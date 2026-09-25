Controller Wireless Xbox in offerta a 48,99 euro su Amazon

Chi cerca un controller Xbox Series X/S senza spendere una cifra piena trova oggi su Amazon una promozione piuttosto interessante, con il pad ufficiale che scende del 25% e arriva a 48,99 euro. Parliamo del Controller Wireless per Xbox nella colorazione Robot White, quella bianca opaca che ormai è diventata una specie di classico tra gli accessori della famiglia Xbox, compatibile sia con le console di ultima generazione sia con il PC.

Il taglio di prezzo riguarda un accessorio ufficiale, non una versione di terze parti, e questo fa una certa differenza quando si tratta di compatibilità e aggiornamenti firmware. Il gamepad in questione è pensato per resistere a sessioni lunghe, con una forma studiata per stancare il meno possibile le mani. Il design aggiornato punta su superfici modellate e su una geometria più curata rispetto al passato, con l’idea di offrire una presa naturale anche a chi ha mani più grandi o più piccole della media.

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Impugnatura, croce direzionale e materiali antiscivolo

Uno degli aspetti su cui Microsoft ha lavorato di più in questa generazione riguarda proprio il contatto tra mano e plastica. La croce direzionale ibrida è forse il dettaglio più evidente, quella forma a incrocio con i bordi circolari che permette di eseguire input precisi sia nei giochi di combattimento sia nei platform, dove basta poco per sbagliare direzione. Le superfici antiscivolo, invece, sono distribuite nei punti chiave, ovvero grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore dell’impugnatura, così da mantenere il controllo anche dopo un’ora abbondante di gioco intenso.

Non è un dettaglio da poco, perché la stabilità della presa è spesso ciò che distingue un buon pad da uno mediocre. Il controller Xbox integra poi il pulsante Condividi dedicato, posizionato al centro, che consente di catturare screenshot e registrazioni con una pressione sola e di mandarli poi dove serve, senza dover passare per menu e sottomenu. Un piccolo comfort che, una volta provato, diventa difficile da abbandonare.

Connessioni, autonomia e uso su più dispositivi

Sul fronte della connettività la dotazione è completa. C’è una porta USB-C per il collegamento cablato diretto alla console o al computer, soluzione comoda per chi preferisce azzerare qualsiasi latenza o semplicemente non vuole pensare alle batterie. Perché sì, l’alimentazione resta affidata a due batterie stilo AA alloggiate nel vano posteriore, una scelta che continua a dividere gli appassionati ma che garantisce fino a 40 ore di autonomia prima del cambio.

Presente anche il jack audio da 3,5 mm, utile per collegare cuffie compatibili senza intermediari, dagli headset da gaming a un normale paio di auricolari. E poi c’è la funzione che forse conviene sottolineare più delle altre, ossia la possibilità di associare il pad a più dispositivi contemporaneamente, passando rapidamente dall’uno all’altro. Console, PC, smartphone e tablet: basta un tasto per spostare il collegamento, il che torna utile a chi alterna il salotto alla scrivania oppure gioca in streaming da mobile.

Fonte: TecnoAndroid