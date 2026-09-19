Copernicus: agosto 2026 è il mese più caldo mai registrato

Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato sul pianeta, e ha chiuso un’estate che di record ne ha collezionati parecchi. I dati arrivano da Copernicus, il servizio climatico dell’Unione Europea, secondo cui il mese appena trascorso ha pareggiato il primato di luglio 2023. Non un dettaglio isolato, ma l’ultimo tassello di una sequenza che si ripete con una regolarità quasi noiosa, se non fosse che dietro i numeri ci sono incendi, ondate di calore e migliaia di morti.

La fotografia scattata da Copernicus è piuttosto netta. La temperatura media globale di agosto si è collocata a 1,65°C sopra la media preindustriale. Luglio di quest’anno ha eguagliato luglio 2024 come secondo mese più caldo della serie storica, mentre giugno 2026 è risultato anche lui il secondo giugno più caldo di sempre. Poco prima, l’Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica statunitense aveva dichiarato che quella appena conclusa è stata l’estate più calda mai vissuta negli Stati Uniti, superando un primato che resisteva dai tempi del Dust Bowl.

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Il conto salato di un’estate rovente

Il cambiamento climatico non si limita ad alzare la colonnina di mercurio, rende anche le ondate di calore più lunghe e più violente. E quando il caldo diventa estremo, le conseguenze si misurano in vite umane. I ricercatori stimano che fino a 35.000 persone siano morte durante le ondate di calore registrate quest’estate tra Germania, Francia e Spagna. Numeri che raccontano più di qualsiasi grafico.

Agli eccessi termici si sono aggiunti gli incendi. In Europa i roghi hanno raggiunto un’estensione senza precedenti, con la prima nube di fumo generata da un incendio mai documentata in Francia e con le fiamme arrivate a minacciare un osservatorio della NASA in Spagna. In Nord America, gli incendi boschivi in Canada e nel nord degli Stati Uniti hanno riempito di fumo intere aree del nordest.

“Agosto 2026 è stato un mese burrascoso nella storia climatica mondiale. Insieme alle temperature record della superficie del mare su scala globale e all’estate più calda mai osservata in Europa occidentale, queste misurazioni mostrano come il cambiamento climatico stia intensificando i fenomeni estremi sia nell’atmosfera sia negli oceani. Le comunità, le economie e gli ecosistemi di tutto il mondo avvertono sempre di più gli effetti di queste condizioni”, ha dichiarato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

El Niño e la soglia di 1,5°C che si avvicina

C’è un secondo fattore che sta spingendo il termometro verso l’alto. El Niño, il fenomeno che agita il Pacifico orientale, si sta rafforzando e porta con sé un aumento temporaneo della temperatura globale compreso tra 0,1 e 0,2°C. Quello di quest’anno dovrebbe raggiungere un’intensità record e alterare il clima in diverse aree del pianeta. Il punto è che il suo effetto pieno sulle temperature non si vedrà prima del prossimo anno, il che rende plausibile un’estate ancora più calda di quella appena archiviata.

Gli scienziati ripetono da tempo che il riscaldamento medio di lungo periodo non dovrebbe superare la soglia di 1,5°C, limite oltre il quale gli effetti diventano molto più severi. Un singolo mese sopra quel valore non equivale a uno sforamento permanente, ma segnala che la distanza si sta assottigliando. All’inizio di questo mese le Nazioni Unite hanno avvertito in un rapporto che il mondo con ogni probabilità supererà quella soglia nel giro di pochi anni. Per rallentare la corsa serve smettere di bruciare combustibili fossili e tagliare le emissioni di carbonio.

“Il caldo torrido di questa estate, gli incendi devastanti e le inondazioni mortali sono un avvertimento su ciò che ci aspetta. Dobbiamo fare in modo che il superamento della soglia di 1,5°C sia il più contenuto e breve possibile. Per riuscirci, serve alzare molto il livello della nostra ambizione climatica”, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Fonte: TecnoAndroid