Fastweb Power Control a 1 euro al mese: promo prorogata

Chi stava valutando Fastweb Power Control senza decidersi ha guadagnato qualche mese in più, perché l’operatore ha prorogato la promo lancio che tiene il costo del servizio a 1 euro al mese anziché 3 euro al mese. Il servizio, dedicato al monitoraggio dei consumi di energia elettrica di casa, è disponibile per i clienti telco sia del brand Fastweb sia del brand Vodafone, e lo sconto resta valido a tempo indeterminato per chi sottoscrive entro la nuova scadenza.

La data da segnare è il 22 Novembre 2026. Inizialmente la promozione doveva chiudersi il 31 Agosto 2026, ma sui siti di Fastweb e Vodafone la finestra è stata allungata, salvo eventuali cambiamenti o ulteriori proroghe. Resta invece invariato il costo una tantum di 19,95 euro per l’acquisto della Power Control Plug, la spina intelligente che raccoglie i dati emessi dal contatore.

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Come funziona il monitoraggio dei consumi

Il servizio è partito il 15 Giugno 2026 come opzione aggiuntiva per i clienti telco dei due marchi. L’idea di fondo è semplice, quasi banale nella sua utilità: vedere in tempo reale quanta corrente si sta bruciando e capire quale elettrodomestico pesa di più sulla bolletta. La dashboard vive dentro le app MyFastweb e My Vodafone Italia, dove si possono confrontare i propri consumi con la media degli altri utenti, ricevere suggerimenti personalizzati basati sull’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza energetica e notifiche in caso di superamento della potenza o di blackout.

Non serve essere clienti Fastweb Energia, che già offre gratuitamente il suo MonitorConsumi. Power Control funziona con qualsiasi fornitore di energia elettrica e si rivolge a tutti i clienti consumer, nuovi o già attivi, con almeno una linea fissa o mobile e un metodo di pagamento automatico. Va ricordato che dopo la fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A., avvenuta il 1° Gennaio 2026, Vodafone in Italia è un marchio commerciale concesso in licenza fino al 2029 a Fastweb, utilizzato anche nel corporate brand Fastweb + Vodafone, che raccoglie le attività di Swisscom in Italia nato a Gennaio 2025 dopo l’acquisizione di Vodafone Italia.

Sul fisso l’opzione si può abbinare a tutte le offerte Fastweb e Vodafone. Sul mobile, per le SIM Vodafone serve il metodo di pagamento Smart Pay, quindi carta di credito, conto corrente, carta di debito o PayPal, mentre restano fuori le offerte Under 18, le Smart Home, le Dolce Vita per turisti e le SIM in abbonamento. Sulle SIM Fastweb Mobile il servizio è riservato ai clienti ricaricabili con ricarica automatica. Un solo servizio per ogni account Fastweb, mentre lato Vodafone si può attivare un servizio per ogni linea, fissa o mobile, anche su abitazioni diverse da quella della linea fissa.

Attivazione, contatori compatibili e vincolo Chain 2

Dopo la sottoscrizione arriva un SMS entro 48 ore con il link per accedere all’Area Clienti MyFastweb o My Vodafone Italia e inserire i dati dell’intestatario del contratto luce insieme al codice POD. Se l’attivazione della funzionalità sul contatore va a buon fine, la Power Control Plug viene spedita all’indirizzo indicato e la fatturazione parte dalla data di consegna, con l’addebito una tantum del dispositivo e della prima mensilità.

Qui però c’è il punto tecnico che conviene verificare prima: il servizio gira solo sui contatori elettronici di nuova generazione, i cosiddetti contatori 2G o Smart Meter 2.0, e il contatore deve supportare la funzionalità Chain 2, quella che permette alla spina di ricevere i dati direttamente. L’aggiornamento dipende esclusivamente dal distributore di energia, quindi Fastweb + Vodafone può solo aiutare a scoprire se il servizio è attivabile e, in caso positivo, completare la procedura. C’è anche un vincolo sul provider: la compatibilità è garantita solo con Chain 2 attivata da Sinapsi, per cui chi ha già la funzionalità attiva con un altro service provider deve disattivarla in autonomia, altrimenti l’attivazione fallisce senza alcun addebito.

La Power Control Plug è un apparato di domotica certificato Dispositivo Utente, va inserita in una qualsiasi presa di casa e configurata dall’app collegandola al Wi Fi, poi si aggancia da sola al contatore. Funziona anche come caricabatterie grazie alla porta USB C con Power Delivery fino a 30W, e resta al cliente pure in caso di disdetta, che si può chiedere in qualsiasi momento senza vincoli né costi aggiuntivi.