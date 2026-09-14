AI fisica, dal 2027 in Europa certificazioni obbligatorie

Quando un braccio meccanico si muove perché un modello di intelligenza artificiale ha deciso così, la domanda su chi risponde dei danni smette di essere teorica. È il nodo che l’Europa si trova davanti mentre prova a mettere ordine nell’AI fisica, cioè quella parte di intelligenza artificiale che non resta chiusa dentro uno schermo ma agisce sul mondo, sposta oggetti, aziona strumenti, cambia lo stato delle cose. Il punto di svolta ha una data precisa: dal gennaio 2027 arriveranno certificazioni obbligatorie, con criteri che al momento non sono ancora completi. E questo, per chi progetta e costruisce, è un problema molto concreto.

A rendere il quadro più interessante c’è il Model Hardware Standard, che promette di collegare gli agenti AI a strumenti e robot nel giro di poche ore. Non settimane di integrazione, non mesi di lavoro su driver e protocolli proprietari. Ore. Una semplificazione che, sulla carta, abbassa drasticamente la barriera d’ingresso e permette anche a realtà piccole di far dialogare un modello con una macchina reale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un ponte tra software e macchine che accorcia i tempi

La logica è quella di uno strato comune di comunicazione: da una parte il modello che ragiona e decide, dall’altra l’hardware che esegue. Finora questo passaggio è stato il collo di bottiglia di tutta la robotica applicata all’intelligenza artificiale, perché ogni dispositivo parlava una lingua sua e ogni integrazione andava costruita quasi da zero. Con uno standard condiviso, il tempo di collegamento si comprime e cambia il ritmo dei laboratori, delle università, delle aziende che vogliono sperimentare senza immobilizzare risorse per mesi. Il rovescio della medaglia è altrettanto evidente. Se collegare un agente software a un robot diventa un’operazione da poche ore, aumenta anche il numero di combinazioni possibili tra modelli e macchine, e ognuna di quelle combinazioni porta con sé un profilo di rischio diverso. Un modello aggiornato può comportarsi in modo differente sullo stesso hardware. Chi ha la responsabilità, in quel caso, non è una questione formale ma una questione di risarcimenti, assicurazioni e catene di fornitura.

La scadenza del 2027 e i criteri ancora da definire

Qui entra in gioco la parte europea della vicenda. Le certificazioni previste dal gennaio 2027 dovrebbero servire proprio a stabilire cosa può essere immesso sul mercato e a quali condizioni, ma il fatto che i criteri siano ancora incompleti crea una zona grigia scomoda. Un fabbricante che oggi avvia lo sviluppo di un sistema destinato a durare anni si trova a progettare senza sapere con certezza quali requisiti dovrà soddisfare quando quel sistema sarà pronto.

È una fase delicata per tutti e tre i soggetti coinvolti. I laboratori rischiano di trovarsi con prototipi costruiti secondo logiche che poi non passano la certificazione. I fabbricanti devono decidere se rallentare in attesa di regole definitive o andare avanti accettando il rischio di dover rifare pezzi di lavoro. Le imprese che comprano e usano queste tecnologie, infine, devono capire quanta parte della responsabilità resterà sulle loro spalle una volta che il robot sarà in funzione nel loro stabilimento.

La tensione di fondo è tra due velocità difficili da conciliare. Da un lato uno standard tecnico che accelera l’integrazione e spinge verso l’adozione rapida, dall’altro un percorso normativo che per definizione richiede tempo, verifiche e consenso tra Stati. La corsa europea a regolare l’AI fisica si gioca esattamente in questo spazio, dove la tecnologia arriva prima delle regole e le regole arrivano con una scadenza già fissata ma con il contenuto ancora in costruzione. Il gennaio 2027 resta il riferimento verso cui tutti gli attori del settore stanno organizzando le proprie scelte.