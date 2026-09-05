Google Flow si aggiorna: export in 4K e bozze a 360p

Chi lavora con i video generati dall’intelligenza artificiale conosce bene la frustrazione di ottenere clip belle ma ingestibili, e proprio su questo terreno arriva l’aggiornamento di Google Flow, lo strumento di generazione e montaggio video presentato al Google I/O. La novità poggia su Gemini Omni 1.1 Flash e porta con sé tre funzioni che, sulla carta, sembrano dettagli tecnici, mentre nella pratica quotidiana cambiano parecchio il modo di lavorare. Nessuna rivoluzione clamorosa, sia chiaro. Piuttosto, controlli che mancavano e che chiunque abbia provato a mettere insieme una sequenza coerente con l’AI aveva imparato a rimpiangere.

Il primo intervento riguarda la possibilità di definire un frame iniziale e un frame finale per ogni clip generata. Tradotto: adesso è possibile dire a Flow da dove partire visivamente e dove arrivare, cosa che aiuta a tenere insieme i pezzi. La continuità tra un segmento e l’altro è storicamente uno dei punti deboli della generazione video automatica, con personaggi che cambiano faccia da un’inquadratura all’altra e ambientazioni che si trasformano senza motivo. Avere due estremi fissi significa poter costruire una narrazione che regge, invece di rincorrere il caso.

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Esportazione in 4K e la fine di un limite pesante

La seconda novità è quella che probabilmente farà più rumore tra i professionisti. Flow supporta ora il download in 1080p e 4K, aprendo la porta a utilizzi che prima erano semplicemente impraticabili. Fino a ieri, portare un clip generato dentro un montaggio serio voleva dire scontrarsi con una qualità insufficiente, buona giusto per una prova interna o per un mockup da mostrare al cliente. Con l’esportazione ad alta risoluzione il materiale diventa utilizzabile nei flussi di lavoro professionali, sui social e perfino in ambito broadcast. È un passaggio meno spettacolare del solito annuncio sull’AI generativa, però è esattamente il tipo di cosa che determina se uno strumento entra davvero nella cassetta degli attrezzi di chi produce contenuti oppure resta un giocattolo interessante. La differenza tra un video che si può consegnare e uno che si può solo guardare passa spesso da lì.

Bozze a 360p, il compromesso pensato per il mobile

Terza e ultima aggiunta, forse la più intelligente dal punto di vista pratico: la risoluzione 360p per le bozze. Il ragionamento dietro è lineare. Si prova il concept a bassa qualità, si consumano meno crediti, si aspetta meno tempo, e solo quando il risultato convince si passa all’esportazione vera a 720p. Chi genera video con l’AI sa quanto sia facile bruciare risorse su tentativi che poi finiscono nel cestino.

Google indica esplicitamente questa modalità come pensata per l’utilizzo da app mobile. L’idea è abbozzare mentre si è in giro, fissare un’intuizione al volo, e poi rifinire tutto con calma davanti al desktop. Un modo di lavorare che assomiglia molto a quello di chi scatta foto con il telefono e poi le sistema al computer, e che probabilmente si adatterà bene alle abitudini di chi produce contenuti in continuazione.

Tutte e tre le funzioni sono già attive su Google Flow, senza attese o rilasci scaglionati. La direzione presa è abbastanza leggibile: meno generazione casuale, più controllo editoriale nelle mani di chi crea. È un cambio di registro rispetto alla fase iniziale di questi strumenti, quando la sorpresa del risultato contava più della capacità di guidarlo.

Il punto interrogativo riguarda la capacità dello strumento di costruirsi una base di utenti stabile, in un settore dove le alternative si moltiplicano di mese in mese. Nel frattempo, però, il progressivo miglioramento dei modelli di generazione video continua a erodere il terreno dei contenuti multimediali prodotti con metodi tradizionali, e aggiornamenti come questo accorciano ulteriormente la distanza tra quello che esce da un prompt e quello che esce da una troupe.