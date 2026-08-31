Elden Ring Tarnished Edition arriva su Nintendo Switch 2

Elden Ring: Tarnished Edition è finalmente disponibile su Nintendo Switch 2, e non è una notizia da poco. Si tratta della prima volta in assoluto che l’action RPG open world di FromSoftware mette piede su una console Nintendo. Nel pacchetto c’è tutto quello che serve, ovvero il gioco base, la corposa espansione Shadow of the Erdtree e una manciata di contenuti inediti pensati proprio per questa edizione.

La strada per arrivare qui, però, è stata parecchio accidentata. L’arrivo su Nintendo Switch 2 era atteso inizialmente nel 2025, poi il tutto è slittato al 2026 dopo che la build mostrata alla Gamescom 2025 aveva evidenziato problemi di performance piuttosto evidenti. Chi era presente lo aveva notato subito, e il rinvio a quel punto era diventato quasi inevitabile. I filmati più recenti hanno però raccontato un’altra storia, con FromSoftware che ha lavorato parecchio sull’ottimizzazione nei mesi precedenti al lancio.

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Elden Ring Tarnished Edition: cosa c’è dentro l’edizione per Nintendo Switch 2

Chi gioca su Nintendo Switch 2 può esplorare sia l’Interregno sia il Regno delle Ombre, indifferentemente in modalità portatile o con la console agganciata al dock. Il pacchetto completo aggiunge due nuove classi iniziali, il Cavaliere Pesante e il Cavaliere Idus, insieme a quattro set di armature inediti. Due di questi set sono legati direttamente alle nuove classi, quindi chi vuole partire con un certo tipo di build trova già tutto pronto senza dover girare mezza mappa.

C’è poi una piccola aggiunta che farà piacere a chi ha passato decine di ore in sella: per la prima volta è possibile personalizzare Torrent, con tre nuove opzioni estetiche per il destriero spettrale. Tutto questo materiale extra è incluso di serie nella versione per Nintendo Switch 2, senza costi aggiuntivi.

Il Tarnished Pack per chi gioca sulle altre piattaforme

Nessuno resta escluso, comunque. Le nuove classi, le armature e le opzioni di personalizzazione di Torrent sono acquistabili a parte tramite il Tarnished Pack, il DLC che Bandai Namco ha confermato a 4,99 euro, con possibili variazioni a seconda della regione. È disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, quindi copre praticamente tutto il parco console e computer su cui il gioco gira dal debutto.

Insieme al lancio è arrivato anche l’aggiornamento 1.17, che introduce il supporto al nuovo DLC e porta con sé ulteriori modifiche al bilanciamento del gameplay. Piccolo promemoria pratico: senza installare l’ultima patch non si accede ai contenuti del Tarnished Pack, quindi meglio controllare prima di lanciarsi nell’acquisto.

Un gioco che continua a macinare numeri

Uscito a febbraio 2022, Elden Ring ha superato i 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, cifra che da sola spiega perché il titolo continui a ricevere attenzioni a distanza di anni. L’espansione Shadow of the Erdtree è arrivata invece a giugno 2024 e ha portato i giocatori in una regione completamente nuova, costruita attorno alla figura di Miquella, ampliando in modo consistente il gioco base con nuove ambientazioni, boss, armi e opzioni per la costruzione del personaggio.

Per chi arriva adesso, insomma, l’occasione è di quelle buone. Un pacchetto completo che raccoglie anni di contenuti e che su Nintendo Switch 2 si porta dietro anche gli extra pensati per l’occasione. Elden Ring: Tarnished Edition è disponibile da subito sulla console Nintendo, mentre il Tarnished Pack si può acquistare separatamente su tutte le altre piattaforme supportate dal gioco.