Clonare il cane costa 46.000 euro: ma torna davvero lo stesso?

Clonare il proprio animale domestico oggi è tecnicamente possibile, costa attorno ai 46.000 euro e apre una domanda che non è affatto banale: quello che torna a casa sarà davvero lo stesso cane, lo stesso gatto, lo stesso compagno peloso che si è perso? La tecnologia c’è, il portafoglio di qualcuno regge la spesa, ma tra il poter fare e il dover fare passa una distanza che vale la pena misurare con calma.

Il punto di partenza è semplice da capire anche senza una laurea in biologia. La clonazione lavora sul patrimonio genetico, cioè sulle istruzioni di base che descrivono l’organismo. Copiare quelle istruzioni significa ottenere un animale geneticamente identico all’originale, un po’ come due gemelli che nascono a distanza di anni invece che nello stesso giorno. E i gemelli, chiunque ne conosca una coppia lo sa bene, non sono mai la stessa persona.

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Il DNA non è tutto il cane

Qui sta il nodo che chi accarezza l’idea di clonare il proprio animale domestico tende a sottovalutare. Un carattere non nasce solo dai geni. Nasce da come quell’animale è cresciuto, da chi ha incontrato nei primi mesi, dagli odori della casa, dalle abitudini di chi ci vive, perfino da episodi minuscoli e irripetibili che hanno lasciato un segno. Il cane clonato avrà lo stesso stampo genetico, ma non avrà vissuto la stessa vita, e la vita è esattamente ciò che rende un animale riconoscibile agli occhi di chi gli vuole bene.

Anche l’aspetto può riservare sorprese. Nei mantelli maculati, per esempio, la disposizione delle macchie non è scritta parola per parola nel DNA, dipende anche da come le cellule si organizzano durante lo sviluppo. Risultato: due animali geneticamente identici possono avere disegni diversi sul pelo. Chi si aspetta di ritrovare la stessa macchia bianca sulla zampa destra rischia una piccola delusione fin dal primo sguardo.

Cinquantamila motivi per pensarci due volte

Poi c’è la questione economica, che pesa. Spendere 46.000 euro per una copia genetica non è una scelta neutra, soprattutto considerando quanti animali senza casa aspettano in canile una possibilità che costa infinitamente meno. È un ragionamento che molti fanno e che non riguarda solo la matematica del portafoglio, ma il senso stesso dell’operazione.

C’è anche un aspetto pratico che raramente compare nelle brochure. La clonazione degli animali domestici non è una procedura semplice, richiede passaggi delicati e coinvolge altri animali oltre a quello che si vuole replicare. Non è un click su un sito, è un percorso biologico complesso con tutto ciò che comporta.

E infine il pezzo più difficile da mettere in conto, quello emotivo. Il desiderio di clonare nasce quasi sempre da un lutto, dal bisogno di annullare un’assenza. Ma il nuovo animale non conosce le abitudini del predecessore, non ha imparato gli stessi comandi, non ha costruito gli stessi rituali. Arriva come individuo nuovo, con caratteristiche sue, e chiedergli di essere qualcun altro è un peso che nessun cucciolo dovrebbe portare. Chi ha vissuto questa esperienza racconta spesso proprio questo, la sensazione di guardare un animale familiare e insieme estraneo.

La tecnologia, insomma, mantiene esattamente ciò che promette: un genoma identico. Tutto il resto, il modo di scodinzolare, le manie, quello sguardo che si riconosceva a distanza, resta appeso a una combinazione di esperienze che nessun laboratorio può ricreare. La versione 2.0 dell’amico peloso sarà un animale sano, vero, magari meraviglioso, ma sarà un altro.