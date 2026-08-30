Diamante fuso a pressioni estreme: svolta per la fusione nucleare

Nel mondo della fusione nucleare a confinamento inerziale capita spesso che siano i particolari più piccoli a fare la differenza, e in questo momento uno dei dettagli più studiati riguarda il comportamento del diamante quando viene spinto a pressioni e temperature che sulla Terra è quasi impossibile ricreare. Non è una curiosità da laboratorio fine a sé stessa, perché da quel comportamento dipende quanta energia si riesce davvero a estrarre da ogni singolo esperimento. E la posta in gioco, quando si parla di guadagno energetico, è tutt’altro che teorica.

Il punto di partenza è semplice da raccontare. Nei principali esperimenti di fusione laser il combustibile non se ne sta libero, ma viene racchiuso dentro capsule minuscole fatte proprio di diamante. Quelle capsule vengono colpite da impulsi laser di enorme potenza, che le comprimono in pochi miliardesimi di secondo, portando l’interno alle condizioni necessarie perché la fusione si inneschi. Un processo brutale, rapidissimo, in cui ogni imperfezione della compressione si traduce in energia persa.

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Perché il momento in cui il diamante fonde cambia tutto

Qui entra in gioco la domanda che i ricercatori si stanno ponendo da tempo: quando esattamente il diamante passa allo stato liquido, e in che modo lo fa? Sembra una questione da manuale di fisica dei materiali, invece è centrale. Se si conosce con precisione quel passaggio, diventa possibile governare meglio l’intera fase di compressione, evitando che la capsula si deformi in modo imprevedibile mentre i laser la schiacciano.

La logica è quella di chi lavora con materiali sottoposti a stress estremi. Sapere come reagisce l’involucro significa poter calibrare gli impulsi, la loro forma, la loro durata. E una compressione più pulita si traduce in un rendimento più alto, che è poi l’obiettivo di tutta la ricerca sulla fusione nucleare a confinamento inerziale. Non si tratta di cambiare tecnologia, ma di affinare quella che già esiste.

L’esperimento del Lawrence Livermore National Laboratory

Il risultato importante è arrivato dal Lawrence Livermore National Laboratory, dove i ricercatori hanno preso piccoli campioni di diamante e li hanno sottoposti a pressioni superiori a quelle che si trovano nel centro di Nettuno e Urano. Un riferimento che rende bene l’idea delle condizioni in gioco, visto che parliamo di ambienti planetari dove la materia si comporta in modi che sulla superficie terrestre non si osservano mai.

La parte interessante non è solo la pressione raggiunta, ma il fatto che il team sia riuscito a osservare simultaneamente tre grandezze diverse: la struttura atomica del materiale, la sua densità e la sua temperatura. Misurarle tutte insieme, in condizioni del genere e in tempi così brevi, è una sfida sperimentale considerevole. E fornisce un quadro molto più completo di quello che si otterrebbe registrando un parametro alla volta.

Cosa significa per il futuro degli esperimenti

Ogni progresso nella comprensione del comportamento delle capsule di diamante si riflette direttamente sui prossimi test di fusione laser. Più i modelli sono accurati, meno margine resta all’imprevisto durante l’implosione, e questo è esattamente il terreno su cui si gioca l’aumento del guadagno energetico.

Il lavoro sul diamante rientra dunque in quella categoria di ricerche che non fanno notizia per un annuncio clamoroso, ma che alimentano il progresso reale degli esperimenti sulla fusione nucleare, dove il combustibile compresso dai laser resta la strada su cui si concentrano gli sforzi maggiori.