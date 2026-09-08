TivùSat, quasi 900 canali dove il terrestre non arriva

Chi convive da anni con un digitale terrestre ballerino, pixel che si sgretolano sul più bello e canali che scompaiono appena cambia il vento, ha un’alternativa concreta: TivùSat, la piattaforma televisiva satellitare che porta il segnale praticamente in ogni angolo d’Italia e mette a disposizione quasi 900 canali. Il punto di forza è tutto lì, nella copertura: dove l’antenna tradizionale fatica, il satellite arriva comunque.

La logica è semplice. Il digitale terrestre dipende dai ripetitori, dalla conformazione del territorio, dagli ostacoli fisici. Chi vive in valle, in zone rurali o in aree dove i lavori sulle frequenze hanno lasciato buchi di ricezione lo sa bene. Il segnale satellitare, al contrario, scende dall’alto e non chiede permesso alle montagne. Ecco perché TivùSat viene spesso indicata come la soluzione più immediata per chi non riesce a vedere in modo stabile nemmeno i canali principali.

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Tutte le grandi reti, in alta definizione

Sulla piattaforma ci sono i canali generalisti che compongono l’ossatura della televisione italiana: Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rete 4 HD, Canale 5 HD, Italia 1 HD, La7 HD, Tv8 HD e Nove HD. Accanto a loro l’intera galassia dei semigenerali e tematici, da Rai 4 HD a Iris HD, da La 5 HD a Rai 5 HD, passando per Rai Movie HD, Rai Premium HD, Italia 2 HD, Mediaset Extra HD, TV2000 HD, Cielo HD e Mediaset 20 HD.

Il cinema ha una sua rappresentanza solida con La7 Cinema HD, Cine 34 HD e We Do Movies, mentre l’intrattenimento factual conta su Real Time HD, Dmax HD, Food Network HD, HGTV HD, Discovery HD, Discovery Turbo HD, Giallo HD e Top Crime HD. Per l’informazione ci sono Rai News 24 HD, TgCom 24 HD, Rai Sport HD, Rai Storia HD, Rai Scuola HD e Focus HD.

Capitolo bambini, spesso decisivo nelle scelte familiari: Boing HD, Cartoonito HD, Rai Gulp HD, Rai Yoyo HD, Frisbee HD, K2 HD, Super! HD e BeJoy Kids. La cultura trova spazio con Arte HD, Mezzo e Museum 4K, lo sport minore con ACI Sport Tv HD, Sportitalia Solo Calcio HD ed Equ Tv HD, i viaggi con Marcopolo Travel Tv e TravelXP 4K.

Dal 4K alle radio, fino alle testate estere

Uno degli aspetti meno noti è la presenza di un pacchetto di canali in ultra alta definizione: Rai 4K, Insight UHD, MyZen 4K e Hot Bird 4k, oltre ai già citati Museum 4K e TravelXP 4K. Un vantaggio non banale per chi ha comprato un televisore di ultima generazione e si ritrova poi con pochissimi contenuti adatti.

Molto ricca anche la sezione internazionale, utile per chi segue le notizie con uno sguardo largo: France 24 in inglese e in francese, BBC News Europe, Al Jazeera English HD e Al Jazeera HD, TRT World HD, NHK World HD, DW Deutsche Welle HD, Euronews HD English ed Euronews Italian, CGTN e CGTN Documentary HD, KBS World HD, CCTV 4 HD, CNBC Europe HD e Bloomberg European Tv. Presenti anche Svoboda Tv, Svoboda News, Svoboda Plus, Russia’s Future, Belarus Tomorrow e Gordon Live.

Ci sono poi le finestre istituzionali, con Senato Italiano HD e Camera dei Deputati, e tutta la rete delle edizioni regionali del Rai 3 TGR, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, insieme a Rai Südtirol HD. Le emittenti locali e religiose completano il quadro: People Tv Rete 7 HD, Telecupole, Teleradio Pace HD, Padre Pio Tv HD, TRM h24, San Marino Rtv HD, Videolina HD, Tele Sardegna HD, TvA Vicenza, Vatican Media Europa HD, Uninettuno University Tv e Arte In Channel HD.

Chiude l’offerta un blocco radiofonico corposo, con tutte le reti Rai Radio, RTL 102.5, Radio Deejay, Radio 105, Virgin Radio, Radio Capital, Radio 24, Radio Italia, Radio Monte Carlo, R101, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Sportiva, M2O, DiscoRadio, Radio Zeta, Radio Freccia e diverse emittenti svizzere e internazionali, più le versioni televisive come Radio Italia Tv HD, RTL 102.5 Tv HD, Virgin Radio Tv HD e Radio Zeta Tv HD. E per orientarsi tra tutta questa roba, sul satellite c’è anche Tivù La Guida.