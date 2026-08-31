DJI a IFA 2026: Osmo 360 II e due debutti misteriosi

Berlino ospiterà anche quest’anno il grande appuntamento del tech europeo, e DJI ha già confermato la propria presenza a IFA 2026 con tre prodotti in debutto continentale e una fetta consistente del catalogo, dai droni alle videocamere, passando per microfoni e soluzioni per l’energia. La fiera si terrà dal 4 all’8 settembre e lo stand dell’azienda promette di essere uno dei più affollati, anche perché due dei tre debutti sono ancora avvolti nel mistero.

L’unico annuncio già ufficiale porta il nome di DJI Osmo 360 II, la nuova camera panoramica di punta. Sulla carta i numeri parlano chiaro, con la possibilità di registrare video a 360 gradi fino a 8K a 60 fps, e Berlino sarà la prima occasione per vederla dal vivo in Europa. Un prodotto che si inserisce in un segmento dove la concorrenza si gioca tutto su risoluzione, stabilizzazione e facilità di montaggio.

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Due sorprese senza nome e la spinta sull’energia

Sugli altri due debutti l’azienda ha scelto la strada del silenzio parziale, svelando la categoria ma non il nome. Il primo riguarda la pulizia domestica intelligente, un territorio piuttosto lontano dall’immaginario legato ai droni ma che segna un’espansione ormai evidente. Il secondo va invece ad ampliare la gamma dedicata all’energia portatile e domestica, area su cui DJI Power sta accelerando parecchio negli ultimi tempi. Sempre sul fronte energetico, a IFA farà la sua comparsa anche il nuovo sistema fotovoltaico da balcone, soluzione che in Germania ha un mercato particolarmente ricettivo e che si sposa bene con l’idea di accumulo compatto per gli appartamenti.

Il quadro, messo tutto insieme, racconta di un’azienda che continua a essere identificata con i droni ma che nel frattempo ha costruito almeno tre linee di business parallele. E in una fiera come quella berlinese, dove il pubblico generalista conta quanto quello professionale, mostrare una batteria portatile accanto a una camera panoramica ha una sua logica precisa.

Osmo Pocket 4P e Mic Mini 2S, i pezzi forti per chi filma

Lo stand sarà anche una delle prime occasioni per mettere le mani su Osmo Pocket 4P, che porta con sé una novità sostanziale rispetto al passato, ovvero un sistema a doppia fotocamera. Il modulo principale monta un sensore CMOS da 1 pollice e arriva a registrare fino a 4K a 240 fps, mentre la seconda ottica, equivalente a 60 mm con apertura f/1,8, è pensata soprattutto per i ritratti e per le riprese più ravvicinate. Completano il pacchetto la stabilizzazione meccanica su tre assi, ActiveTrack 8.0 e un nuovo profilo colore logaritmico a 10 bit, dettaglio che interessa chi lavora in post produzione e non vuole rinunciare al margine di manovra sul colore.

Accanto alla piccola gimbal camera troverà spazio DJI Mic Mini 2S, microfono wireless dalle dimensioni contenute ma con caratteristiche da attrezzatura seria. La registrazione interna avviene a 32 bit float, la memoria arriva fino a 28 ore e il sistema gestisce contemporaneamente quattro trasmettitori e un ricevitore, numeri che tornano utili nelle interviste corali o nei podcast con più ospiti. C’è poi la cancellazione del rumore assistita dall’intelligenza artificiale e la possibilità di collegarsi direttamente ai dispositivi Osmo tramite OsmoAudio, evitando cavi e passaggi intermedi.

Il filo conduttore, guardando l’insieme di ciò che DJI porterà a Berlino, è la creazione di contenuti come ecosistema chiuso, dove camera, microfono e accessori dialogano senza attriti. Con l’aggiunta, quest’anno, di un paio di categorie che con il video non hanno nulla a che fare e che verranno svelate solo a fiera aperta.