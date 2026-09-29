World of Warcraft: Forever, drop delle quest a turno nel party

World of Warcraft: Forever ha attirato parecchia attenzione in rete perché sembra rappresentare la versione di Blizzard di quel Classic+ tanto richiesto dai fan storici. Una delle domande più ricorrenti riguarda però quanto il nuovo MMO resti davvero fedele al predecessore del 2004, e una prima risposta concreta arriva proprio dal modo in cui funzionano i drop delle missioni quando si gioca in gruppo.

Durante la BlizzCon 2026 il titolo si è mostrato con una grafica rinnovata dall’aspetto accogliente e con alcuni miglioramenti alla qualità della vita. Tra questi c’è appunto la gestione degli oggetti legati alle quest, un dettaglio che a prima vista può sembrare marginale ma che chiunque abbia passato ore a caccia di materiali conosce fin troppo bene.

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Cosa cambia nei drop delle missioni di World of Warcraft: Forever

A spiegare la novità è stato Josh Greenfield, senior game designer del progetto, con un post pubblicato su X il 26 settembre 2026. Il punto di partenza è chiaro: i drop non vengono stravolti. Questo però non significa che tutto sia rimasto com’era.

“Qualcuno mi ha chiesto come funzionano i drop delle missioni in WoW: Forever e se li stiamo cambiando”, ha scritto Greenfield. “Praticamente no, però abbiamo fatto qualcosa di interessante di cui non abbiamo ancora avuto modo di parlare. In linea con il nostro approccio prosociale abbiamo aggiunto un piccolo meccanismo dietro le quinte che distribuisce gli oggetti delle missioni a rotazione, in modo più prevedibile, tra le persone che fanno parte di un gruppo.”

Il problema che questa soluzione vuole affrontare è di quelli che fanno perdere la pazienza anche ai giocatori più tranquilli. Sentirsi indietro mentre tutti gli altri membri del party raccolgono oggetti a ripetizione non è proprio il massimo, e lo sviluppatore lo sa bene. “Non c’è niente di peggio che uccidere un milione di furbolg e ritrovarsi con un compagno che ha 8/10 sederi di furbolg e un altro che ne ha 1/10”, ha raccontato con una certa ironia. In World of Warcraft: Forever, ha aggiunto, esiste ora un sistema che rende più costante la distribuzione, così che tutti nel gruppo ricevano i drop in maniera equilibrata.

Una protezione dalla sfortuna senza tradire lo spirito vanilla

La Beta è comunque in continua evoluzione e lo stesso Greenfield ha ammesso che il sistema è ancora in fase di rifinitura. Questo non gli ha impedito di invitare i giocatori a provarlo. “Se avete paura di fare gruppo nelle missioni con i drop vi incoraggio a tentare”, ha detto. “Ci vorrà comunque tempo, proprio come nel WoW vanilla, ma ci saranno meno alti e bassi e sicuramente ucciderete i nemici molto più in fretta.”

L’obiettivo non è quindi smantellare l’esperienza originale per sostituirla con qualcosa di moderno. Secondo il designer un po’ di grind in queste missioni fa parte della magia del vanilla che il team vuole preservare, ma piccoli accorgimenti possono aiutare a renderlo più naturale e a spingere verso il gioco di gruppo senza snaturare il design di partenza. È questo, ha spiegato, lo scopo del lavoro svolto.

Nei commenti al post Greenfield ha chiarito ulteriormente il funzionamento. La componente casuale non sparisce del tutto, ma il meccanismo si comporta più come una sorta di protezione dalla sfortuna, che interviene quando un giocatore non vede un drop da un po’ mentre gli altri stanno accumulando vantaggio.

Nelle sessioni in compagnia provate finora nella Beta di World of Warcraft: Forever la ripartizione degli oggetti appare già abbastanza equa. E se qualcuno dovesse comunque ritrovarsi con molti più pezzi rispetto a un compagno, resta sempre la possibilità di scambiarli.

Fonte: TecnoAndroid