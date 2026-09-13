Etichetta energetica smartphone: l’80% dei modelli non è conforme

a più di un anno l’etichetta energetica dovrebbe accompagnare ogni smartphone venduto in Europa, esattamente come accade da tempo per frigoriferi, lavatrici e televisori. Dovrebbe, appunto. Perché a distanza di dodici mesi e oltre dall’entrata in vigore del regolamento Ecodesign, il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante: circa l’80% dei telefoni in commercio non rispetta quanto previsto dalla norma. E il motivo, in fondo, è tanto semplice quanto scomodo da ammettere: non c’è nessuno che vada davvero a controllare.

Il regolamento non era un dettaglio burocratico di poco conto. Anzi, veniva presentato come uno dei passaggi più concreti verso un mercato dell’elettronica meno opaco e meno usa e getta. Insieme all’etichetta, infatti, erano arrivati obblighi ben più profondi, dai manuali di riparazione alla disponibilità dei pezzi di ricambio. Sulla carta, una piccola rivoluzione per chi compra un telefono e vorrebbe sapere quanto durerà, quanto resisterà a una caduta, quanto potrà essere sistemato invece di finire in un cassetto.

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Cosa doveva cambiare con il regolamento Ecodesign

L’idea alla base dell’Ecodesign applicato agli smartphone era di dare al consumatore gli stessi strumenti che ormai dà per scontati quando entra in un negozio di elettrodomestici. Un’etichetta ben visibile, leggibile, con informazioni standardizzate e comparabili tra un modello e l’altro. Non un bollino decorativo, ma un documento che permette di mettere fianco a fianco due dispositivi e capire quale dei due promette di più nel tempo.

A questo si aggiungeva la parte forse più ambiziosa, quella legata alla riparabilità. Perché rendere disponibili i manuali e garantire i ricambi significa, in concreto, allungare la vita di un prodotto che troppo spesso viene sostituito per convenienza più che per reale necessità. Un cambio di prospettiva importante in un settore dove il ricambio rapido è stato per anni parte integrante del modello di business.

Il bilancio reale, tra scaffali e siti di e commerce

Il problema è che tra la norma scritta e la sua applicazione si è aperta una voragine. La grande maggioranza degli smartphone in vendita, secondo il bilancio tracciato a oltre un anno di distanza, non è conforme agli obblighi previsti. Un dato che parla di un sistema di vigilanza sostanzialmente assente, dove la regola esiste ma non produce conseguenze per chi la ignora.

E qui sta il nodo vero. Una norma senza controlli diventa un suggerimento, non un obbligo. Chi decide di adeguarsi lo fa per scelta, per immagine, per convinzione. Chi decide di soprassedere, semplicemente, non incontra ostacoli. Il risultato è un mercato a due velocità in cui il consumatore attento si ritrova con meno informazioni di quelle che la legge gli avrebbe garantito, mentre l’etichetta energetica finisce per essere presente su una minoranza dei prodotti.

Il paradosso è evidente se si pensa a quanto quell’etichetta sia diventata familiare in altri ambiti. Nessuno oggi comprerebbe una lavatrice senza guardare la classe di consumo, perché quel riferimento è entrato nelle abitudini di acquisto. Con i telefoni, invece, lo stesso strumento resta ancora largamente invisibile, schiacciato tra specifiche tecniche urlate nelle campagne pubblicitarie e informazioni che restano nelle pieghe delle schede prodotto. Un anno di regolamento Ecodesign, dunque, si chiude con un bilancio che gli stessi numeri raccontano meglio di qualsiasi commento: quattro telefoni su cinque fuori dalle regole.