CoopVoce, attivazione gratis su Smart 30, Turbo 200 e Turbo 400

Chi sta pensando di cambiare operatore trova da oggi, 3 settembre 2026, una novità interessante: CoopVoce ha reso ufficiale la promozione con attivazione gratuita per chi sottoscrive Smart 30, Turbo 200 e Turbo 400 chiedendo la portabilità del numero. Il meccanismo è semplice: niente costo di attivazione, ma solo per chi arriva da un altro operatore. L’iniziativa resta valida fino al 30 settembre 2026, salvo cambiamenti, sia online sia nei punti vendita Coop.

Vale la pena ricordare cosa c’era prima, perché la differenza non è banale. Dal 6 agosto al 2 settembre 2026 la formula prevedeva il primo mese gratuito, mentre l’attivazione andava pagata. Adesso la logica si ribalta: il primo mese torna a pagamento e a sparire è il contributo iniziale. Una scelta che cambia i conti a seconda dell’offerta scelta, come si vede subito guardando i listini.

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Le offerte CoopVoce disponibili a settembre 2026

Il portafoglio standard dell’operatore virtuale resta composto da quattro proposte. Si parte da Smart a 3,90 euro al mese, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 500 Mega in 4G. Poi c’è Smart 30 a 4,90 euro al mese, stessa dotazione di minuti e SMS ma con 30 Giga mensili, sempre in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Salendo di gamma si arriva alle offerte abilitate al 5G. Turbo 200 costa 7,90 euro al mese e include minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga, con picchi fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Turbo 400 chiede 9,90 euro al mese e porta il pacchetto dati a 400 Giga, con le stesse velocità massime.

Tutte e quattro le offerte si possono attivare sia con un nuovo numero sia con portabilità, online oppure nei negozi Coop, esclusi al momento i supermercati della Calabria. Per le attivazioni online con spedizione a casa il costo iniziale standard è di 10 euro con 1 euro di traffico incluso, più il primo mese anticipato, senza spese di spedizione della SIM. Nei punti vendita, invece, la nuova SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso, sempre più la ricarica per il primo mese.

Con la promozione in corso, chi attiva online Smart 30, Turbo 200 o Turbo 400 con portabilità paga soltanto il canone anticipato: 4,90 euro, 7,90 euro o 9,90 euro a seconda del piano. Nei negozi Coop serve invece una prima ricarica minima per coprire la stessa cifra.

Rete, SIM e cambio offerta per i già clienti

CoopVoce è un Full MVNO che si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone, disponibile in 2G, 4G e, dall’8 gennaio 2026, anche in 5G con le offerte dedicate. Per navigare in quinta generazione servono un piano della gamma Turbo 5G, uno smartphone compatibile e la copertura: se manca uno di questi elementi il traffico dati passa automaticamente al 4G. Il 3G sulla rete ex Vodafone è dismesso da anni, mentre dal marzo 2023 è attivo il servizio VoLTE per chiamare sul 4G.

Sul fronte attivazione, da luglio 2024 l’identificazione può avvenire tramite SPID, in alternativa alla videoidentificazione che richiede la verifica di un operatore. Sono disponibili anche le eSIM e la Self SIM, la scheda confezionata venduta a 9,90 euro nei punti vendita aderenti, prezzo che copre attivazione e primo mese dell’offerta scelta.

Anche i già clienti possono accedere a queste tariffe. Il cambio offerta costa di norma 9,90 euro una tantum, ma dal 3 al 30 settembre 2026 il passaggio a Turbo 200 e Turbo 400 è gratuito. Resta comunque da versare il canone del primo mese anticipato, scalato dal credito residuo.

Sul traffico incluso, i minuti sono tariffati sui secondi effettivi senza scatto alla risposta e i dati al singolo kilobyte. Finiti gli SMS si prosegue a consumo, mentre esauriti i Giga la navigazione si blocca senza costi extra, con possibilità di rinnovare in anticipo dall’app. Le offerte funzionano anche in roaming in Unione Europea e Regno Unito, con minuti, SMS e Giga utilizzabili come in Italia.