Toy Story 2 e 3 via dal PlayStation Store, ma Atari li riporta

Sul PlayStation Store mancano da qualche giorno due giochi legati all’universo Disney. Toy Story 2 e Toy Story 3 sono stati rimossi in via definitiva dal negozio digitale di Sony, e la cosa non è passata inosservata. Entrambi i titoli, infatti, erano stati distribuiti anche tramite l’abbonamento PlayStation Plus, un dettaglio che rende la vicenda un po’ più curiosa del solito.

Si tratta dell’ennesimo caso di delisting, quella pratica che ogni tanto colpisce i videogiochi quando scadono certi diritti legati alla loro pubblicazione. Stavolta tocca a due produzioni del vecchio catalogo Disney che però, a dispetto dell’età, circolavano ancora parecchio tra i giocatori. Non parliamo certo di novità fresche di uscita, questo è chiaro. Eppure la loro presenza nel servizio in abbonamento di Sony aveva con ogni probabilità regalato ai due giochi una visibilità extra, riportandoli sotto gli occhi di un pubblico più ampio.

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Cosa cambia per chi li ha acquistati e per gli abbonati

Stando ad alcune segnalazioni emerse nei giorni scorsi, Toy Story 2 e Toy Story 3 non risultano più disponibili sullo store. Chi non li aveva comprati in precedenza non può più acquistarli né scaricarli. La situazione è diversa per chi li aveva regolarmente pagati: in questo caso il download dovrebbe restare possibile anche dopo la rimozione dal catalogo.

Va peggio agli abbonati di PlayStation Plus. Anche chi aveva già scaricato i due giochi grazie al servizio non potrà più accedervi, perché quando un titolo viene tolto dal catalogo dell’abbonamento smette semplicemente di essere disponibile. È il meccanismo tipico di questo genere di formule, dove l’accesso ai contenuti dipende dalla loro permanenza nell’offerta e non da un acquisto vero e proprio.

La stessa sorte, poco tempo prima, era toccata anche a Buzz Lightyear of Star Command per PS1, sparito a sua volta dal negozio. Messi in fila, questi episodi danno l’idea di una vera e propria eliminazione di massa dei titoli ispirati alla celebre saga cinematografica di Pixar, almeno per quanto riguarda la loro presenza sul PlayStation Store.

Il ritorno con Atari e la raccolta per i 30 anni di Toy Story

C’è però un risvolto che cambia parecchio la lettura della notizia. Tutti e tre i giochi appena citati torneranno infatti sul mercato, solo in una veste diversa. In occasione del 30° anniversario di Toy Story, Atari ha annunciato l’arrivo di una nuova raccolta chiamata Toy Story: Retro Roundup!, che comprenderà Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue e Buzz Lightyear of Star Command.

Il terzo capitolo seguirà invece una strada separata. Toy Story 3 Complete Edition verrà pubblicato per conto suo, al di fuori della compilation dedicata ai titoli più datati. La rimozione dallo store, quindi, più che una scomparsa definitiva sembra il preludio a una riedizione, con i vecchi giochi tolti dalla circolazione per fare spazio alle nuove versioni targate Atari.

Per chi segue da vicino il mondo dei classici Disney in formato videoludico, il quadro si fa così più chiaro. Da una parte ci sono le versioni originali, ormai fuori dal catalogo digitale di Sony e accessibili solo a chi le aveva acquistate. Dall’altra c’è la raccolta Toy Story: Retro Roundup!, che riunisce Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue e Buzz Lightyear of Star Command, affiancata dall’uscita indipendente di Toy Story 3 Complete Edition.

Fonte: TecnoAndroid