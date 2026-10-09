Steve Jobs, 15 anni dopo: Apple entra nell’era John Ternus

Sono passati 15 anni dalla morte di Steve Jobs e Apple si trova davanti a un passaggio che pesa molto più di una semplice ricorrenza. Il colosso della Mela entra infatti nell’era John Ternus, un cambio di fase che riporta al centro una domanda mai davvero archiviata: cosa rimane oggi della visione del suo fondatore e quale sarà la prossima grande sfida per un’azienda che per anni ha costruito la propria identità proprio sulla capacità di stupire?

Non si tratta soltanto di un anniversario da segnare sul calendario. Quindici anni nel mondo della tecnologia equivalgono a un’epoca intera, e in un arco di tempo così lungo cambiano le persone, le priorità e perfino il modo in cui il pubblico guarda a un marchio. Eppure il nome di Steve Jobs continua a fare da metro di paragone ogni volta che si prova a misurare lo stato di salute della società californiana. È quasi inevitabile, quando un’azienda è stata plasmata da una figura così ingombrante.

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Cosa resta della visione di Steve Jobs

Il punto di partenza è proprio questo. Interrogarsi su cosa sia sopravvissuto della visione di Jobs significa chiedersi se quell’impronta sia ancora riconoscibile nelle scelte di oggi oppure se, col passare degli anni, si sia trasformata in qualcosa di diverso. Non è una questione nostalgica. Riguarda il modo in cui Apple si presenta al mondo e il tipo di aspettative che riesce ancora a generare.

Per molto tempo l’immagine della Mela è stata legata all’idea della sorpresa, di quel momento in cui il pubblico si trovava davanti a qualcosa che non si aspettava. Ed è proprio lì che si concentra il dubbio sollevato a distanza di 15 anni. Il marchio deve ancora dimostrare di saper sorprendere? La domanda in sé dice molto, perché lascia intendere che quella capacità non sia più data per scontata come un tempo.

C’è poi un aspetto meno evidente ma altrettanto rilevante. L’eredità di un fondatore non vive solo nei prodotti che porta il suo nome o nei ricordi di chi lo ha seguito. Vive soprattutto nel modo in cui un’azienda decide di affrontare il futuro, nella voglia di rischiare e nel coraggio di proporre qualcosa di nuovo. Capire quanto di quell’atteggiamento sia rimasto intatto è il cuore della questione.

La sfida dell’era John Ternus

Con l’arrivo dell’era John Ternus il discorso si sposta inevitabilmente in avanti. Ogni nuova fase porta con sé un carico di attese, e in questo caso il peso è doppio. Da una parte c’è il confronto con un passato che continua a essere evocato, dall’altra la necessità di tracciare una strada propria senza restare intrappolati nel paragone con chi c’era prima.

La prossima sfida per Apple sembra dunque ruotare attorno a un concetto semplice da enunciare ma difficile da mettere in pratica. Tornare a sorprendere, appunto. Non basta più migliorare quello che già esiste o perfezionare formule collaudate, perché il pubblico abituato a certi standard chiede qualcosa che riesca a spiazzarlo davvero.

Il nome su cui si concentrano adesso tutti gli sguardi è quello di John Ternus, chiamato a guidare la Mela in una fase nuova mentre l’ombra di Steve Jobs, a quindici anni dalla sua scomparsa, resta il riferimento con cui ogni mossa della società verrà inevitabilmente confrontata.

Fonte: TecnoAndroid