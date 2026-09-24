Claude Money: l’AI di Anthropic analizza il conto in banca

Collegare Claude al conto in banca per farsi aiutare con le spese di ogni giorno non è più soltanto un’ipotesi da conferenza stampa: Anthropic sta testando una funzione pensata esattamente per questo, una sorta di assistente personale dedicato alle finanze domestiche. L’indizio arriva dall’app per iOS, dove è comparsa una sezione chiamata Money che promette di far capire meglio all’utente dove finiscono i soldi ogni mese.

Il messaggio di benvenuto è diretto, quasi disarmante nella sua semplicità: comprendi meglio le tue finanze con Claude. Da lì in avanti il percorso previsto chiede di collegare l’applicazione ai propri conti bancari e apre alla possibilità di fare domande all’assistente su spese, uscite ricorrenti, progetti personali. Niente fogli di calcolo, niente categorie da compilare a mano la domenica sera. Almeno nelle intenzioni.

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Come dovrebbe funzionare la sezione Money di Claude

Una volta concessa l’autorizzazione, l’idea è che Anthropic lasci lavorare il modello in autonomia sull’analisi dei movimenti. Pagamenti che si ripetono ogni mese, uscite occasionali, abitudini di acquisto: tutto materiale utile per individuare tendenze e costruire una specie di profilo finanziario dell’utente. Da quel profilo dovrebbero poi nascere consigli su misura, calibrati sul modo in cui una persona spende davvero e non su regole generiche valide per chiunque.

È il tipo di servizio che le banche provano a offrire da anni con app e grafici colorati, spesso con risultati modesti. La differenza, qui, starebbe nella possibilità di porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte ragionate, senza dover interpretare torte e istogrammi. Il fascino della cosa è evidente, soprattutto per chi con i numeri non ha un rapporto sereno e rimanda da mesi il momento di mettere ordine nel proprio budget.

Restano però parecchie caselle vuote. Non è chiaro quali dati esattamente la funzione potrà leggere, né fino a che punto potrà spingersi. Soprattutto, non si sa se l’assistente avrà la facoltà di compiere azioni indipendenti, cioè muovere denaro o avviare operazioni, oppure se si limiterà a osservare e suggerire. La differenza tra le due cose, dal punto di vista pratico e da quello della sicurezza, è enorme.

Perché il debutto potrebbe partire solo dagli Stati Uniti

Dalle informazioni emerse finora, Money sembra vivere soltanto dentro l’app mobile. Nessuna traccia di una versione desktop, almeno per ora, il che suggerisce uno sviluppo ancora a metà strada e non un lancio imminente su tutte le piattaforme. Una scelta che ha una sua logica, considerando quanto il rapporto con i conti correnti passi ormai dallo smartphone.

C’è poi il nodo geografico. Trattandosi di finanze personali, materia delicatissima sul piano normativo, l’ipotesi più realistica è che la funzione arrivi prima negli Stati Uniti e solo in un secondo momento altrove. Le regole sull’accesso ai dati bancari cambiano parecchio da un Paese all’altro e l’Europa, su questo fronte, ha un impianto di tutele piuttosto rigido. Difficile immaginare un’apertura simultanea ovunque.

Il quadro, insomma, è quello di un progetto ancora in fase di sviluppo, intercettato in anticipo tra le pieghe dell’applicazione. Anthropic non ha comunicato tempi ufficiali né dettagli sul funzionamento definitivo, e la sezione non risulta disponibile al pubblico. Quello che si vede è un’interfaccia pronta a chiedere il collegamento ai conti, con la promessa di trasformare l’intelligenza artificiale in un consulente domestico per la gestione del denaro quotidiano.

Fonte: TecnoAndroid