GTA 6, sei radio di Vice City in anteprima: musica anche a piedi

Mancano poco più di trenta giorni all’uscita di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S, con il debutto fissato per il 19 novembre, e Rockstar Games ha scelto proprio questo momento per regalare ai giocatori un primo assaggio della musica di Vice City. Sul sito ufficiale dello studio sono comparse sei delle numerose stazioni radio presenti nel gioco, tutte già disponibili in anteprima e pronte per essere ascoltate.

Le settimane che separano dal lancio non saranno certo tranquille. Man mano che la data si avvicina, e soprattutto nella fase finale, è lecito aspettarsi ancora qualche fuga di notizie di peso. Del resto proprio in queste ore è filtrato in rete un video di gameplay piuttosto scottante, lungo ben 25 minuti. Accanto ai leak, però, arrivano anche le anticipazioni ufficiali, e quella di oggi riguarda uno degli aspetti più amati dai fan della serie.

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Le radio, un marchio di fabbrica della saga

Chiunque abbia passato qualche ora in uno dei capitoli precedenti lo sa bene. Le stazioni radiofoniche sono da sempre uno dei tratti distintivi di Grand Theft Auto, un elemento che contribuisce in modo decisivo a rendere il mondo di gioco credibile, vivace e capace di coinvolgere. Non si tratta di un semplice sottofondo musicale appoggiato sopra l’azione, ma di qualcosa che vive dentro l’universo creato da Rockstar.

È proprio questo il punto. Le radio permettono di inserire in maniera del tutto naturale una colonna sonora ricca e variegata all’interno dell’ambientazione, senza che la musica sembri qualcosa di esterno o forzato. Si sale in macchina, si accende la radio e si sceglie cosa ascoltare, proprio come accadrebbe nella realtà. Una formula collaudata che, com’era prevedibile, ritorna anche in GTA 6.

Con questa mossa Rockstar ha voluto far intuire cosa ci si potrà aspettare girando per le strade di Vice City. Le sei emittenti svelate rappresentano soltanto una parte dell’offerta complessiva, visto che il gioco ne includerà molte altre. Per ora l’idea è quella di stuzzicare la curiosità degli appassionati, lasciando che siano le anteprime stesse a raccontare l’atmosfera che si respirerà nel nuovo capitolo.

Musica anche lontano dal volante

La novità più interessante, però, non riguarda soltanto le canzoni. In GTA 6 i due protagonisti, Jason e Lucia, potranno ascoltare le stazioni radio anche quando non si trovano a bordo di un veicolo. Un dettaglio che cambia non poco il rapporto con la musica all’interno del gioco, finora legata quasi esclusivamente agli spostamenti in auto.

Il sistema scelto per rendere possibile tutto questo è semplice e piuttosto realistico. I personaggi useranno degli auricolari collegati allo smartphone, esattamente come farebbe chiunque nella vita di tutti i giorni mentre cammina per strada. Così la colonna sonora potrà accompagnare Jason e Lucia anche a piedi, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e coerente con il resto del mondo di gioco.

Per chi non vuole aspettare fino al 19 novembre, le anteprime delle sei radio sono già disponibili sul sito ufficiale di Rockstar Games, dove ogni emittente può essere ascoltata fin da ora.

Fonte: TecnoAndroid