Etichetta energetica PC: lo studio UE svela troppa confusione

L’etichetta energetica applicata ai computer si sta rivelando un rompicapo più complesso di quanto immaginato a Bruxelles, e lo dice uno studio pubblicato nei giorni scorsi dall’Unione Europea sui primi test condotti con i consumatori. L’idea era semplice, almeno sulla carta: replicare quello che già accade con elettrodomestici e smartphone, assegnando anche a notebook, desktop e all in one una classe compresa tra A e G. I risultati raccolti, però, raccontano che tra l’intenzione e la comprensione reale delle persone c’è ancora un bel salto da colmare.

Il test ha coinvolto 4.200 cittadini di sette Paesi europei, Italia compresa, e le risposte sono state piuttosto deludenti. Non per colpa dei partecipanti, va detto, ma per la natura stessa dei dispositivi analizzati. Un frigorifero consuma in modo abbastanza prevedibile, una lavatrice segue cicli standardizzati, perfino uno smartphone rientra in schemi d’uso relativamente omogenei. Un computer no: il consumo cambia radicalmente a seconda di cosa ci si fa sopra, e questo manda in crisi qualsiasi tentativo di sintesi grafica.

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Due scale energetiche invece di una, e i dubbi aumentano

Per aggirare il problema la Commissione ha tentato una strada ragionevole, cioè introdurre una doppia valutazione. Da un lato i sistemi ad alte prestazioni, quindi PC da gaming, macchine professionali per rendering e montaggio video, mini server dedicati all’intelligenza artificiale in locale, postazioni per lo sviluppo software. Dall’altro i dispositivi più generalisti e leggeri, quelli pensati per la navigazione Web, i contenuti multimediali, il lavoro d’ufficio. Due mondi diversi, due classi energetiche diverse.

Sulla carta funziona. Nella pratica, i partecipanti al test hanno interpretato le due classi come se fossero un confronto tra marchi o tra prodotti concorrenti, non come due scenari d’uso distinti dello stesso apparecchio. Un fraintendimento che svuota di senso l’intera operazione, perché l’etichetta nasce proprio per orientare la scelta e non per confonderla. Una revisione grafica delle icone ha migliorato un po’ le cose, ma il sistema continua a generare perplessità soprattutto tra gli utenti meno abituati a maneggiare specifiche tecniche.

Consumi alti non significa poca efficienza

C’è poi un altro nodo, forse il più insidioso di tutti. Bisogna far capire alle persone la differenza tra consumo assoluto ed efficienza energetica, che sono due cose distinte e non sempre vanno nella stessa direzione. Un computer molto potente può assorbire più corrente di un modello base e allo stesso tempo ottenere una classe migliore, perché il rapporto tra prestazioni erogate ed energia consumata risulta più favorevole. Detto in modo diretto: fa più lavoro con la stessa elettricità.

Concetto logico per chi conosce la materia, tutt’altro che ovvio per chi entra in un negozio e guarda l’adesivo colorato sulla scatola. E il rischio è che un acquirente scarti un prodotto efficiente convinto che consumi troppo, o viceversa si convinca di fare un affare energetico comprando una macchina poco performante.

Come verranno misurati i consumi

Sul fronte delle misurazioni, invece, l’impianto sembra più solido. I produttori dovranno sottoporre i dispositivi a una serie di test standardizzati, con il consumo rilevato attraverso strumenti esterni collegati direttamente alla presa elettrica. Una scelta pensata per ottenere dati affidabili e soprattutto difficili da manipolare, evitando che siano le aziende stesse a dichiarare numeri autoprodotti senza controlli indipendenti.

Resta il fatto che l’Unione Europea si trova davanti a una sfida di comunicazione, più che tecnica. Le regole per misurare i consumi si possono scrivere, i banchi di prova si possono allestire, ma tradurre tutto questo in un’immagine che chiunque capisca al primo sguardo è un’altra faccenda. Lo studio serve esattamente a questo, capire dove il messaggio si perde prima di rendere l’etichetta energetica obbligatoria sui computer venduti nei negozi europei. Il percorso, insomma, prosegue con l’obiettivo dichiarato di far entrare notebook, desktop e all in one nella scala da A a G, la stessa che ormai accompagna qualsiasi acquisto tecnologico sul mercato continentale.

Fonte: TecnoAndroid