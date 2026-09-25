TIM rete fissa: offerte prorogate fino al 24 ottobre 2026

Il portafoglio di rete fissa TIM si prepara a una nuova proroga, con tutte le offerte attualmente a listino che dovrebbero restare disponibili fino al 24 Ottobre 2026 invece che scadere il 26 Settembre 2026 come previsto finora. Un rinvio che riguarda praticamente l’intera gamma, promozioni convergenti comprese, con una sola eccezione di rilievo. Nulla di rivoluzionario, insomma, ma un segnale piuttosto chiaro sulla direzione commerciale dell’operatore nelle prossime settimane.

L’unica offerta che invece chiuderà i battenti dal 27 Settembre 2026 è la promo lancio dedicata ai nuovi clienti di rete fissa sul servizio TIM WiFi Priority. Tutto il resto, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, prosegue senza modifiche. E accanto alle proroghe arrivano anche alcune novità già anticipate, tra cui le opzioni TIM 5G Priority pensate per garantire priorità di navigazione ai clienti mobile e le nuove promozioni con sconti per 8 mesi sui pacchetti TIMVISION con DAZN e Prime.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

TIM: cosa resta in listino tra WiFi Casa e Premium Base

La gamma TIM WiFi Casa continuerà a essere proposta senza variazioni, sia nelle versioni FTTC e Fibra FTTH con il nuovo prezzo standard, sia in FWA con i relativi sconti convergenti legati a TIMVISION. Resta valida anche la Promo Limited che taglia 2 euro al mese dal canone, insieme alle promozioni convergenti introdotte dal 31 Maggio 2026.

C’è poi la Promo WiFi, attiva dal 15 Settembre al 24 Ottobre 2026 e rivolta a chi sottoscrive soltanto la linea fissa, senza abbinare altri servizi dell’operatore. Lo sconto è di 4 euro al mese a tempo indeterminato sul canone standard. Nel caso di TIM WiFi Casa in FTTC o Fibra FTTH sostituisce la Promo Limited, visto che i due sconti non sono cumulabili, e porta il prezzo da 31,90 euro al mese a 27,90 euro al mese. Per TIM WiFi Casa FWA, invece, il canone scende da 29,90 euro a 25,90 euro al mese. Chi preferisce abbinare un pacchetto TIMVISION troverà ancora il prezzo dedicato anche su TIMVISION XS, oltre che sugli altri pacchetti.

Tra le offerte prorogate figura anche TIM Premium Base senza modem, dal 22 Febbraio 2026 non più attivabile in ADSL ma solo in FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps. Dal 30 Agosto 2026 è accompagnata dallo Sconto Promo Limited da 5 euro al mese, che porta il canone a 20,90 euro al mese per tutti, anche in convergenza fisso mobile o con TIMVISION.

TIM Unica Power e le novità sugli sconti energia

Anche le promozioni collegate a TIM Unica Power seguiranno la stessa strada. Dal 26 Luglio 2026 i clienti convergenti possono attivare la nuova versione del meccanismo al costo di 2,90 euro al mese, che oltre ai Giga illimitati fruibili anche in 5G Ultra include gratuitamente un servizio digitale a scelta tra TIM Navigazione Sicura 360, Google One 200GB e TIM PEC. Sul fronte dei Giga illimitati, l’operatore considera il superamento dei 600 Giga mensili come uso non conforme a buona fede, con ulteriori parametri introdotti da Luglio 2025.

La promo che azzera il canone di TIM Unica Power per i primi 12 mesi, valida sia per chi attiva una nuova linea fissa sia per i già clienti, sarà prorogata fino al 24 Ottobre 2026. Stessa sorte per le promozioni dedicate, valide anche per chi ha ancora la vecchia versione a 1,90 euro al mese, tra cui TIM Unica Power e TV, che dal 21 Gennaio 2026 consente di attivare TIMVISION XS con HBO Max gratis per 3 mesi e poi a 4 euro al mese. Chi ha la versione a 1,90 euro potrà inoltre continuare ad azzerare il costo mensile abbinando alla linea fissa almeno 3 SIM dell’operatore.

Cambia infine qualcosa su TIM Energia powered by Poste Italiane. Dal 27 Settembre 2026 lo sconto di 65 euro in 12 mesi per una sola fornitura (24 euro sulla linea fissa e 41 euro sulla bolletta energia) oppure quello da 130 euro per luce e gas insieme (48 euro sulla linea fissa e 82 euro sulla bolletta) sarà applicato solo all’attivazione effettiva della fornitura, e non più all’inserimento della pratica. Per ottenere i 4 euro al mese di sconto, poi, non servirà più attivare luce e gas lo stesso giorno: la seconda fornitura potrà arrivare anche in una data successiva.

Fonte: TecnoAndroid