittura, con una curva rimasta piatta dall’inizio alla fine. Nessun gradino o crollo a metà né denti di sega. Ho lanciato anche una scrittura dell’intera unità, che si è chiusa in circa 14 minuti, e pure lì la curva si è comportata bene.

Stavo per scrivere che è il dato più importante della recensione, ma ripensandoci lo è davvero. Per chi monta video, per chi scarica schede piene dopo una giornata di riprese, per chi fa backup di intere librerie fotografiche, la velocità sostenuta è tutto. E questo piccolo disco la mantiene alta molto più a lungo di quanto il suo aspetto lascerebbe pensare.

Prestazioni casuali e tempi di accesso

Accessi casuali 4K Valori in MB/s · ■ Lettura ■ Scrittura CrystalDiskMark · RND4K Q32T16 185,80 351,20 AS SSD · 4K 64 thread 185,94 293,90 CrystalDiskMark · RND4K Q1T1 27,78 86,14 AS SSD · 4K 24,17 77,36 IOPS RND4K Q32T16 45.362 85.742 in scrittura IOPS RND4K Q1T1 6.782 21.030 in scrittura Tempo di accesso AS SSD 0,049 ms 0,622 ms in scrittura

Sui piccoli file la musica cambia ed è giusto dirlo. Nel test RND4K Q32T16 di CrystalDiskMark il disco fa 185,8 MB/s in lettura e 351,2 MB/s in scrittura, cioè oltre 45.000 IOPS in lettura e quasi 86.000 IOPS in scrittura. Con code profonde se la cava bene. Scendendo a una sola coda, lo scenario più realistico per l’uso domestico, si passa a 27,8 MB/s in lettura e 86,1 MB/s in scrittura.

Sono valori bassi? Per un SSD interno NVMe sì, decisamente. Per un SSD esterno USB sono nella norma, perché il passaggio attraverso il bridge USB aggiunge latenza e i piccoli blocchi ne soffrono più di tutti. La curiosità è che la scrittura casuale va molto meglio della lettura, segno di una cache che assorbe bene le piccole scritture.

Il tempo di accesso misurato da AS SSD è ottimo in lettura, appena 0,049 millisecondi, mentre in scrittura sale a 0,622 ms. Il punteggio complessivo AS SSD è di 1.142 punti, con 401 punti in lettura e 539 in scrittura. Numeri da SSD esterno di fascia alta, senza dubbio.

Copia di file reali

AS SSD Copy Benchmark Velocità in MB/s e durata della copia ISO, pochi file molto grandi · 2,57 secondi 893,01 Gioco, cartelle miste · 16,63 secondi 415,31 Programma, migliaia di file piccoli · 63,96 secondi 110,05

Il copy benchmark è quello che preferisco mostrare a chi non mastica questi test, perché simula cose che facciamo tutti i giorni. La copia di file ISO, cioè pochi file enormi, viaggia a 893 MB/s e si chiude in due secondi e mezzo. La cartella che simula un gioco, con file di dimensioni miste, scende a 415 MB/s. Quella che simula un programma, piena di migliaia di file minuscoli, crolla a 110 MB/s e ci mette più di un minuto.

Ricordate il discorso sui piccoli file? Qui torna utile. Questo SSD dà il meglio con file grandi e continui, quindi video, immagini RAW, archivi, backup. Se lo usate per spostare cartelle di codice sorgente con decine di migliaia di file (e lo dico da sviluppatore che lo fa spesso) non aspettatevi miracoli. Va bene, ma non vola.

Su Mac, iPhone e smartphone: il limite non è il disco

Lo stesso disco su piattaforme diverse Valori in MB/s, misurati con software differenti JARVIS, porta USB 3.2 Gen 2×2 · CrystalDiskMark lettura 2.137 MacBook, collegamento diretto · lettura / scrittura 1.016 981 MacBook tramite dock · lettura / scrittura 980 920 MacBook Pro M2 · Blackmagic Disk Speed Test scrittura ~1.000 iPhone 15 Pro · Disk Speed Test 317

Qui serve una premessa, altrimenti si rischia di dare la colpa al disco per qualcosa che non dipende da lui. Il Gen 2×2 è uno standard che pochissimi dispositivi supportano. I Mac, gli iPhone e la maggior parte degli smartphone Android non lo supportano. Quando li colleghi, il disco scala automaticamente al protocollo più alto disponibile, di solito USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbps, e lì il tetto pratico è intorno ai 1.000 MB/s.

E infatti sul MacBook, collegato direttamente, ho misurato 1.016 MB/s in lettura e 981 MB/s in scrittura. Passando attraverso un dock si perde qualcosa, 980 e 920 MB/s. Con Blackmagic Disk Speed Test su un MacBook Pro M2 la scrittura si è fermata poco sotto i 1.000 MB/s. Tutti numeri coerenti tra loro e perfettamente in linea con il limite dell’interfaccia.

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Su iPhone 15 Pro, con l’app Disk Speed Test di LateNiteSoft, la misura si è fermata intorno ai 317 MB/s. Anche qui il collo di bottiglia è il telefono, tra porta, file system e gestione di iOS. Per registrare ProRes basta e avanza, come vedremo, ma chi si aspetta i 2.000 MB/s della confezione su un iPhone resterà deluso, senza che sia colpa del disco.

Test sul campo, una settimana tra scrivania, telefoni e montaggio

I benchmark sono una cosa, la vita reale un’altra. Il primo giorno l’ho usato come disco di appoggio su JARVIS per un progetto di montaggio, uno di quei documentari che mi tengono sveglio la notte. Ho copiato sull’unità una cartella di girato, una sessantina di gigabyte tra clip in alta risoluzione e proxy, e il trasferimento è andato via veloce e regolare. Nessuna pausa improvvisa né rallentamenti a metà. Poi ho aperto il progetto direttamente dall’SSD esterno: lo scrubbing sulla timeline era fluido, le clip si caricavano senza attese.

Il secondo giorno l’ho attaccato dietro all’iPhone 15 Pro e ho girato in ProRes direttamente sul disco. Funziona come deve: l’app Fotocamera riconosce l’unità esterna, registra lì e non tocca la memoria interna del telefono. Ho fatto diverse riprese, anche camminando in giardino con Dafne e Anubi che mi giravano intorno chiedendo attenzioni, e il disco è rimasto incollato al telefono senza scivolare. Il cavo corto in dotazione, in questo scenario, ha senso: niente fili che penzolano.

Una sera, per curiosità, ho collegato il disco al Galaxy S26 Ultra, poi al Galaxy Z Fold 8 e infine al Pixel. Riconoscimento immediato su tutti e tre, nessun formato da sistemare o app da installare. Ci ho scaricato foto e video della settimana, ho spostato qualche file avanti e indietro tra telefono e SSD e tutto è filato liscio. Su Android l’anello adesivo incollato alla cover ha fatto il suo lavoro egregiamente.

Poi c’è stata la parte che mi ha fatto alzare un sopracciglio. Durante le sessioni lunghe, soprattutto il test da 400 GB e la scrittura dell’intera unità, il disco scaldava. Toccandolo si sentiva bene che l’alluminio lavorava come dissipatore. Non l’ho misurato con una termocamera, quindi è una sensazione al tatto, ma era una percezione netta. Le temperature erano un po’ alte in scrittura e anche in lettura. Il dato curioso è che le prestazioni non sono mai calate: la curva è rimasta piatta anche con l’unità calda e questo mi ha tranquillizzato parecchio.

Il quinto giorno l’ho usato come archivio portatile vero e proprio. Messo in tasca, portato in giro in macchina, collegato al portatile di un collega per passargli dei file. È lì che capisci quanto sia comodo un oggetto così piccolo. Non pesa, non ingombra, non ti accorgi di averlo.

Limiti del test? Ne dico due: una settimana non basta per giudicare l’affidabilità nel lungo periodo e su questo dovrò risentirvi tra qualche mese. E non ho potuto provare il disco su una console come archivio giochi, per cui su quella parte mi fido delle dichiarazioni del produttore e della logica: con queste velocità non ci dovrebbero essere problemi.

Approfondimenti

Il calore, l’unico vero tallone d’Achille

Parto dal difetto, perché è giusto che chi compra lo sappia. Questo SSD scalda. Non al punto da diventare pericoloso o da spegnersi, ma abbastanza da farsi sentire quando lo usi intensamente. Durante la scrittura di grandi quantità di dati e anche durante le letture prolungate, la scocca diventava calda al tatto.

Il motivo è semplice: dentro un disco di dodici millimetri ci sono memoria e controller che spingono a quasi 2.000 MB/s e il calore deve uscire da qualche parte. L’alluminio fa il suo lavoro, ma la superficie è piccola. Su altri SSD portatili più grandi il problema si sente meno perché c’è più metallo per disperderlo.

Mah, è strano. Dovrebbe darmi fastidio, invece ci ho fatto pace abbastanza in fretta. Il motivo è che le prestazioni non ne risentono, almeno nei miei test. La curva di HD Tune su 400 GB è rimasta piatta anche con il disco bello caldo, segno che il thermal throttling non interviene oppure lo fa molto tardi. E quando smetti di usarlo si raffredda in pochi minuti.

Il consiglio pratico che vi do è questo: se dovete fare trasferimenti enormi o registrazioni molto lunghe, appoggiatelo su una superficie che non trattenga calore, magari staccato dal telefono. Attaccato dietro allo smartphone, che scalda già di suo durante le riprese in ProRes, il calore si somma. Non è un dramma, ma è un aspetto da tenere a mente.

Il magnete e l’anello adesivo, tenuta reale

La forza dell’attacco magnetico è uno di quei dettagli che fanno la differenza tra un accessorio che usi e uno che lasci nel cassetto. Qui la tenuta è buona. Sull’iPhone 15 Pro, con i magneti MagSafe integrati, il disco si aggancia con un clic deciso e resta lì anche mentre cammini o giri il telefono in orizzontale per riprendere.

Sugli Android il discorso passa per l’anello magnetico adesivo incluso nella confezione. L’ho incollato su una cover e da lì in poi il comportamento è stato simile a quello sull’iPhone. L’adesivo tiene bene, ma va applicato con cura su una superficie pulita, perché una volta messo non conviene staccarlo e riattaccarlo troppe volte.

C’è un rovescio della medaglia che va detto: con il disco attaccato dietro, il retro del telefono è occupato. Niente ricarica wireless MagSafe, supporti magnetici per l’auto o impugnature magnetiche. Se usate un gimbal o un’asta che si aggancia al MagSafe, dovrete scegliere. Per me non è stato un problema, perché quando registro uso il disco e quando ricarico lo stacco. Però chi lavora molto con accessori magnetici deve saperlo prima.

Registrare in ProRes direttamente sul disco

Il motivo per cui un SSD magnetico esiste è questo. Gli iPhone Pro dalla serie 15 in poi permettono di registrare in Apple ProRes 4K direttamente su un’unità esterna, e il ProRes è un codec che divora gigabyte a una velocità impressionante. Pochi minuti di girato possono occupare decine di gigabyte.

Con il disco attaccato dietro al telefono, la procedura è banale. Colleghi il cavo, apri la Fotocamera, attivi il ProRes e l’app capisce da sola che c’è un’unità esterna e registra lì. Il file finisce direttamente sull’SSD, pronto per essere collegato al computer e montato senza passare dal telefono. Per chi fa video, questo cambia il flusso di lavoro in modo radicale.

Le riprese sono andate senza intoppi e l’unità ha tenuto il ritmo. I 317 MB/s misurati su iPhone sono ampiamente sufficienti per il bitrate del ProRes 4K, quindi qui il disco non è mai il collo di bottiglia.

E poi c’è il vantaggio di cui si parla poco: finita la ripresa stacchi il disco, lo colleghi al PC e il montaggio parte subito. Niente AirDrop infiniti, cloud o cavi tra telefono e computer. Da montatore che lavora con Avid tutti i giorni, devo dire che questo tipo di flusso mi ha fatto risparmiare parecchio tempo.

Android: Galaxy S26 Ultra, Fold e Pixel

Chi pensa che un SSD magnetico sia un accessorio solo per iPhone sbaglia. L’ho provato su tre Android diversi, il Galaxy S26 Ultra, il Galaxy Z Fold 8 e un Pixel, e su tutti il riconoscimento è stato immediato. Colleghi il cavo, compare la notifica dell’unità esterna, apri il gestore file e sei dentro.

Su Android il disco diventa soprattutto uno strumento di backup e di trasferimento. Ci ho scaricato foto e video, ho spostato file tra telefono e disco, l’ho usato come memoria di passaggio tra smartphone e computer. È comodo, veloce e soprattutto non richiede alcuna app aggiuntiva.

Il Fold merita due righe: con lo schermo grande aperto, avere a disposizione un terabyte esterno per guardare video o lavorare su file pesanti ha molto senso. Il disco attaccato dietro con l’anello non dà fastidio nemmeno con il telefono aperto, anche se chiaramente aggiunge un po’ di spessore quando lo chiudi.

Anche qui valgono i limiti dell’interfaccia. Gli smartphone Android non supportano il Gen 2×2, quindi le velocità sono quelle consentite dalla porta del telefono. Per l’uso che se ne fa su uno smartphone, però, non ho mai avuto la sensazione di aspettare.

Mac e il mistero del Gen 2×2

Chiunque abbia un Mac e compri un SSD da 2.000 MB/s si troverà davanti alla stessa domanda: perché il mio disco va alla metà? La risposta è che Apple non supporta lo standard USB 3.2 Gen 2×2. Le porte Thunderbolt dei Mac gestiscono Thunderbolt e USB4, ma quando collegano un dispositivo Gen 2×2 ripiegano sul Gen 2 da 10 Gbps.

Il risultato sono i circa 1.000 MB/s che ho misurato sul MacBook, sia in collegamento diretto sia tramite dock, e con Blackmagic su MacBook Pro M2. Sono velocità comunque ottime, più che sufficienti per montare video 4K direttamente dal disco, ma è giusto sapere che metà del potenziale resta inutilizzato.

Sarò onesto: se usate solo Mac, la velocità del Gen 2×2 non vi serve a nulla. Quello che vi interessa sono la compattezza, il magnete e la tenuta della velocità nel tempo. Su quegli aspetti il disco funziona alla grande anche su macOS. Se invece avete un PC Windows moderno con una porta USB-C 20 Gbps, allora sì che lo vedrete correre davvero.

Velocità sostenuta, il dato che fa la differenza

Torno su questo punto perché secondo me è il motivo principale per cui vale la pena considerare questo SSD. Molte unità portatili hanno una cache SLC piccola: scrivono velocissime per qualche decina di gigabyte, poi crollano e procedono al passo della memoria TLC, che può essere anche tre o quattro volte più lenta.

Qui non è successo. Il test da 400 GB su HD Tune ha dato 1.556 MB/s in lettura e 1.576 MB/s in scrittura con una curva piatta, e la scrittura dell’intera unità si è chiusa in circa 14 minuti senza crolli evidenti. Per un disco da un terabyte vuol dire che anche riempiendolo quasi del tutto in una volta sola, il ritmo resta alto.

Mi spiego meglio con un esempio pratico. Dopo una giornata di riprese con più camere, scaricare centinaia di gigabyte di girato sul disco è un’operazione che con un SSD mediocre richiede tempi lunghi a causa del crollo della velocità. Qui no: il ritmo resta costante dall’inizio alla fine e il tempo di trasferimento si calcola facilmente. Per chi lavora con i video, questa prevedibilità vale oro.

Come capire se il vostro PC lo sfrutta davvero

La domanda vera è: la mia porta USB-C è una 20 Gbps oppure no? Sembra una sciocchezza, invece è il punto che decide se pagate il disco per quello che vale o se buttate via metà della sua velocità. Le porte USB-C non sono tutte uguali, anche se hanno la stessa forma, e i produttori di schede madri e portatili non sempre lo scrivono in modo chiaro.

Il primo passo è guardare il manuale o la scheda tecnica del computer e cercare la dicitura USB 3.2 Gen 2×2 oppure 20 Gbps. Sulle schede madri desktop recenti, come quella di JARVIS, di solito c’è almeno una porta di questo tipo sul pannello posteriore, spesso segnata con un piccolo logo o con la scritta 20G. Sui portatili è molto più raro, perché la maggior parte usa Thunderbolt o USB4, che come abbiamo visto con il Mac non garantiscono automaticamente il Gen 2×2.

Il secondo passo è il più semplice di tutti: collegate il disco, lanciate CrystalDiskMark e guardate il primo valore in lettura. Se siete sopra i 1.800 MB/s siete sulla porta giusta. Se vi fermate intorno ai 1.000 MB/s state usando una Gen 2. Se siete sotto i 500 MB/s probabilmente il cavo o la porta sono ancora più vecchi.

E qui un consiglio da chi ci è cascato più di una volta: usate il cavo della confezione, o comunque un cavo certificato per 20 Gbps. Un cavo USB-C qualunque, magari quello del caricabatterie del telefono, può limitare la velocità in modo silenzioso e farvi pensare che il problema sia il disco. Vabbè, non è il genere di cosa che si scopre leggendo la scatola, ma vale la pena saperlo.

Compattezza e portabilità nella vita di tutti i giorni

Lo dico chiaro: la cosa che mi è piaciuta di più è la compattezza. Quarantasei grammi, un diametro che sta nel palmo della mano, uno spessore inferiore a quello di molti smartphone. L’ho tenuto in tasca dei jeans per giorni e non me ne sono quasi accorto.

In borsa occupa meno spazio di un power bank piccolo. In macchina, sul sedile della Zoe, sparisce. Sulla scrivania, accanto alla tastiera, è più un soprammobile elegante che un disco esterno. E il colore bianco aggiunge quel tocco di design che rende l’oggetto piacevole da usare e da guardare.

La portabilità ha anche un risvolto pratico che non va sottovalutato. Un disco così piccolo te lo porti dietro sempre, anche quando non sei sicuro di averne bisogno. E quando arriva il momento in cui serve, ce l’hai. Con un SSD più grande e pesante finisci per lasciarlo a casa. È una banalità, ma è proprio così che un accessorio diventa indispensabile.

Funzionalità e compatibilità

Questo SSD non ha app, software di gestione o crittografia hardware. È un disco plug and play nel senso più puro: lo colleghi e funziona. Su Windows, macOS, Linux, Android e iOS viene riconosciuto senza driver e senza configurazioni. Per molti è un pregio, perché non c’è nulla da installare o aggiornare.

La compatibilità dichiarata è ampia: computer, smartphone, tablet, console come PS5 e Xbox, droni, televisori con porta USB-C. Io l’ho provato su PC, Mac, iPhone e tre Android e non ho mai avuto problemi di riconoscimento.

Il disco è retrocompatibile con gli standard USB precedenti. Su porte USB 3.2 Gen 2 le velocità si fermano sotto i 1.250 MB/s, su porte USB 3.0 o Gen 1 sotto i 625 MB/s. Sono limiti fisici delle porte, non dell’unità, ma è bene saperlo prima di lamentarsi.

Manca, e lo segnalo, qualunque forma di protezione dei dati integrata. Chi trasporta file sensibili dovrà affidarsi alla crittografia software del sistema operativo, come BitLocker su Windows o FileVault su Mac. Non è un dramma, ma per un oggetto pensato per finire in tasca e andare in giro un sistema di protezione integrato avrebbe avuto senso.

Prezzo e posizionamento

Il DIGIERA LPS2000M è disponibile in quattro tagli: 512 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB, e in quattro colorazioni, nero, bianco, grigio e rosa. Lo trovate su Amazon e sul sito ufficiale DIGIERA.

Il taglio da 1 TB, quello che ho provato, si muove intorno ai cento euro, con oscillazioni piuttosto frequenti tra promozioni e sconti. Vi consiglio di tenere d’occhio il prezzo, perché la differenza tra un giorno e l’altro può essere significativa. La versione da 2 TB ha a mio avviso il miglior rapporto tra spazio e spesa per chi gira video in ProRes, mentre il 4 TB ha senso solo per chi registra tantissimo.

A conti fatti, il prezzo è coerente con quello che offre. Pagate la velocità del Gen 2×2, la compattezza e l’attacco magnetico. Se vi serve solo per il magnete e lavorate esclusivamente con iPhone e Mac, potreste valutare unità più lente e più economiche, visto che quelle piattaforme non sfruttano il Gen 2×2. Se invece avete anche un PC moderno e lavorate con file pesanti, il prezzo si giustifica ampiamente.

Se vi interessa approfondire il mondo dello storage portatile, sul nostro sito trovate la sezione dedicata alle recensioni di NAS e hard disk, con prove come quella del PNY RP60, del SanDisk Portable SSD FIFA World Cup 2026 Edition e dell’enclosure TerraMaster D1 SSD. Per chi invece cerca ancora un disco meccanico capiente c’è la nostra prova del WD My Passport da 2 TB.

Conclusioni

Una settimana con questo SSD mi ha lasciato una sensazione chiara: è un oggetto piccolo che fa sul serio. Sulla porta giusta supera le velocità dichiarate, tiene il ritmo anche su centinaia di gigabyte e non crolla mai. Il tutto in un disco che pesa meno di un mazzo di chiavi e che si attacca al telefono con un clic.

Lo consiglio a chi gira video con l’iPhone Pro in ProRes e ha bisogno di spazio senza passare dalla memoria interna. Anche a chi monta video e vuole un disco di lavoro piccolo e veloce da portarsi dietro. E a chi ha un PC Windows con una porta USB-C 20 Gbps e vuole sfruttarla davvero.

Lo sconsiglio invece a chi usa solo Mac e iPhone e cerca la velocità pura, perché metà del potenziale resterà nel cassetto. Anche a chi deve trasportare dati sensibili senza voler gestire la crittografia software. Chi ha problemi con il calore dei dispositivi, infine, deve sapere che sotto carico questo disco si fa sentire.

Lo scenario perfetto? Un fine settimana di riprese, il disco attaccato dietro al telefono, la sera a casa collegato al PC per scaricare tutto e iniziare a montare. È lì che il DIGIERA LPS2000M dà il meglio di sé.

Scalda, sì, ma è piccolo, bello e veloce. Alla fine della fiera, quando un accessorio ce l’hai sempre in tasca e lo usi senza pensarci, vuol dire che ha fatto centro.

DIGIERA LPS2000M Magnetic Portable SSD 1TB Bianco 8.0/10 Su una porta USB 3.2 Gen 2x2 supera i valori dichiarati, con oltre 2.100 MB/s in lettura, e mantiene circa 1.550 MB/s costanti anche su 400 GB di scrittura. È compattissimo e ben costruito, con un attacco magnetico affidabile su iPhone e Android. Sotto carico prolungato però scalda, e su Mac e smartphone la velocità si ferma intorno alla metà per limiti dei dispositivi. Pro Compatto e leggerissimo, solo 46 grammi Oltre 2.100 MB/s in lettura su porta Gen 2x2 Velocità costante anche su 400 GB di scrittura continua Attacco magnetico affidabile con anello adesivo incluso Design curato, ottima la colorazione bianca Contro Scalda durante letture e scritture prolungate Su Mac, iPhone e Android la velocità si ferma alla metà Prestazioni modeste con migliaia di file piccoli Nessuna crittografia hardware e nessun cavo USB-A

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Compatto e leggerissimo: 46 grammi e un diametro da palmo di mano, lo porti sempre con te

✓ Velocità sequenziali oltre il dichiarato su porta Gen 2x2, con oltre 2.100 MB/s in lettura in CrystalDiskMark

✓ Velocità sostenuta piatta anche su 400 GB di scrittura continua, senza crolli della cache

✓ Attacco magnetico affidabile, con anello adesivo incluso per gli smartphone senza MagSafe

✓ Design curato e colorazione bianca molto elegante − Contro × Scalda in modo evidente durante letture e scritture prolungate

× Su Mac, iPhone e Android la velocità si ferma alla metà, perché quei dispositivi non supportano il Gen 2x2

× Prestazioni modeste con migliaia di file piccoli, come mostra la copia "Programma" a 110 MB/s

× Nessuna crittografia hardware e nessun cavo USB-A in confezione

Fonte: TecnoAndroid