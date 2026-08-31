Stupid Never Dies: il boss Wyvern in un video di gameplay

Un boss che vola e non concede troppe pause: Stupid Never Dies si mostra di nuovo con un video di gameplay di circa tre minuti, pubblicato da GPTRACK50 e dedicato interamente allo scontro contro Wyvern, uno dei nemici più duri dell’intera avventura. Il filmato arriva accompagnato dal commento del director Eiichiro Sasaki, che guida lo spettatore attraverso le fasi del combattimento spiegando cosa succede a schermo e perché.

Il gioco viene descritto dallo studio come un gioco di ruolo d’azione 3D con una progressione “incredibilmente rapida”, una definizione che nel materiale promozionale torna spesso e che lascia intuire quanto il ritmo sia una componente centrale dell’esperienza. Non un action ponderato e lentissimo, quindi, ma qualcosa costruito su reattività e crescita veloce del personaggio.

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Wyvern, il drago che domina i cieli

Il boss protagonista del video è presentato come il dominatore dei cieli, e rappresenta uno degli ostacoli più significativi per Davy, il personaggio giocabile. Tre minuti bastano per farsi un’idea del tipo di sfida: il filmato si concentra sugli attacchi di Wyvern e sulle strategie utili per uscire vivi dallo scontro, mostrando anche come sfruttare al meglio le abilità di Davy nei momenti chiave del combattimento.

La descrizione ufficiale che accompagna il video la mette così: “Wyvern, il drago che domina i cieli, è uno dei più formidabili boss del gioco. Quali attacchi scatenerà? E come si possono sfruttare al meglio le abilità di Davy per superare questo scontro? Speriamo che questo commento possa offrirvi qualche indicazione utile prima di affrontare la battaglia in prima persona”.

Un tono quasi da guida pratica, insomma. Il video non punta a stupire con una sequenza spettacolare montata ad arte, ma a spiegare come funziona il sistema di combattimento partendo da un caso concreto. Sasaki commenta le sequenze indicando il comportamento del boss e le possibilità a disposizione del protagonista, e il risultato somiglia più a una dimostrazione tecnica ragionata che a un trailer promozionale classico.

Data di uscita e piattaforme di Stupid Never Dies

Sul fronte delle informazioni concrete, il quadro è già definito. Stupid Never Dies arriverà il 21 ottobre 2026 su PlayStation 5 e su PC tramite Steam, con Sega nel ruolo di editore. Nessun’altra piattaforma è stata annunciata, almeno per il momento, quindi chi spera in versioni aggiuntive dovrà accontentarsi di queste due.

Il coinvolgimento di Sega dà al progetto un peso diverso rispetto a una produzione indipendente lasciata a sé stessa, e la scelta di far parlare direttamente il director in un video di commento suggerisce una comunicazione costruita per spiegare le meccaniche piuttosto che per limitarsi a mostrare immagini d’effetto. Una strategia che funziona bene quando il gioco ha un’identità precisa da difendere.

Cosa emerge dal filmato

Il materiale mostrato serve soprattutto come anteprima delle meccaniche di combattimento. Chi guarda ottiene un assaggio di come Davy si muove, di quali strumenti ha per reagire agli attacchi aerei e di quanto conti leggere le mosse dell’avversario prima di reagire. Wyvern, in questo senso, funziona da vetrina: uno scontro difficile ma leggibile, il tipo di sfida che premia la conoscenza dei pattern.

GPTRACK50 sembra voler costruire aspettative attorno alla sostanza del gameplay più che sull’estetica, e la scelta di dedicare un intero video a un singolo boss va in quella direzione. Manca ancora molto materiale sul resto dell’avventura, sui personaggi secondari e sulla struttura complessiva della progressione, ma il debutto fissato al 21 ottobre 2026 lascia spazio per ulteriori aggiornamenti nei mesi che separano il pubblico dall’uscita su PS5 e Steam.