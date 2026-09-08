CoopVoce Turbo 250: 250 Giga in 5G a 6,90 euro per gli under 30

CoopVoce Turbo 250 è l’offerta che in questo periodo viene proposta nei punti vendita ai soci di Coop Alleanza 3.0 con meno di 30 anni, e il pacchetto è di quelli che si fanno notare: 250 Giga in 5G, minuti illimitati e 1000 SMS a 6,90 euro al mese. Una promozione riservata, quindi non attivabile online, che si affianca al bonus da 25 euro di traffico telefonico previsto per chi porta il proprio numero da un altro operatore.

Il meccanismo è noto da tempo. Tra le iniziative di benvenuto pensate per chi diventa socio Coop Alleanza 3.0 figurano da mesi anche alcune promozioni legate a CoopVoce. La prima riguarda appunto il bonus: attivando un’offerta in un negozio Coop Alleanza 3.0, con richiesta contestuale di portabilità del numero mobile da qualsiasi altro gestore, si ottengono 25 euro di traffico telefonico. Restano escluse le attivazioni via internet e quelle con Self SIM. L’iniziativa risulta valida fino al 31 dicembre 2026, salvo modifiche.

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Cosa include Turbo 250 e a chi è riservata

Dal 7 settembre 2026 sul sito di Coop Alleanza 3.0 è stato pubblicato il documento aggiornato con le iniziative per i soci, valide questa volta fino al 30 settembre 2026. Accanto al bonus da 25 euro con MNP compare anche Turbo 250 per Under 30, che dunque prosegue anche in questo mese. Il testo parla chiaro: chi ha meno di 30 anni può attivare gratuitamente l’offerta con 250 GB in 5G, minuti illimitati e 1000 SMS, canone di 6,90 euro al mese garantito nel tempo, con l’invito a consultare il materiale disponibile in negozio.

Il confronto con il listino ordinario aiuta a capire il vantaggio. L’offerta standard CoopVoce Turbo 200 costa 7,90 euro al mese, quindi i soci under 30 che passano in negozio ottengono più Giga spendendo meno, con in più il bonus da 25 euro. Discorso a parte per chi studia in una delle Università aderenti: fino al 31 dicembre 2026 resta attiva Turbo 200 Giovani Soci, con minuti, 1000 SMS e 200 Giga in 5G sempre a 6,90 euro al mese.

Nel dettaglio, Turbo 250 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri italiani e 250 Giga di traffico dati in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. L’attivazione è riservata ai nuovi clienti under 30 e dovrebbe essere gratuita, mentre di norma nei punti vendita si paga la nuova SIM a 10 euro con 5 euro di traffico incluso, oltre alla prima ricarica per il mese anticipato.

Rete, roaming e gestione dell’offerta

CoopVoce è un operatore virtuale Full MVNO appoggiato alla rete mobile Fastweb + Vodafone, di base con 2G e 4G fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Dall’8 gennaio 2026, solo con le offerte abilitate, è arrivato anche il 5G. Trattandosi della gamma Turbo, qui la quinta generazione è inclusa senza limitazioni, a patto ovviamente di avere uno smartphone compatibile e di trovarsi in zona coperta, altrimenti la navigazione scivola in automatico sul 4G. Il 3G sulla rete ex Vodafone Italia è dismesso da anni, mentre dal 7 marzo 2023 è disponibile il VoLTE per chiamare su rete 4G. Sono previste anche le eSIM.

Sul fronte roaming, minuti, SMS e Giga si usano come in Italia nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia, in Ucraina e nel Regno Unito, senza limiti mensili ma nel rispetto delle regole sul Roaming Like at Home e dell’uso personale previsto dalle condizioni contrattuali.

I minuti vengono tariffati sui secondi effettivi senza scatto alla risposta, la connessione a singolo kilobyte. Finiti gli SMS si prosegue a consumo, finiti i Giga la navigazione si blocca senza costi extra, con la possibilità di rinnovare in anticipo dall’app. Se il credito non basta l’offerta viene sospesa per 30 giorni, con minuti e SMS tariffati secondo il piano SuperFacile Coop a 12 centesimi. Disponibile anche il servizio Rinnovo Facile, che addebita automaticamente l’importo esatto del canone nel giorno del rinnovo.