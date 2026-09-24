Citroën OUTDOOR: nuovo allestimento per C3, C3 Aircross e Ami

Il nuovo allestimento Citroen OUTDOOR è la risposta del marchio francese a chi cerca un look più robusto senza cambiare categoria di auto, e arriva in contemporanea su tre modelli molto diversi fra loro: Citroen C3, Citroen C3 Aircross e la microcar elettrica Citroen Ami. Si tratta di una versione trasversale, che va a piazzarsi in cima alle rispettive gamme, sopra l’allestimento MAX già disponibile su C3 e sul SUV C3 Aircross. Cambiano paraurti, cerchi, colori e dettagli interni, con una mascotte dedicata di nome Migoo che spunta un po’ ovunque, dai sedili alla carrozzeria. La novità più sostanziosa, però, riguarda Ami, che per la prima volta riceve il tetto apribile anche nella variante con le porte, finora prerogativa della sola Buggy.

Come cambiano C3 e C3 Aircross con l’allestimento OUTDOOR

Dal vivo la differenza si nota subito. Il frontale di C3 e C3 Aircross OUTDOOR adotta un paraurti anteriore specifico, dalle forme più squadrate, con un inserto grigio che richiama le protezioni sottoscocca tipiche dei SUV veri. Su C3 Aircross la parte bassa ospita anche i fari fendinebbia a LED. Entrambi i modelli ricevono poi un paraurti posteriore dedicato e nuovi cerchi in lega da 17″ dal disegno geometrico, con il logo Citroen colorato nella tonalità André Red.

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Il rosso non si ferma lì: torna sulle clip verticali, sul montante posteriore e sui loghi anteriore e posteriore. Tra le tinte disponibili debutta il Sequoia Green, che si affianca a Pearl Black, Mercury Grey, Polar White e Bright Blue. Sulle fiancate, nella parte bassa delle porte, un inserto grigio riporta la scritta OUTDOOR e la sagoma della mascotte. Negli abitacoli il lavoro è più sottile ma coerente. I sedili Advanced Comfort adottano un motivo a righe orizzontali e un ricamo laser della mascotte sugli schienali anteriori. Le impunture rosse compaiono anche sul bracciolo centrale, previsto solo sulle motorizzazioni ibride ed elettriche, oltre che su pannelli porta, volante e cinture di sicurezza.

Motori, autonomie e dotazioni specifiche

Sul fronte meccanico non ci sono stravolgimenti, ma le scelte restano ampie. C3 OUTDOOR si può avere con motore a benzina, con l’Hybrid 110 oppure in versione 100% elettrica, quest’ultima con un’autonomia dichiarata fino a 440 km nel ciclo urbano. La dotazione aggiunge i sensori di parcheggio anteriori, pensati per le manovre strette in città, il che rende bene l’idea della vocazione più cittadina di questa variante.

C3 Aircross OUTDOOR punta invece su un profilo più avventuroso, almeno nelle intenzioni. È disponibile con l’ibrido da 145 CV oppure in versione elettrica, in questo caso con un’autonomia che arriva fino a 551 km nel ciclo urbano. In più ci sono le barre al tetto per portare attrezzature da tempo libero e i già citati fendinebbia a LED.

Ami OUTDOOR, finalmente il tetto apribile

La parte più curiosa del pacchetto riguarda la microcar. Citroen Ami OUTDOOR è un’edizione limitata, riconoscibile per la colorazione esclusiva Khaki Green abbinata a cerchi in acciaio bianchi e ad adesivi sui passaruota. Il pezzo forte, come detto, è il tetto apribile, che fino a oggi era riservato solo alla versione Buggy e che ora arriva anche sulla variante chiusa, quella con le porte.

Dentro, i sedili adottano una tonalità dedicata con il motivo della mascotte sugli schienali, mentre le cinture di sicurezza sono di colore Infra Rouge. A completare il quadro c’è un Color Pack che comprende vano portaoggetti sulla plancia, gancio portaborse, tasche nelle porte, tappetini, rete centrale e supporto per smartphone, cioè tutte quelle piccole cose che su una microcar fanno la differenza nell’uso quotidiano.

Fonte: TecnoAndroid