Euronics Black Star, TV Samsung 55 e soundbar a 589 euro

Chi sta pensando di cambiare televisore o portatile trova nel nuovo volantino Euronics un buon motivo per accelerare i tempi, perché fino al 7 ottobre resta attiva la promozione Black Star, una campagna che taglia i prezzi su una lista piuttosto lunga di prodotti tecnologici. Non è la solita raccolta di sconti simbolici da pochi euro, qui si parla di categorie pesanti come grandi schermi, notebook e smartphone, con ribassi che in alcuni casi arrivano a superare il 20%.

C’è anche un altro elemento da tenere d’occhio, ovvero il nuovo programma Star Club. Chi decide di iscriversi ottiene vantaggi aggiuntivi riservati, che si sommano alle offerte già presenti a volantino. Una formula fedeltà classica nel settore della grande distribuzione elettronica, ma che in questo periodo di promozioni concentrate può fare la differenza sul totale dello scontrino.

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Le offerte più interessanti del volantino Euronics

Partendo dal salotto, il pezzo forte è la Smart TV Ultra HD 4K Samsung da 55 pollici proposta in abbinata con la soundbar a 589 euro. Il risparmio sul pacchetto completo tocca i 149 euro e il modello è una novità 2026, quindi non si tratta di fondi di magazzino rimasti fermi per mesi. Lo sconto applicato è del 20%, percentuale che su un prodotto appena arrivato sugli scaffali ha un suo peso. L’accoppiata televisore più soundbar è pensata per chi vuole rinnovare la zona giorno senza mettere insieme pezzi presi in momenti diversi, ma funziona bene anche per chi cerca un secondo schermo di buona qualità da sistemare in camera da letto.

Sul fronte informatica, a 799 euro compare ASUS Vivobook S14, un portatile da 14 pollici con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il processore è un Intel Core Ultra 7 e la macchina rientra nella categoria Copilot+PC, quindi con le funzionalità di Intelligenza Artificiale integrate direttamente nel sistema. Configurazione equilibrata, adatta sia a chi lavora in mobilità sia a chi studia e ha bisogno di una batteria che regga la giornata senza cercare prese ovunque.

Smartphone e durata della promozione Black Star

Chi cerca invece un telefono nuovo trova Samsung Galaxy A57 a 399 euro nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, disponibile in tre diverse varianti di colore. È il classico modello di fascia media che copre le esigenze quotidiane senza chiedere la cifra di un top di gamma, e a quel prezzo si posiziona in una zona di mercato molto affollata dove ogni sconto conta.

La promozione Black Star resta valida fino al 7 ottobre, quindi la finestra utile non è amplissima e conviene muoversi con un minimo di anticipo, soprattutto per i prodotti più richiesti che tendono a esaurirsi prima della scadenza ufficiale. Vale la pena ricordare che le offerte del volantino Euronics si applicano nei limiti delle disponibilità, come accade di norma in queste campagne a tempo.

Il consiglio pratico è sfogliare l’intera selezione prima di decidere, perché accanto ai tre prodotti più in evidenza il catalogo promozionale include diverse altre categorie tech scontate. E per chi ha intenzione di fare più di un acquisto, l’iscrizione allo Star Club resta l’opzione da valutare per recuperare qualcosa in più rispetto al prezzo esposto.

Fonte: TecnoAndroid