Discord e Snapchat sotto accusa: cause legali sui minori

La tutela dei minori sui social media è diventata il fronte più caldo per le grandi piattaforme, e le ultime settimane lo confermano con due cause legali arrivate quasi in contemporanea da due continenti diversi. Da una parte c’è Discord, finita nel mirino delle autorità brasiliane, dall’altra Snapchat, che deve rispondere alle accuse del procuratore generale della Pennsylvania. Il contesto, del resto, era già pesante: Meta ha accettato di versare circa 17 miliardi di euro per chiudere il procedimento che la riguardava. Il filo conduttore è sempre lo stesso e riguarda la protezione di bambini e adolescenti, la verifica dell’età, i contenuti che finiscono sotto gli occhi di chi non dovrebbe vederli. Le contestazioni cambiano nei dettagli, ma la sostanza no.

Discord sotto accusa in Brasile

Circa dieci giorni prima della denuncia, Discord aveva già annunciato la disattivazione della funzionalità di streaming per adeguarsi a un ordine del garante della privacy brasiliano. Non è bastato. L’azienda di San Francisco è stata denunciata per la violazione della legge che protegge bambini e adolescenti, con una richiesta di danni morali collettivi civili pari a 500 milioni di reais, ovvero circa 90 milioni di euro.

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Il procuratore generale Jorge Messias è stato piuttosto netto nel motivare l’iniziativa: dopo due settimane di discussioni, la piattaforma non avrebbe implementato nessuna delle misure previste dalla legge. Non si tratta soltanto di soldi. Alla società californiana viene chiesto di intervenire su tre fronti precisi, cioè migliorare la verifica dell’età, rafforzare la moderazione dei contenuti e potenziare gli strumenti di controllo parentale. In caso contrario scatterebbe una sanzione aggiuntiva di 500.000 reais al giorno, circa 90.000 euro per ogni giorno di inadempienza. Una cifra che, sommata giorno dopo giorno, diventa rapidamente insostenibile anche per una realtà con le spalle larghe. Ed è proprio questo il meccanismo di pressione scelto dalle autorità brasiliane, che puntano su una scadenza continua più che su una multa una tantum.

Snapchat e le accuse in Pennsylvania

Sul versante americano il quadro cambia forma ma non genere. Il procuratore generale della Pennsylvania ha denunciato Snap sostenendo che alcune funzionalità di Snapchat creino dipendenza nei più giovani. L’elenco è dettagliato e comprende lo scrolling infinito, le notifiche push, l’autoplay e i messaggi effimeri, tutti elementi pensati per tenere incollato l’utente allo schermo.

C’è poi una seconda contestazione, forse ancora più delicata. Secondo l’accusa, l’azienda avrebbe ingannato i genitori sulla reale sicurezza della piattaforma, perché ai minori verrebbero comunque mostrati contenuti per adulti, dalla droga all’alcol fino al materiale sessuale. Un tema che ricorre con insistenza in questo tipo di procedimenti e che tocca il rapporto di fiducia tra le famiglie e le app installate sui telefoni dei figli. La richiesta portata davanti al giudice è quella di dichiarare illegali le pratiche commerciali di Snap. La società guidata da Evan Spiegel respinge tutto e sostiene che le accuse travisino il funzionamento del servizio. La linea difensiva ruota attorno a un concetto semplice: Snapchat non sarebbe un feed di contenuti da scorrere all’infinito, bensì uno strumento nato per incoraggiare una connessione autentica tra amici già conosciuti nella vita reale.

Due vicende separate, due giurisdizioni distanti, eppure la direzione appare la stessa. Le autorità non si limitano più a chiedere alle piattaforme di rimuovere qualche contenuto, ma vanno a toccare l’architettura stessa dei servizi, quei meccanismi di design persuasivo che tengono gli utenti attivi il più a lungo possibile. Il caso brasiliano insiste sugli obblighi di legge non rispettati, quello della Pennsylvania sulla pubblicità ingannevole rivolta ai genitori. In entrambi i casi l’obiettivo dichiarato è la protezione dei minori online, con richieste economiche e vincoli operativi che le aziende dovranno affrontare nelle aule di tribunale.