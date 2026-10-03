TIM xTe 120 Giga Week torna: 120 Giga per 7 giorni a 2,99 euro

A partire dal 1° ottobre 2026 una parte dei clienti di rete mobile TIM ritrova tra le proposte disponibili l’opzione TIM xTe 120 Giga Week, che con 2,99 euro una tantum aggiunge Giga extra da consumare nell’arco di una settimana. L’offerta torna con la dicitura Limited Edition e, come spesso succede con questo genere di iniziative, non è aperta a tutti.

Si tratta infatti di una promozione ad personam, riservata cioè a clienti selezionati che la ricevono attraverso canali specifici. Le strade possibili sono diverse: i negozi, gli SMS, l’app MyTIM Mobile, l’Area Fai Da Te MyTIM del sito ufficiale, l’IVR 40916 oppure il Servizio Clienti 119.

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TIM xTe: dove trovarla e quanto dura la promozione

Nel caso specifico, xTe 120 Giga Week si può individuare nella sezione “Offerte” dell’app MyTIM, accompagnata appunto dall’etichetta Limited Edition. Ma non è l’unico modo per arrivarci. Sempre dentro l’app l’opzione compare anche nel programma fedeltà gratuito TIM Star, nella sezione “Offerte per te”, e attivandola da lì si guadagnano pure 200 Punti Star.

Sulla durata della promo, per ora, regna un certo silenzio. Né su TIM Star né nella sezione Offerte viene indicata una data di scadenza entro cui completare l’attivazione. Di solito iniziative di questo tipo restano in vetrina solo per un periodo limitato, quasi sempre con un termine preciso. Eppure già quest’anno l’opzione era stata riproposta in occasione della Festa della Donna, e anche allora nessuna scadenza era stata comunicata.

Nello stesso spazio dell’app c’è un’altra novità che riguarda la TIM Giga & Music Promo con Apple Music, visibile sia tra le Offerte sia su TIM Star, in questo caso tra i “Vantaggi TIM”. Secondo quanto riportato su TIM Star la promozione è stata prorogata fino al 31 ottobre 2026, mentre prima risultava valida soltanto fino al 30 settembre 2026.

Cosa include TIM xTe 120 Giga Week

Il pacchetto è piuttosto semplice. Con TIM xTe 120 Giga Week si ottengono 120 Giga di traffico dati aggiuntivo fino in 5G Ultra, sfruttabili per 7 giorni dall’attivazione. Il costo resta di 2,99 euro una tantum con addebito sul credito residuo e senza alcuna spesa di attivazione in più. Nessun rinnovo automatico, quindi trascorsa la settimana l’opzione si spegne da sola.

L’operatore precisa che i Giga diventano utilizzabili appena arriva l’SMS di conferma, oppure quando l’offerta risulta visibile sulla propria linea tramite l’app MyTIM. Per i video su smartphone e tablet è prevista una qualità HD o UHD. Serve comunque un credito residuo superiore a zero, e la promo è destinata esclusivamente a un uso personale, come stabilito dalle Condizioni Generali di Contratto della SIM ricaricabile TIM.

Capitolo roaming. Nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina il tetto scende a 5 Giga. Una volta superata questa soglia, in mancanza di altre opzioni dati, si continua a navigare con la tariffa a consumo da 0,13 centesimi di euro per MB, con tariffazione a scatti di 1KB.

La differenza tra 5G e 5G Ultra

Dal 9 giugno 2024 TIM propone due profili di velocità distinti per la sua rete di quinta generazione, a seconda dell’offerta sottoscritta. Il 5G Ultra arriva fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con priorità di accesso anche sulla rete 4G. Il profilo base, chiamato semplicemente 5G, si ferma invece a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Proprio qui sta il vantaggio dell’opzione. Chi ha un piano principale in 4G o con il 5G a velocità limitata, attivando xTe 120 Giga Week accede al 5G Ultra alla massima velocità, almeno per i 120 Giga compresi nel pacchetto. Naturalmente per navigare in 5G occorrono un dispositivo compatibile e la presenza in un’area coperta dall’operatore.

Dal 28 settembre 2026 sono inoltre arrivate le nuove opzioni TIM 5G Priority, che introducono un profilo con priorità di navigazione sia sulla rete 5G sia su quella 4G e una velocità massima fino a 2 Gbps. Quanto al 3G, la sua dismissione è partita il 13 giugno 2022 ed è proseguita fino a metà ottobre 2022, tanto che oggi questa tecnologia risulta spenta in tutta Italia.

Fonte: TecnoAndroid