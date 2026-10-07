Samsung Galaxy Z Flip 8 a 729 euro su Amazon, sconto del 47%

Il Samsung Galaxy Z Flip 8 scende di prezzo in modo netto su Amazon, dove compare con uno sconto del 47% rispetto al listino ufficiale. Per uno smartphone pieghevole della casa coreana si tratta di un ribasso importante, che porta il dispositivo a costare fino a 729 euro e lo rende molto più accessibile per chi da tempo valuta l’acquisto di un telefono a conchiglia. Il modello interessato dalla promozione è la versione da 256GB nella colorazione Graphite, una configurazione che offre parecchio spazio per foto, video e applicazioni senza dover ricorrere subito al cloud.

I numeri parlano chiaro. Il prezzo di listino di Galaxy Z Flip 8 si attesta a 1.379 euro, mentre con l’offerta attuale la cifra richiesta scende a 729,99 euro. Facendo due conti il risparmio supera i 649 euro, quasi la metà del costo pieno. Va detto però che le promozioni di questo genere tendono a cambiare in fretta. L’offerta risultava valida al momento della verifica, avvenuta il 7 ottobre alle 9:10, e il prezzo potrebbe subire variazioni nel corso delle ore successive. Chi è interessato farebbe bene a non rimandare troppo la decisione.

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Cosa offre Galaxy Z Flip 8 sul piano tecnico

Al di là del prezzo, conta ovviamente quello che il telefono mette sul tavolo. Il cuore dell’esperienza è il display pieghevole interno, un pannello LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz, un valore che si traduce in animazioni fluide e in uno scorrimento piacevole durante la navigazione o mentre si consultano i social. Una diagonale di queste dimensioni, una volta aperto il dispositivo, garantisce un’area di visualizzazione ampia, del tutto paragonabile a quella di molti smartphone tradizionali.

Poi c’è lo schermo esterno da 4,1 pollici, l’elemento che da sempre caratterizza la famiglia Flip. È la superficie che si usa quando il telefono resta chiuso, utile per dare un’occhiata alle notifiche o per gestire alcune funzioni senza dover aprire ogni volta la scocca. Proprio la combinazione tra i due pannelli rappresenta il tratto distintivo di questo modello, che punta su un formato compatto da tenere in tasca e su uno schermo generoso quando serve.

Il confronto con gli altri rivenditori

Amazon non è l’unico negozio a proporre il pieghevole Samsung a cifre interessanti. Allargando lo sguardo ad altri canali di vendita online emergono prezzi ancora più bassi. Su Smarterstore.it, per esempio, Galaxy Z Flip 8 viene proposto a 649 euro, circa 81 euro in meno rispetto alla promozione su Amazon. Altri due rivenditori lo mettono in vendita rispettivamente a 694 euro e a 709 euro, quindi sempre al di sotto dei 729,99 euro richiesti dal colosso dell’ecommerce.

Il quadro che ne esce mostra un pieghevole Samsung ormai stabilmente sotto la soglia dei 750 euro presso diversi negozi, con differenze che si giocano su poche decine di euro. Per chi sceglie dove comprare, oltre alla cifra finale contano anche aspetti come i tempi di consegna e le condizioni di vendita offerte da ciascun negozio. L’aggiornamento più recente su questi prezzi risale al 7 ottobre 2026 alle 8:33.

Fonte: TecnoAndroid