Devil’s Arrows, monoliti da 25 tonnellate trascinati per miglia

Quattromila anni fa, in Gran Bretagna, qualcuno decise che per erigere le Devil’s Arrows, le cosiddette Frecce del Diavolo, non sarebbe andata bene una pietra qualsiasi. Serviva quella giusta. E poco importava che si trovasse a chilometri di distanza, perché quei blocchi da 25 tonnellate vennero trascinati per miglia fino al punto in cui ancora oggi stanno in piedi. Un dettaglio che, da solo, racconta più di mille ricostruzioni sulla mentalità delle comunità preistoriche. Il numero, tanto per capirsi, va letto con calma. Venticinque tonnellate significano un peso paragonabile a quello di diversi mezzi pesanti messi insieme, spostati senza ruote, senza motori, senza nulla di ciò che oggi renderebbe l’operazione una questione di logistica ordinaria. Solo corde, legno, forza fisica e una quantità di organizzazione sociale che raramente associamo a gruppi umani di quell’epoca.

Perché quella pietra e non un’altra

La domanda vera, però, non riguarda tanto il come quanto il perché. Nella Britannia preistorica il materiale non mancava. Rocce disponibili più vicino, pietre utilizzabili senza sforzi sovrumani, alternative ragionevoli. Eppure chi costruì le Frecce del Diavolo scartò le soluzioni comode e andò a prendere il tipo di roccia che riteneva adatto, accettando in cambio un lavoro che doveva impegnare intere comunità per lunghi periodi.

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È una scelta che parla di standard, quasi di ostinazione. Non bastava un monumento: doveva essere fatto con quella pietra lì. Un criterio estetico, forse simbolico, probabilmente entrambe le cose, che suggerisce come dietro questi monoliti ci fosse un progetto pensato nei dettagli e non un accumulo casuale di massi. La ricerca della perfezione, insomma, non è un’invenzione moderna.

Il trasporto come impresa collettiva

Trascinare per miglia un blocco da 25 tonnellate non è un’operazione che si improvvisa in un pomeriggio. Richiede pianificazione del percorso, coordinamento tra molte persone, gestione del cibo e del tempo, conoscenza pratica di attriti e pendenze. Richiede soprattutto che qualcuno convinca tutti gli altri che ne valga la pena, e questo è forse l’aspetto più affascinante dell’intera vicenda.

Il risultato è che le Devil’s Arrows non vanno lette come semplici pietre conficcate nel terreno, ma come la traccia materiale di un’impresa collettiva. Ogni metro percorso da quei blocchi corrisponde a ore di lavoro condiviso, a una comunità che sceglie di investire risorse enormi in qualcosa che non produce cibo, non fornisce riparo e non serve a difendersi. Serve ad altro. A qualcosa che evidentemente contava molto.

Un segno lasciato per durare

Quattro millenni dopo, quei monoliti sono ancora lì. Hanno superato cambiamenti climatici, trasformazioni del paesaggio, il passaggio di popoli e culture che non sapevano nulla di chi li avesse innalzati. Il nome stesso, Frecce del Diavolo, arriva da epoche successive, quando l’origine di quelle pietre era già diventata un mistero e la spiegazione più semplice sembrava quella soprannaturale.

Resta il fatto che nessuna forza demoniaca è stata coinvolta. Solo persone che, nella Britannia preistorica, avevano deciso quale fosse la roccia migliore e non hanno accettato compromessi. Hanno guardato la distanza, hanno valutato il peso, e si sono messi a tirare.

Fonte: TecnoAndroid