CXMT, LPDDR6 in produzione di massa da settembre: battuta Samsung

Il primato sulla memoria di nuova generazione sembra ormai a portata di mano per CXMT, che secondo le indiscrezioni circolate in Cina avvierà la produzione di massa delle LPDDR6 già a settembre, anticipando colossi come Samsung, SK hynix e Micron. Un risultato che, se confermato, riscriverebbe le gerarchie del settore DRAM, anche se dietro l’annuncio si intravede un limite piuttosto evidente sui volumi effettivi.

Il nome di CXMT era già emerso in relazione a XRING 03, il chipset di Xiaomi indicato come il primo al mondo compatibile con la nuova memoria mobile. La collaborazione tra le due aziende cinesi procede spedita, e il teaser diffuso dal produttore di memorie lascia poco spazio ai dubbi: le prime forniture di LPDDR6 finiranno su un solo dispositivo, ovvero Xiaomi 18 Fold. Ed è proprio qui che il quadro si complica.

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CXMT: un debutto limitato a un solo smartphone

Xiaomi 18 Fold è il pieghevole ad apertura orizzontale con cui il produttore punta a sfidare iPhone Fold e Galaxy Z Fold8. Un prodotto di fascia altissima, con un prezzo che si annuncia importante, ma anche un prodotto di nicchia. Le stime parlano di spedizioni che difficilmente supereranno le 500.000 unità, mentre per XRING 03 si ipotizza un tetto attorno alle 300.000 unità complessive. Numeri che raccontano molto più di quanto sembri.

Il punto è che riservare la nuova memoria a un solo modello, per giunta prodotto in quantità contenute, suggerisce che il collo di bottiglia non stia dal lato di Xiaomi. Il processo a 3 nanometri N3P usato da XRING 03 è una tecnologia già matura, quindi ordinare chip in quantità non rappresenta un ostacolo. Il problema, con ogni probabilità, riguarda la capacità produttiva di CXMT sulle LPDDR6. Se così non fosse, resterebbe difficile spiegare perché Xiaomi non abbia semplicemente scelto le LPDDR5X, già ampiamente disponibili, per il suo pieghevole di punta.

Le restrizioni americane pesano sulle rese

Le difficoltà di CXMT hanno una radice ben precisa, e sono le restrizioni commerciali statunitensi. L’azienda si trova nella entity list americana, il che significa niente accesso alle macchine litografiche più avanzate. Come accade a Huawei, l’unica strada praticabile passa dal ricorso a macchinari DUV di generazione precedente, abbinati a tecniche di multi patterning complesse. Il risultato è prevedibile: costi più alti e rese produttive più basse. Si riesce a produrre, certo, ma non nei volumi che servirebbero per rifornire il mercato su larga scala.

Questo non toglie nulla al valore tecnico dell’operazione. Arrivare per prima alla produzione di massa di una memoria di nuova generazione, superando aziende con budget di ricerca enormemente superiori, è un traguardo che avrà un peso specifico notevole nelle trattative future. E l’attenzione non si fermerà ai confini cinesi: i primi design win con Xiaomi e Huawei sul mercato interno rappresentano una vetrina, e altri produttori guarderanno con interesse a una fornitura alternativa mentre corrono verso i propri lanci.

La vera sfida arriva dopo

Il banco di prova reale per l’azienda cinese non sarà il debutto ma la scalabilità. Anticipare i concorrenti di qualche mese ha un valore relativo se poi la produzione resta confinata a poche centinaia di migliaia di chip. Samsung, SK hynix e Micron hanno stabilimenti, esperienza e accesso a strumentazione che CXMT semplicemente non può eguagliare al momento, e quando i tre grandi entreranno in gioco sulle LPDDR6 il divario tecnologico rischia di richiudersi in fretta.

Nel frattempo il calendario resta quello indicato dal teaser, con l’avvio della produzione fissato per settembre e Xiaomi 18 Fold nel ruolo di apripista. Un lancio simbolico più che commerciale, che serve soprattutto a piantare una bandierina sulla mappa delle memorie di nuova generazione.