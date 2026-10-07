Samsung Galaxy A18 debutta in Italia: è su Amazon in promo

Senza troppo clamore, Samsung ha portato in Italia il nuovo Samsung Galaxy A18, erede di una serie di fascia bassa che compare spesso nelle classifiche mondiali degli smartphone più venduti in assoluto. Il debutto coincide con la Festa delle Offerte Prime, e così il nuovo modello economico del marchio coreano arriva su Amazon già scontato rispetto al prezzo di listino europeo. Un tempismo che rende Galaxy A18 parecchio più interessante fin dal primo giorno. Il prezzo è di 229 euro.

La promozione però ha una scadenza molto vicina, visto che l’evento di Amazon si chiude oggi 7 ottobre 2026 alle 23:59. Prima di arrivare ai dettagli dell’offerta lampo conviene dare un’occhiata a cosa offre davvero questo telefono, perché sulla carta i numeri della scheda tecnica sono tutt’altro che banali per la categoria.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Samsung Galaxy A18, schermo AMOLED e tanta autonomia

La filosofia di Galaxy A18 ruota attorno a un equilibrio preciso tra costo contenuto, aggiornamenti e durata della batteria, il tutto con un prezzo alla portata del grande pubblico. Il pannello Super AMOLED da 6,7 pollici ha risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Il risultato è una resa visiva decisamente migliore rispetto a molti rivali della stessa fascia, soprattutto quando si guardano video in streaming o si scorrono i social.

All’interno lavora il nuovo processore octa core Exynos 1610 a 2,4 GHz, abbinato a 4 GB di RAM che possono essere estesi virtualmente con la tecnologia RAM Plus. Lo spazio di archiviazione da 128 GB si può ampliare con una microSD fino a 2 TB, una scelta pensata per chi non vuole fare rinunce tra foto, video e applicazioni.

Sul retro c’è una tripla fotocamera guidata da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), affiancato da un ultragrandangolare da 5 MP e da un sensore macro da 2 MP. Davanti invece trova posto una camera da 13 MP dedicata ai selfie.

Passando all’energia, la batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida da 25W e arriva al 50% in circa mezz’ora, un valore niente male per un dispositivo di questo livello. Completano la dotazione la certificazione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua, il chip NFC per i pagamenti contactless e il lettore di impronte digitali posizionato sul lato.

Il vero asso nella manica resta comunque il supporto software. Samsung promette infatti ben 6 major update, che porteranno il telefono fino ad Android 23. Si tratta di un impegno raro per uno smartphone di ingresso, capace di allungarne parecchio la vita utile.

Lo sconto della Festa delle Offerte Prime

L’offerta riguarda la versione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria nella colorazione Black, proposta su Amazon a 229 euro invece dei 289 euro di listino. Lo sconto è del 21% e si traduce in un risparmio concreto di 60 euro sul prezzo pieno di Samsung Galaxy A18.

Essendo legata alla Festa delle Offerte Prime, la promozione resta attiva soltanto fino alle 23:59 di oggi 7 ottobre 2026, quindi chi è interessato farebbe bene a non rimandare troppo la decisione. Il prezzo di lancio europeo si aggirava già intorno ai 280 euro, e con questo taglio lo smartphone scende sotto la soglia psicologica dei 230 euro, diventando una delle proposte più convincenti tra i modelli entry level disponibili in questo momento.

Fonte: TecnoAndroid