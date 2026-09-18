Cioccolato fondente: 18 ripetizioni in più in palestra

Basta un odore di cioccolato per spingere qualche ripetizione in più in palestra, senza che la fatica percepita salga di un millimetro. È il risultato, decisamente curioso, di uno studio pubblicato su Frontiers in Physiology il 15 settembre 2026, che ha messo alla prova un gruppo di uomini moderatamente allenati esponendoli a profumi di cacao prima e durante una sessione di esercizi con i pesi. Il volume di allenamento è cresciuto, la sensazione di sforzo no.

A guidare la ricerca è stato Mohamed Nashrudin bin Naharudin, assistant professor alla Faculty of Sports and Exercise Science della University of Malaya. Parole sue: esporre uomini moderatamente allenati agli odori del cioccolato subito prima e tra una serie e l’altra ha aumentato in modo significativo il volume totale di lavoro, senza alzare la percezione della fatica. Un esito che lo stesso ricercatore definisce affascinante dal punto di vista psicobiologico, perché mette insieme due cose che di solito viaggiano appaiate, cioè fare di più e sentirsi più stanchi.

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Come è stato costruito l’esperimento

Il campione era piccolo, va detto subito: 23 uomini sani, tra i venti e i venticinque anni circa, tutti con un discreto livello di allenamento alle spalle. Sono stati divisi in tre gruppi, ciascuno esposto a un campione diverso. Da una parte cioccolato fondente liquefatto al 90% di cacao, dall’altra cioccolato al latte al 60%, e poi acqua come controllo. Prima di iniziare, tutti i partecipanti erano a digiuno da almeno dieci ore, dettaglio non secondario per capire i risultati.

L’esercizio scelto è stata la leg extension, quella in cui si sta seduti e si distendono le gambe contro una resistenza. Le prestazioni sono state misurate sia prima sia durante la sessione. Sempre prima di partire, ai volontari è stato chiesto di valutare fame, senso di sazietà, voglia di mangiare e intenzione di mangiare a breve. Durante le serie, invece, fame e desiderio di cibo venivano registrati dopo ogni esposizione di trenta secondi a uno dei campioni odorosi.

I numeri parlano chiaro. Annusare il fondente al 90% ha aggiunto circa 18 ripetizioni in più rispetto al controllo con acqua, mentre il cioccolato al latte al 60% si è fermato attorno a nove ripetizioni in più. Sempre senza che i partecipanti riferissero uno sforzo maggiore.

Perché fondente e al latte funzionano in modo diverso

Le due varianti hanno agito su leve differenti. Il fondente è risultato costantemente associato a meno fame, minore desiderio e intenzione di mangiare, e a una maggiore sensazione di pienezza prima dell’allenamento. Il cioccolato al latte, invece, è stato giudicato più piacevole da annusare rispetto sia al fondente sia all’acqua, ma non ha modificato in modo significativo i parametri legati all’appetito.

La spiegazione proposta dal gruppo di ricerca chiama in causa le associazioni apprese. Fin da piccoli si impara a collegare certi odori al cibo, e col tempo quegli odori diventano segnali che preparano cervello e corpo a quello che di solito succede dopo. Il profumo del fondente, spiega Nashrudin Naharudin, funziona come indizio di un alimento ricco, amaro e molto saziante, e in pratica inganna il sistema portandolo in uno stato anticipato di sazietà. Quello del cioccolato al latte agisce più come ricompensa piacevole, migliorando il volume di lavoro attraverso un ambiente sensoriale gradevole più che modificando i segnali metabolici della fame.

I limiti, però, sono stati messi in fila senza troppi giri di parole. Non sono stati misurati né ormoni nel sangue né attività cerebrale, quindi i meccanismi biologici restano ipotesi. L’intensità dei due aromi potrebbe non essere stata perfettamente identica e, dato che il controllo era acqua inodore, alcuni partecipanti potrebbero aver capito di trovarsi nel gruppo placebo. Il campione, poi, era ridotto e composto solo da giovani uomini sani e allenati.

Resta aperta la domanda se il cioccolato abbia qualcosa di speciale. Secondo Nashrudin Naharudin non è del tutto unico, anche se si tratta di uno stimolo alimentare con associazioni di ricompensa fortissime e universalmente riconosciute. Altri cibi legati alla sensazione di sazietà potrebbero funzionare, ma nessuno li ha ancora testati. La condizione, dice, è che l’odore risulti familiare e gradevole, o quantomeno non repellente.

Fonte: TecnoAndroid