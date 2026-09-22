Data center AI, la California approva sette nuove leggi

La California ha deciso di mettere ordine nel rapporto tra data center AI e bollette dei cittadini, e lo ha fatto con un pacchetto di sette leggi firmate dal governatore Gavin Newsom. L’obiettivo dichiarato è semplice da riassumere anche per chi non mastica di tariffe elettriche: chi costruisce e gestisce questi enormi impianti di calcolo dovrà pagarsi i costi che genera, senza scaricarli sulle utenze domestiche. Un tema che negli ultimi mesi è diventato politicamente sensibile, perché la crescita dell’infrastruttura legata all’intelligenza artificiale sta pesando in modo evidente sulla rete elettrica e sulle risorse idriche locali.

Il cuore del provvedimento riguarda la California Public Utilities Commission, l’autorità che regola i servizi pubblici nello Stato. Dovrà creare una nuova classificazione tariffaria dedicata proprio ai data center, separandoli quindi dagli altri grandi consumatori industriali. Non è un dettaglio burocratico: significa che questi impianti verranno trattati come una categoria a sé, con regole e costi calibrati sul loro consumo reale. In parallelo, le nuove norme obbligano gli operatori a farsi carico degli interventi di potenziamento sulle reti elettriche locali e sui sistemi idrici, spese che finora rischiavano di finire spalmate su tutti gli utenti.

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Trasparenza su acqua, energia e piani per la siccità

Un altro blocco di misure introduce obblighi di trasparenza che prima non esistevano. I progetti di nuovi data center dovranno comunicare ai governi locali una stima del consumo idrico previsto, insieme a informazioni sull’efficienza energetica e sui piani di gestione in caso di siccità. Per uno Stato che con la carenza d’acqua ha un rapporto complicato da decenni, è un passaggio tutt’altro che simbolico. I sindaci e le amministrazioni comunali potranno valutare in anticipo quanto un impianto peserà sul territorio, invece di scoprirlo a cose fatte.

C’è poi la questione delle autorizzazioni accelerate. Le nuove regole prevedono che un progetto possa accedere a una procedura di approvazione semplificata solo se rispetta determinati requisiti su consumo energetico, uso dell’acqua e carburante. In pratica, la corsia preferenziale resta disponibile, ma diventa una ricompensa per chi progetta impianti più sobri, non un diritto automatico. È un meccanismo a incentivi che prova a tenere insieme due esigenze spesso in contrasto, cioè attrarre investimenti tecnologici e non dissanguare le risorse pubbliche.

Il braccio di ferro con Washington

Newsom ha accompagnato la firma con parole piuttosto dirette nei confronti dell’amministrazione federale. “Mentre l’amministrazione Trump si muove verso la deregolamentazione, le comunità sono lasciate a gestire le conseguenze, cioè maggiore domanda di elettricità, vincoli sulla rete, consumo d’acqua e inquinamento”, ha dichiarato il governatore nel comunicato ufficiale. E ancora: “Con queste leggi ci assicuriamo che i californiani restino al posto di guida e che chi guadagna dai data center non lo faccia a nostre spese”.

La frase fotografa bene la distanza tra due approcci. Da una parte c’è la spinta a togliere lacci e lacciuoli per accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dall’altra il tentativo della California di costruire un perimetro di regole prima che il fenomeno diventi ingestibile. Lo Stato ospita una fetta consistente dell’industria tecnologica mondiale, quindi ogni scelta normativa presa a Sacramento finisce inevitabilmente per fare scuola altrove.

Il pacchetto arriva a pochi giorni di distanza da un altro provvedimento firmato dallo stesso Newsom, un ordine esecutivo pensato per accelerare la creazione di un cosiddetto kill switch per l’intelligenza artificiale, ovvero un meccanismo di spegnimento d’emergenza per i sistemi considerati pericolosi. Due interventi diversi per natura, uno sull’infrastruttura fisica e uno sul software, che però raccontano la stessa strategia: intervenire sul settore adesso, mentre è ancora in fase di espansione, invece di rincorrerlo dopo. Per gli operatori che stanno pianificando nuovi impianti in California, il messaggio è chiaro. I costi di allacciamento e potenziamento delle reti non saranno più una variabile da negoziare caso per caso, e la documentazione da presentare agli enti locali si allarga parecchio rispetto al passato.

Fonte: TecnoAndroid