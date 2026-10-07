MSI PRO MP165A E6 a 89 euro: monitor portatile al minimo storico

Il monitor portatile MSI Pro è in offerta su Amazon e tocca il suo minimo storico. Grazie a uno sconto del 21%, il prezzo finale scende a 89 euro, una soglia mai vista prima per questo modello. Si tratta di MSI PRO MP165A E6, uno schermo compatto pensato per chi ha bisogno di più spazio di lavoro anche lontano dalla scrivania di casa o dell’ufficio. La promozione è attiva in queste ore e rende questo accessorio piuttosto accessibile per chi lavora spesso in mobilità.

Un pannello da 15,6 pollici per lavorare ovunque

Il cuore del prodotto è un pannello IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel. Sono numeri che bastano e avanzano per documenti, fogli di calcolo, navigazione e videochiamate, cioè le attività che di solito accompagnano una giornata di lavoro. L’angolo di visione arriva a 178°, quindi l’immagine resta leggibile anche osservando lo schermo di lato, cosa utile quando si condivide il contenuto con un collega seduto accanto. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz e il tempo di risposta si attesta sui 4 ms GtG. Non parliamo di un display nato per il gaming spinto, ma di uno strumento concreto e affidabile per la produttività quotidiana.

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La vera forza di MSI PRO MP165A E6 sta però nel formato. Le dimensioni contenute permettono di usarlo come secondo schermo per un laptop, con due possibilità. Si può estendere il desktop e avere così più finestre aperte contemporaneamente, oppure duplicare il monitor principale per mostrare a qualcun altro ciò che compare sul portatile. Il profilo misura appena 1,38 cm e il peso si ferma a 0,78 kg. Infilarlo nello zaino insieme al computer diventa quindi un gesto naturale, anche durante i viaggi di lavoro, quando ogni grammo in più finisce per farsi sentire.

Comfort visivo e funzioni software

Chi trascorre molte ore davanti a uno schermo sa bene quanto la stanchezza degli occhi possa diventare un problema. Su questo fronte il monitor MSI integra diverse tecnologie dedicate. C’è innanzitutto la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, affiancata dalle funzioni Less Blue Light e Anti Flicker. La prima interviene sulla luce blu emessa dal pannello, la seconda punta a ridurre lo sfarfallio dell’immagine. A completare il quadro arriva un trattamento antiriflesso che rende più pratica la gestione dello schermo, soprattutto in ambienti molto illuminati o vicino a una finestra.

Non manca poi la parte software. Attraverso MSI Display Kit è possibile accedere a una serie di opzioni per personalizzare l’esperienza d’uso. Tra queste figurano la modalità Eco, diversi profili di visualizzazione da adattare al tipo di lavoro, alcune funzioni pensate per il multitasking e l’HDCR. Strumenti che permettono di sfruttare meglio il secondo display e di organizzare con più ordine le applicazioni aperte, senza dover saltare continuamente da una finestra all’altra sullo schermo del portatile.

Fonte: TecnoAndroid