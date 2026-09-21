Driver NPU Intel 1.38: Ubuntu 26.04 LTS ora è supportata

Chi lavora con le NPU Intel su Linux ha un nuovo punto di riferimento: con la release 1.38 del driver dedicato, il produttore ha aggiornato l’elenco delle distribuzioni ufficialmente validate e ha inserito Ubuntu 26.04 LTS tra le piattaforme riconosciute. Un cambiamento che sulla carta sembra minimo, ma che in pratica ridefinisce il perimetro di ciò che Intel dichiara di aver testato e verificato. Il codice, va detto subito, resta open source e resta utilizzabile ovunque.

La release è arrivata il 12 settembre 2026 e porta con sé una sola modifica sostanziale, il riconoscimento formale della nuova versione LTS di Ubuntu. Il funzionamento su quella distribuzione era già possibile prima, nessuno lo impediva, solo che mancava il timbro ufficiale. Ora c’è. E accanto a Ubuntu 26.04 continua a figurare anche Ubuntu 24.04 LTS, che mantiene lo stesso livello di supporto dichiarato.

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Cosa cambia davvero con il driver NPU 1.38

I test condotti da Intel hanno riguardato una lista piuttosto ampia di piattaforme: Meteor Lake, Arrow Lake, Lunar Lake, Panther Lake e Wildcat Lake, tutte provate con il kernel Linux 7.0 che Ubuntu 26.04 adotta come predefinito. Oltre a questo, per la versione 1.38 non risultano altre modifiche in elenco. Un rilascio chirurgico, insomma, più amministrativo che tecnico.

Il driver in spazio utente lavora in coppia con il componente IVPU già presente nel kernel Linux e fornisce tutto il software necessario per sfruttare l’unità di accelerazione dei processori compatibili. Nel repository pubblico Intel descrive la NPU come un acceleratore pensato per l’inferenza delle reti neurali, e segnala una curiosità non irrilevante per chi mette le mani nel sistema: il kernel continua a chiamare quel dispositivo VPU, secondo la vecchia denominazione. Il progetto è rilasciato con licenza MIT e ogni release include i binari insieme all’elenco delle versioni dei componenti supportati.

La distinzione che conta è quella tra compatibilità tecnica e supporto dichiarato. Restringere la lista delle piattaforme validate non significa spegnere nulla altrove. Significa piuttosto che, fuori da quelle combinazioni, la responsabilità di far funzionare le cose si sposta sull’utente.

Fedora, Debian e Arch restano fuori dall’elenco ufficiale

Per chi amministra macchine con Fedora, Debian o Arch Linux, la sostanza non cambia sul piano della disponibilità. Il repository ufficiale di Intel continua a contenere il codice sorgente del driver, la documentazione per la compilazione e le indicazioni per la risoluzione dei problemi. Su GitHub il progetto resta pubblico, con una sezione dedicata alle release. Nessun blocco tecnico, nessuna barriera artificiale verso le distribuzioni diverse da quelle certificate.

Quello che manca è la garanzia. Una combinazione software non compresa tra le piattaforme verificate può richiedere lavoro aggiuntivo, compilazione manuale, integrazione con il resto dello stack e diagnosi in caso di comportamenti anomali. Il funzionamento concreto dipende dall’insieme dei pacchetti installati sulla macchina e da come questi dialogano con l’acceleratore. Scegliere una piattaforma riconosciuta riduce il margine di incertezza, punto e basta.

Per i processori Core Ultra e per chi usa le loro capacità di accelerazione AI su Linux, la decisione si riduce quindi a un bivio abbastanza chiaro: affidarsi a una configurazione formalmente validata dal produttore, oppure gestire in autonomia una soluzione costruita su misura, accettando di dover verificare tutto da sé.

La versione 1.38 non rappresenta un passo indietro rispetto all’approccio open source. Intel aggiunge Ubuntu 26.04 LTS alle piattaforme validate, conserva Ubuntu 24.04 LTS e lascia il codice accessibile a chiunque voglia usarlo altrove. Per l’utenza professionale che deve standardizzare un ambiente Linux con NPU, la differenza tra ciò che funziona e ciò che è ufficialmente supportato diventa il dato da mettere sul tavolo prima di qualsiasi scelta di deployment.

Fonte: TecnoAndroid