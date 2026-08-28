UWANT accelera in Europa: la gamma Swift debutta a IFA 2026

In un mondo sempre più affollato dagli elettrodomestici per la pulizia domestica intelligente, distinguersi richiede più di un buon prodotto: serve una struttura capace di sostenerlo nel tempo. UWANT, brand cinese nato nel 2020 a Suzhou, sembra averlo capito bene, e sceglie IFA 2026 — in programma a Berlino dal 4 all’8 settembre, come palcoscenico per accelerare la propria presenza europea su entrambi i fronti: prodotto e infrastruttura.

Il cuore dell’annuncio riguarda la nuova famiglia Swift, che debutta in Europa con due modelli inediti. SwiftWash N600 è una lavapavimenti Wet & Dry, mentre SwiftVac V700 Pro è un aspirapolvere cordless dotato di sistema di svuotamento automatico. Al momento UWANT non ha diffuso una scheda tecnica completa: autonomia, potenza, capacità dei serbatoi, temperature di lavaggio e prezzi restano ancora da chiarire, il che rende IFA il vero banco di prova per capire se la gamma Swift rappresenti un’evoluzione tecnica concreta o semplicemente un ampliamento del catalogo esistente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quello che si può ipotizzare, guardando alla direzione già intrapresa dal brand con i modelli attuali, è che la N600 continuerà a puntare sulla manutenzione automatizzata e sulla capacità di pulire sotto i mobili. un tratto distintivo delle lavapavimenti UWANT più recenti. Il nome della V700 Pro suggerisce invece un posizionamento nella fascia alta della categoria cordless con stazione di svuotamento, ma la conferma arriverà solo con l’annuncio ufficiale dei prezzi.

ShakeSweep: la spazzola senza rullo come firma tecnologica

Accanto alle due novità, UWANT porterà a Berlino anche prodotti già noti, tra cui V800, aspirapolvere senza fili già disponibile sul mercato italiano. La sua caratteristica distintiva è il sistema ShakeSweep, che elimina completamente il tradizionale rullo rotante sostituendolo con un movimento di spazzamento e vibrazione per convogliare sporco, capelli e peli verso l’aspirazione.

È un approccio più radicale rispetto alla concorrenza, che generalmente affronta il problema dei capelli avvolti attorno alla spazzola con rulli anti-groviglio o sistemi di taglio integrati. Rimuovendo il cilindro rotante, UWANT elimina alla radice la superficie su cui capelli e fibre potrebbero avvolgersi, pur senza eliminare completamente la necessità di gestire filtri, condotti e contenitori. Sarà interessante osservare se questa filosofia tecnica venga trasferita anche sulla nuova gamma Swift.

Completa la presenza a Berlino DX800 Steam, lavapavimenti che utilizza vapore fino a 160°C e lavaggio con acqua calda a 80°C, con un corpo reclinabile fino a 180 gradi che scende a circa 9,8 cm di altezza per pulire sotto mobili e letti.

Una struttura europea in sei paesi, Italia inclusa

Oltre ai prodotti, UWANT punta i riflettori sulla propria infrastruttura commerciale nel continente. Il brand dichiara attività in oltre 15 paesi europei, con una struttura locale più completa in sei nazioni: Italia, Germania, Francia, Spagna, Polonia e Ungheria, dove sono presenti uffici, magazzini e supporto post-vendita nelle lingue locali.

Si tratta di un passaggio rilevante per un’azienda relativamente giovane, in un settore dove ricambi, consumabili, filtri e assistenza pesano quanto la scheda tecnica nell’esperienza complessiva del cliente. Secondo i dati comunicati dall’azienda, UWANT avrebbe raggiunto 15 milioni di dispositivi venduti in sei anni, di cui oltre 7 milioni nella categoria degli aspiratori antiacaro, con un fatturato 2025 dichiarato superiore ai 500 milioni di euro, numeri che vanno comunque letti con cautela, dato che alcune classifiche commerciali citate nel comunicato fanno riferimento a fonti disponibili solo su richiesta.

L’Italia tra i mercati prioritari per i prossimi mesi

UWANT dichiara l’intenzione di lanciare l’intera gamma Swift in Europa nei prossimi 3-6 mesi, con investimenti concentrati soprattutto su Italia, Francia, Germania e Spagna. Per il mercato italiano, dove il brand ha già iniziato a portare alcuni prodotti, la prossima fase non parte da zero, ma il vero elemento da monitorare non è la novità tecnologica in sé, quanto la velocità con cui cresceranno distribuzione, disponibilità degli accessori e assistenza post-vendita. Su prodotti soggetti a manutenzione frequente come aspirapolvere e lavapavimenti, questi fattori pesano quanto, se non più, delle specifiche tecniche riportate sulla confezione.