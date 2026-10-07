CMF by Nothing Buds Pro 2 al minimo storico su Amazon: 39,95 €

Gli auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2 toccano il loro minimo storico su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime. Il prezzo scende a 39,95 € contro i 64,95 € consigliati, con un risparmio che arriva fino al 38%. Su questa piattaforma non si era mai visto un importo così basso per questo modello, e per chi cerca un paio di cuffiette senza fili complete senza spendere troppo è un’occasione da tenere d’occhio.

Lo sconto vale per diverse colorazioni, quindi c’è un certo margine di scelta in base ai propri gusti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e arriva a casa nel giro di pochi giorni. Chi poi dovesse ripensarci può contare sul reso gratuito entro 14 giorni, una tutela che durante questi eventi fa sempre comodo, perché spesso si acquista un po’ d’impulso e solo dopo si valuta con calma.

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La fretta in questo caso ha una sua ragione. Le Offerte Prime restano attive soltanto il 6 e il 7 ottobre 2026, perciò la finestra per sfruttare il prezzo ribassato delle CMF by Nothing Buds Pro 2 è decisamente stretta.

Un selettore smart e un suono pensato per immergersi

Uno degli elementi più curiosi di questi auricolari è il selettore smart, un piccolo comando fisico che concentra parecchie funzioni in un unico punto. Ruotandolo e premendolo si regola il volume, si gestisce la cancellazione del rumore e si richiama l’assistente vocale. Niente gesti complicati da imparare a memoria sulle superfici touch, insomma, ma un controllo diretto che risulta intuitivo fin dai primi utilizzi.

Sul fronte della qualità sonora, le Buds Pro 2 supportano la tecnologia LDAC, che garantisce un audio nitido e molto chiaro. A questo si aggiunge l’audio spaziale basato sul modello HRTF, pensato per restituire un effetto cinematografico e un ascolto altamente immersivo. Chi guarda film o serie dallo smartphone, oppure ama ascoltare la musica percependo i suoni distribuiti nello spazio, troverà in questa funzione un valore aggiunto concreto, soprattutto considerando la fascia di prezzo in cui si collocano adesso.

Cancellazione attiva del rumore e un’autonomia che dura

Non manca la cancellazione attiva del rumore, che su questo modello lavora in modo piuttosto raffinato. Gli auricolari rilevano e compensano in automatico la dispersione di rumore che si crea tra il padiglione e il condotto uditivo, così da eliminare con efficacia un ampio spettro di suoni ambientali. In pratica il sistema si adatta alla forma dell’orecchio e a come gli auricolari sono posizionati, invece di applicare un filtro identico per tutti. Sui mezzi pubblici, in ufficio o in qualsiasi ambiente rumoroso la differenza si fa sentire.

Capitolo batteria. Ogni auricolare integra una cella da 60 mAh che assicura fino a 10 ore di musica ininterrotta con una sola carica. Con la custodia di ricarica l’autonomia complessiva sale fino a 43 ore di riproduzione, un dato che permette di affrontare diversi giorni di utilizzo senza doversi preoccupare troppo di cercare una presa.

Per accedere agli sconti esclusivi di questi giorni serve l’abbonamento Amazon Prime. Chi non lo ha mai attivato in passato può provarlo gratis per 30 giorni e approfittare così anche del prezzo ridotto delle CMF by Nothing Buds Pro 2.

Fonte: TecnoAndroid