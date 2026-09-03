Dreame a IFA 2026: tra robot, AI e nuova smart home

La casa del futuro non si limita più a fare alcune cose in autonomia. Impara le abitudini, riconosce ciò che ha intorno e interviene dove serve, lasciando sempre meno incombenze alle persone. È questa la direzione scelta da Dreame a IFA 2026, dove il produttore ha portato una nuova generazione di dispositivi pensati per automatizzare attività molto diverse tra loro.

Tra le novità più interessanti presentate a Berlino ci sono il robot aspirapolvere Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, i nuovi robot tagliaerba della serie A4 AWD Pro e la mini videocamera LEAPTIC Cube. A completare il quadro arriva anche la T Series, la famiglia di lavapavimenti Wet & Dry che si prepara al debutto europeo.

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L’idea alla base della nuova strategia è piuttosto chiara: trasformare l’automazione in qualcosa di sempre più presente nella vita quotidiana, dalla pulizia dei pavimenti alla gestione del prato, senza dimenticare la creazione di contenuti.

Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete: il vapore arriva a 180°C

Il prodotto che più di tutti rappresenta la nuova generazione di Dreame è Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che introduce una soluzione particolarmente ambiziosa per la pulizia ad alta temperatura. Il sistema integra infatti una sorgente di vapore interna capace di raggiungere 180°C. Il vapore viene generato in pochi secondi e distribuito attraverso quattro ugelli, agendo sulle macchie più ostinate prima che il pavimento venga successivamente trattato con acqua calda.

Il processo di lavaggio si sviluppa quindi in più passaggi, combinando vapore ad alta temperatura, acqua calda e lavaggio continuo con acqua pulita. Secondo i test effettuati da SGS, laboratorio indipendente, il sistema può arrivare a un tasso di eliminazione dei batteri del 99,999%. A rendere ancora più particolare il robot è il sistema AquaRoll, affiancato da una pressione verso il basso di 18 N e da un rullo capace di raggiungere 300 giri al minuto. L’obiettivo è mantenere il lavaggio costante mentre il dispositivo attraversa le diverse superfici della casa.

Più vicino agli angoli e più intelligente negli spostamenti

Uno dei problemi dei robot aspirapolvere rimane la capacità di raggiungere realmente gli spazi più difficili. Dreame prova a intervenire anche su questo aspetto con l’evoluzione della tecnologia MopExtend, che permette al rullo lavante di spingersi verso l’esterno fino a 8 centimetri.

Si tratta del doppio rispetto alla precedente generazione Aqua10 Ultra Roller Complete. Insieme alla spazzola laterale Detangling SideReach, il sistema può avvicinarsi maggiormente a mobili, pareti, rientranze e gambe delle sedie, riducendo le zone che normalmente rimangono fuori dalla traiettoria. Anche la navigazione punta sull’intelligenza artificiale. Il sistema OmniSight 4.0 riconosce oltre 320 categorie di oggetti, individua ostacoli a partire da 10 mm e può reagire in appena 0,1 secondi.

La novità più interessante è però l’apprendimento adattivo, che arriverà tramite aggiornamento software OTA a ottobre. Il robot può riconoscere elementi in movimento e modificare il percorso in tempo reale, una caratteristica particolarmente utile in abitazioni dove sono presenti animali domestici.

Sul fronte della pulizia vera e propria troviamo una potenza di aspirazione di 40.000 Pa e il sistema HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, mentre la tecnologia AutoSeal Guard impedisce al rullo lavante di bagnare i tappeti. Il sistema TripleUp permette inoltre di sollevare separatamente spazzola laterale, spazzola principale e mocio. Non manca infine l’autopulizia del rullo con acqua a 100°C. Prima di iniziare nuovamente il ciclo, il sistema controlla che la temperatura della vaschetta sia tornata a livelli di sicurezza.

A4 AWD Pro porta l’automazione anche in giardino

La smart home di Dreame non si ferma alle quattro mura. Con la serie A4 AWD Pro, l’azienda porta la stessa filosofia nel giardino, con robot tagliaerba progettati per gestire superfici fino a 3.500 e 5.000 metri quadrati.

Il cuore del sistema è OmniSense 4.0, un’architettura che combina LiDAR 3D a 360°, posizionamento duale RTK, visione artificiale AI binoculare e due nuovi sensori laterali. La combinazione permette di creare rapidamente una mappa del giardino e di muoversi senza la necessità di un cavo perimetrale. La parte dedicata al riconoscimento degli ostacoli può identificare oltre 300 categorie, mentre Smart Fill Light permette al robot di continuare a rilevare ciò che ha davanti anche quando la luce naturale non è sufficiente.

Taglio dei bordi e trazione integrale

Uno degli aspetti su cui Dreame insiste maggiormente è la gestione dei bordi. La tecnologia EdgeMaster 4.0 utilizza un braccio meccanico a estensione dinamica progettato per arrivare fino a 0 centimetri dal bordo, seguendo recinzioni, muri e alberi sia lungo tratti rettilinei sia nelle curve. Anche i terreni più complicati rientrano nelle possibilità del robot. I quattro motori integrati nei mozzi garantiscono la trazione integrale AWD, consentendo di affrontare pendenze fino al 90%, equivalenti a circa 42 gradi, e ostacoli alti fino a 7 centimetri.

Il nuovo sistema di sterzata attiva AeroTurn contribuisce a mantenere la stabilità sulle pendenze e a effettuare manovre più precise negli spazi stretti, cercando allo stesso tempo di limitare lo stress sul manto erboso. Il sistema di taglio utilizza 12 lame distribuite su due dischi da 40 centimetri, mentre la batteria da 324 Wh opera su una piattaforma a 36 V. A completare la dotazione c’è una connettività 4G che permette di integrare funzioni antifurto, localizzazione, avvisi di sollevamento, pattugliamento e rilevamento delle presenze.

LEAPTIC Cube: Dreame entra nel mondo delle videocamere

La novità più distante dai tradizionali prodotti Dreame è probabilmente LEAPTIC Cube, una mini videocamera progettata per chi vuole registrare la propria quotidianità senza portarsi dietro dispositivi ingombranti. Il peso è di appena 55,9 grammi e il formato è pensato anche per l’utilizzo indossabile e a mani libere. L’azienda punta così a un pubblico di lifestyle logger, viaggiatori e creator che desiderano riprendere ciò che accade intorno a loro da prospettive differenti.

La videocamera può registrare fino a 8K e supporta il 4K a 60 fps HDR. Per le fotografie è disponibile una modalità da 50 MP, mentre l’obiettivo ultra-grandangolare offre un campo visivo di 155 gradi. A occuparsi della stabilizzazione ci pensa GyroSteady AI Stabilization, mentre diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale intervengono nel riconoscimento delle scene, nell’inseguimento dei soggetti e nella gestione dell’audio.

Controlli vocali e autonomia

LEAPTIC Cube integra anche “Hi, Moko”, l’assistente vocale AI di Dreame, attraverso il quale è possibile controllare alcune funzioni senza dover utilizzare fisicamente la videocamera. Sul fronte tecnico non mancano registrazione slow motion in 4K a 120 fps, profondità colore a 10 bit, gamma dinamica di 13,5 stop e una modalità dedicata alle riprese notturne. La memoria interna è disponibile nei tagli da 64 e 128 GB.

La videocamera può inoltre essere utilizzata fino a 10 metri di profondità e raggiunge un’autonomia dichiarata di 110 minuti, che può arrivare a 210 minuti utilizzando il Magnetic Battery Cube. La ricarica rapida permette di raggiungere circa l’80% in 19 minuti.

T Series: cinque lavapavimenti per la pulizia quotidiana

A IFA 2026 Dreame ha anche confermato l’arrivo europeo della T Series, già presentata a Parigi lo scorso maggio. La famiglia sarà disponibile dal 15 settembre e comprende cinque modelli con caratteristiche differenti: T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat e T16 Pro Steam. La base comune è rappresentata da un design estremamente sottile con possibilità di reclinazione a 180 gradi, utile per raggiungere lo spazio sotto i mobili. I diversi modelli aggiungono poi sistemi di rilevamento dello sporco, autopulizia, tecnologie antigroviglio e, nelle versioni più evolute, lavaggio con acqua calda o vapore.

Al vertice si trova T16 Pro Heat, che combina acqua calda a 90°C, 30 kPa di aspirazione e il braccio meccanico WhaleSweep Robotic Arm per migliorare la pulizia lungo bordi e angoli. La batteria rimovibile garantisce fino a 70 minuti di autonomia. Il T16 Pro Steam spinge ulteriormente sulla pulizia profonda grazie alla tecnologia SaunaClean, che unisce vapore a 200°C e acqua calda a 90°C. Più in basso si collocano T15 Pro Heat, T14 Pro e T12 Pro, pensati per offrire progressivamente dotazioni e prestazioni differenti.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete arriverà in Italia a ottobre 2026 con un prezzo di 1.499 euro. Per LEAPTIC Cube l’appuntamento è invece fissato a metà ottobre, con prezzi a partire da 399 euro.

La T Series sarà disponibile in Europa dal 15 settembre. Per i primi 15 giorni, fino al 29 settembre, Dreame applicherà prezzi promozionali: T12 Pro passerà da 319 a 259 euro, T14 Pro da 399 a 349 euro, T15 Pro Heat da 499 a 449 euro, T16 Pro Heat da 629 a 549 euro e T16 Pro Steam da 649 a 599 euro.

Per la A4 AWD Pro Series bisognerà invece attendere il primo trimestre del 2027. I prodotti saranno distribuiti attraverso il sito ufficiale Dreame, Amazon e una selezione di rivenditori autorizzati.