Knife Edge 2 su Apple TV: 16 ristoranti a caccia di stelle

La seconda stagione di Knife Edge: Chasing Michelin Stars è disponibile da oggi, 24 settembre 2026, su Apple TV. La docuserie dedicata alla corsa verso i riconoscimenti più ambiti della cucina mondiale riparte con otto nuovi episodi, a meno di un anno dal debutto della prima stagione. Ancora una volta il pubblico entra nelle cucine di ristoranti sparsi per il mondo che provano a conquistare, mantenere o aumentare le proprie stelle Michelin.

Alla conduzione c’è di nuovo Jesse Burgess, esperto di cibo e viaggi, mentre la produzione esecutiva porta la firma di Gordon Ramsay e di Studio Ramsay Global. Il racconto segue chef, locali e brigate con uno sguardo molto ravvicinato sul lavoro incessante che serve per ottenere il massimo riconoscimento gastronomico. Guadagnare una stella è una sfida enorme, ma riuscire a conservarla nel tempo richiede uno sforzo altrettanto duro e costante.

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Knife Edge 2 su Apple TV: 16 ristoranti tra Europa, Stati Uniti e Brasile

Come annunciato da Apple pochi giorni fa, la nuova stagione di Knife Edge coinvolge 16 ristoranti distribuiti tra Europa, Stati Uniti e Brasile. Ognuno si trova in un momento diverso del proprio percorso e proprio questa varietà diventa il vero motore della serie. Si passa da realtà che inseguono il primo riconoscimento a locali che puntano a confermarsi o a salire di livello.

Le storie scelte sono parecchio distanti fra loro. C’è uno chef che insieme alla sua famiglia rischia tutto per mettere una minuscola isola sulla mappa della Guida Michelin. Ci sono due generazioni di una leggendaria famiglia di cuochi che cercano un riconoscimento alle proprie condizioni. E poi due chef che rinunciano volontariamente alla loro stella nel momento in cui aprono un nuovo ristorante, con appena 52 giorni a disposizione per riconquistarla.

Non mancano situazioni decisamente fuori dagli schemi. Una paninoteca che ogni sera si trasforma in un locale di alta cucina, per esempio. Oppure una giovane coppia che vuole portare la cucina filippina al centro di una delle scene gastronomiche più competitive d’America. Contesti lontanissimi, certo, ma accomunati dalla stessa incertezza. Quando arriva il verdetto della Michelin nessuno sa davvero se tutto l’impegno messo in campo sarà abbastanza, e il peso di quell’attesa accompagna ogni protagonista fino all’ultimo.

Quando escono i nuovi episodi

La seconda stagione di Knife Edge: Chasing Michelin Stars ha debuttato con due episodi in contemporanea. Da qui in avanti le nuove puntate arriveranno sulla piattaforma ogni venerdì, con un’uscita settimanale che proseguirà fino al 6 novembre. Il calendario è piuttosto semplice da seguire, con otto episodi complessivi, due già disponibili e i restanti sei distribuiti settimana dopo settimana. Per chi preferisce farsi un’idea prima di iniziare, Apple ha diffuso anche il trailer ufficiale della nuova stagione.

Il servizio di streaming Apple TV costa circa 14 euro al mese ed è compreso anche nel pacchetto Apple One. Nel catalogo, oltre alla docuserie prodotta da Ramsay, trovano spazio serie e film di grande successo come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Fonte: TecnoAndroid