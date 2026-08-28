DeepSeek V4 Pro esce dall’anteprima, ma qualcosa non torna

DeepSeek V4 Pro è uscito dall’anteprima, e il debutto ufficiale racconta una storia diversa da quella a cui il laboratorio cinese aveva abituato tutti. Il modello arriva con capacità agentiche più solide, quindi migliora nel gestire compiti articolati e nel portarli a termine passo dopo passo, ma il resto del quadro è più opaco. I punteggi nei benchmark sono nella media, le immagini non vengono gestite e i costi delle API sono saliti. Tre elementi che, messi insieme, hanno spento l’entusiasmo intorno al lancio.

Il punto è che DeepSeek si era costruita una reputazione precisa: modelli che rendevano moltissimo pur costando poco, capaci di mettere in difficoltà i grandi nomi americani senza avere alle spalle gli stessi budget. Quel meccanismo, con V4 Pro fuori dalla fase di test, non scatta più con la stessa forza. Non perché il modello sia scadente, ma perché la promessa implicita che accompagnava ogni rilascio, tanta potenza per pochi soldi, è venuta meno proprio sul lato del prezzo.

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Le capacità agentiche crescono, i benchmark restano indietro

La parte più interessante riguarda l’ambito agentico. Vuol dire che DeepSeek V4 Pro lavora meglio quando deve agire in autonomia, seguire una catena di operazioni, usare strumenti esterni e arrivare a un risultato concreto invece di limitarsi a produrre una risposta testuale. È il terreno su cui si sta spostando l’intera competizione tra i grandi modelli linguistici, quindi il progresso non è marginale.

Solo che appena si guardano i benchmark classici, quelli che misurano ragionamento, matematica, programmazione e comprensione, il modello si posiziona senza strappi. Prestazioni discrete, niente che faccia sobbalzare. E in un settore dove le classifiche vengono aggiornate praticamente ogni settimana, restare nella fascia intermedia significa perdere la spinta comunicativa che DeepSeek aveva saputo sfruttare in passato.

Nessun supporto alle immagini e API più costose

C’è poi l’assenza che pesa più di tutte: V4 Pro non gestisce le immagini. In una fase in cui la multimodalità è diventata quasi un requisito di base, un modello che si limita al testo parte con un handicap evidente. Chi sviluppa applicazioni ha bisogno di leggere documenti scansionati, interpretare grafici, analizzare fotografie, e su questo fronte bisogna guardare altrove.

Il rincaro delle API completa il quadro. L’accesso ai modelli DeepSeek era una delle voci più convenienti sul mercato, e quella convenienza era parte integrante dell’appeal del progetto. Con i nuovi listini il vantaggio si assottiglia e il confronto con la concorrenza si gioca su parametri diversi, quelli in cui i laboratori occidentali hanno più margine. Un cambio di posizionamento che chi lavora con questi strumenti ha notato subito.

La fine dell’effetto sorpresa

Quello che si è rotto, in fondo, è un incantesimo. Ogni rilascio precedente arrivava con l’aria della sorpresa, del laboratorio che fa più degli altri spendendo meno. DeepSeek V4 Pro esce dall’anteprima come un prodotto normale, con i suoi punti di forza e i suoi limiti dichiarati, senza quell’aura di rivoluzione low cost che aveva accompagnato le versioni passate.

Resta un modello competente sul lato agentico, utile per chi costruisce flussi di lavoro automatizzati e ha bisogno di un motore testuale affidabile. Ma il paragone con i concorrenti ora si fa alle stesse condizioni di tutti gli altri, senza scorciatoie e senza lo sconto che rendeva ogni difetto più facile da perdonare. La magia cinese che aveva scosso il mercato dell’intelligenza artificiale, almeno in questa versione, non si vede.