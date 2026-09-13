Suno v6 arriva con Warner e BMG: tre modelli e brani da 8 minuti

Con Suno v6 la generazione musicale via intelligenza artificiale cambia impostazione, perché per la prima volta un modello di questo tipo nasce con il contributo diretto di alcuni pezzi grossi dell’industria discografica. L’annuncio è arrivato il 9 settembre 2026 e porta con sé tre varianti diverse, pensate per usi diversi, oltre a una promessa che pesa parecchio nel dibattito degli ultimi anni: un addestramento costruito da zero, con dati nuovi e materiali concessi in licenza da Warner Music Group, BMG e Believe. Le tre versioni si chiamano v6, v6-wild e v6-mini. La prima punta su precisione e qualità del risultato, la seconda lascia più spazio all’imprevedibilità e a esiti meno addomesticati, la terza è la variante leggera e veloce, quella che serve quando conta più il tempo che la rifinitura. Tutte e tre possono generare brani lunghi fino a otto minuti. La differenza, quindi, non sta solo nella potenza bruta ma nel grado di controllo che si vuole avere in mano durante la creazione.

Editing e input multimodali, il vero salto di Suno v6

La parte più interessante riguarda la possibilità di mettere le mani dentro un brano già generato. Con Suno v6 basta descrivere a parole, in linguaggio naturale, la modifica da applicare a una singola sezione, senza dover buttare via tutto e ricominciare. Si può intervenire su un singolo testo, isolare un elemento sonoro, prendere componenti da produzioni diverse e mescolarle. È un approccio che assomiglia molto di più al lavoro di studio che alla classica generazione automatica a scatola chiusa.

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Cambia anche il punto di partenza. Gli input multimodali permettono di far nascere un’idea da una descrizione scritta, da una registrazione audio, da un’immagine o addirittura da un video. Sul fronte della resa, le prove indipendenti hanno segnalato un miglioramento evidente nella comprensione dei generi, con risultati più convincenti su richieste specifiche come hyperpop e krautrock. Restano però dei limiti, e sono limiti curiosi. Quando si chiede al modello di sbagliare, di suonare storto, di imitare le imperfezioni tipiche di un’esecuzione umana, i risultati non convincono. Voce monotona, strumenti fuori tonalità, ritmi irregolari: nei test dedicati queste richieste non hanno prodotto granché. Il sistema tende a riportare tutto verso la regolarità armonica e ritmica, quasi non riuscisse a fare a meno di correggersi da solo.

Accordi con le etichette e la questione dei dati di addestramento

Il capitolo licenze è quello che fa più rumore. L’azienda dichiara di aver addestrato v6 partendo da un insieme di dati completamente nuovo, diverso da quello usato per le versioni precedenti. Tra le fonti indicate ci sono i contenuti concessi in licenza da Warner Music Group, BMG e Believe, insieme ai dati degli utenti. In più sono state organizzate sessioni di lavoro con artisti, produttori, autori e musicisti, per capire come lavorano davvero e cosa serve loro.

La mossa arriva dopo anni di polemiche sulla provenienza dei materiali usati per addestrare i modelli musicali. Detto questo, l’accordo con le etichette non basta da solo a garantire che ogni singolo elemento finito nel training sia pulito, almeno stando alle informazioni pubbliche disponibili. Il modello di collaborazione è più strutturato di prima, questo sì, ma la trasparenza sui dati resta un terreno ancora da verificare.

Sul piano pratico sono stati annunciati strumenti per controllare audio e testi caricati dagli utenti e misure contro gli utilizzi non autorizzati. Le partnership con operatori come Believe e TuneCore puntano invece ad aprire nuove strade di distribuzione e di remunerazione per gli artisti che decidono di entrare nel giro. I modelli precedenti verranno ritirati progressivamente, concentrando tutto il servizio sulla generazione v6. Il baricentro si sposta così dalla generazione automatica pura alla modifica controllata del brano. La qualità del modello conta, ovviamente, ma pesa altrettanto la possibilità di correggere, combinare e rifinire senza ripartire ogni volta da capo, con case discografiche e distributori seduti al tavolo.