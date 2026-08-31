One UI 9, Now Brief consiglia cosa guardare su Netflix

Chi aspettava novità concrete da One UI 9 ne trova una piuttosto pratica nell’ultima beta distribuita da Samsung, perché Now Brief adesso parla anche con Netflix e propone direttamente cosa guardare. Un dettaglio piccolo, certo, ma che dice parecchio sulla direzione presa dal software coreano: riempire di contenuti utili quella scheda riassuntiva che finora, va detto, non ha convinto tutti.

Il lavoro degli sviluppatori di Samsung sull’interfaccia prosegue senza pause. Dopo il debutto ufficiale sui nuovi pieghevoli dell’azienda, One UI 9 si prepara ad arrivare anche sugli altri dispositivi del produttore, e nel frattempo la fase di test continua a macinare versioni. Nelle scorse ore è partito il rilascio della settima beta destinata ai modelli della serie Galaxy S26, un pacchetto che porta con sé proprio l’integrazione con la piattaforma di streaming.

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Now Brief consiglia cosa guardare su Netflix

La funzione era stata introdotta con la serie Galaxy S25 e l’idea di partenza restava interessante: raccogliere in un unico punto le informazioni più rilevanti della giornata, dagli impegni in agenda alle notifiche che contano davvero. Il problema è che il riscontro degli utenti non è stato quello sperato dall’azienda coreana, e da mesi il lavoro sembra concentrato sull’aggiungere motivi validi per aprire quella schermata.

Con la settima beta di One UI 9 arriva quindi il supporto a Netflix. In concreto, gli utenti vedono comparire una scheda con suggerimenti su serie e film da guardare, generati in base ai contenuti della piattaforma. Non serve installare nulla di aggiuntivo, basta attivare l’opzione dalle impostazioni.

Il percorso è lineare: si entra nel menu delle Impostazioni, si cerca la sezione dedicata al pacchetto di funzionalità Galaxy AI, si apre la voce relativa a Now Brief e da lì si sceglie quali contenuti mostrare. Una volta spuntata la casella, la scheda con le raccomandazioni compare insieme a tutto il resto, senza passaggi ulteriori.

Cosa aspettarsi dal rilascio definitivo

Chi segue da vicino lo sviluppo sa che le beta di Samsung procedono per accumulo, aggiungendo un pezzo alla volta. La versione numero sette per Galaxy S26 rientra in questa logica, e non sarà l’ultima prima del traguardo. Il team continuerà a ottimizzare One UI 9 sui vari dispositivi del marchio in vista della distribuzione finale, che negli ultimi mesi del 2026 dovrebbe raggiungere tutti gli utenti a livello globale.

La scelta di legare Now Brief a un servizio molto usato come Netflix segue una logica abbastanza chiara. Una funzione che si limita a ripetere il meteo e gli appuntamenti fatica a diventare un’abitudine, mentre un consiglio su cosa vedere la sera ha buone probabilità di attirare qualche tocco in più. Se poi questo basterà a cambiare le sorti della funzionalità, lo diranno i numeri di utilizzo.

Intanto il quadro attorno all’aggiornamento continua a muoversi. Si parla della possibilità che Galaxy S25 Ultra erediti con One UI 9 una funzione fotografica vista su Galaxy S26 Ultra, mentre sul fronte indossabili è arrivato il primo aggiornamento per Galaxy Watch9, accompagnato però da un bug fastidioso che sta colpendo la gamma. Sempre in casa Samsung, la fastidiosa tinta rossa che affliggeva il display di Galaxy S26 Ultra risulta ormai archiviata.

Per chi partecipa al programma beta, la novità è già disponibile e non richiede altro che aggiornare il dispositivo e mettere mano alle impostazioni. Per tutti gli altri, l’attesa si concentra sulla versione stabile e sul momento in cui One UI 9 comincerà a scendere anche sui modelli meno recenti del catalogo coreano.