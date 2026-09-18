Google AI contribution pilot: paga i siti citati dall’AI

Google ha iniziato a testare il pagamento diretto dei siti web quando i loro contenuti finiscono dentro le risposte generate dall’intelligenza artificiale, e lo fa attraverso un programma sperimentale chiamato AI contribution pilot. L’idea è semplice da spiegare e complicatissima da applicare, ma la sostanza è questa, se un articolo, una guida o una scheda tecnica contribuiscono in modo significativo a costruire una risposta di AI Overviews o di altri prodotti basati sull’AI, chi ha prodotto quel contenuto riceve una cifra. Non traffico, non visibilità generica, soldi.

Il contesto aiuta a capire perché se ne parla adesso. Da quando l’intelligenza artificiale ha preso il centro della scena nella ricerca, l’ecosistema dei siti web ha incassato un colpo pesante. Google continua a sostenere che la colpa non sia dell’AI, ma i dati raccolti da più parti raccontano un’altra storia. Le risposte generate automaticamente, quelle di Google come quelle dei tanti altri servizi in circolazione, non redistribuiscono le visite come faceva la ricerca tradizionale. Il risultato è che ci rimettono un po’ tutti, editori grandi e piccoli.

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Come funziona l’AI contribution pilot di Google

La soluzione non è mai stata ovvia, però una proposta torna con insistenza da mesi, obbligare i fornitori di AI a pagare direttamente chi produce i contenuti utilizzati come fonte, così da compensare i ricavi persi con il crollo delle visite dirette. Ed è esattamente il terreno su cui Google si sta muovendo adesso.

Il programma coinvolge almeno alcune decine di editori, con una preferenza dichiarata per realtà di piccole e medie dimensioni. Un dettaglio interessante riguarda il perimetro, che va ben oltre l’editoria giornalistica in senso stretto. Dentro Search Console compare un pannello dedicato con l’importo maturato, accompagnato da una descrizione piuttosto asciutta, si accumulano guadagni quando i propri contenuti contribuiscono in maniera rilevante alle risposte generate dall’AI nei prodotti che partecipano al progetto.

Chi è dentro al test descrive le informazioni ricevute come basilari. Poca documentazione, pochi parametri chiari su come venga calcolato il contributo e quindi il compenso. Un editore coinvolto ha spiegato di essere comunque fiducioso, perché il fatto stesso che Google stia creando un precedente esplorando il pagamento diretto dei publisher per i contenuti ha un suo peso. Esiste anche una pagina di supporto con ulteriori dettagli, non raggiungibile però dal pubblico generico.

Dai primi accordi con gli editori al nuovo modello di compenso

Non è un fulmine a ciel sereno. A giugno 2026 Google aveva già lasciato intendere qualcosa, parlando di un nuovo modo di collaborare con i siti i cui contenuti contribuiscono in modo significativo alla freschezza e alla correttezza dei fatti nelle risposte generative. Una formula prudente, ma abbastanza esplicita da far capire dove stesse andando il ragionamento.

Il precedente più diretto risale invece alla fine del 2025, quando l’azienda aveva annunciato un programma di partnership commerciale con diversi grandi editori di notizie. Quell’iniziativa riguardava però un gruppo ristretto di nomi importanti, mentre l’AI contribution pilot ha un raggio d’azione molto più largo e tocca categorie di siti che con la cronaca non hanno nulla a che fare.

La distanza tra i due approcci racconta bene il momento. Da una parte accordi su misura con pochi interlocutori di peso, dall’altra un meccanismo che prova a diventare sistemico, misurabile e in teoria replicabile su larga scala, con un contatore che segna quanto si è guadagnato direttamente negli strumenti che i webmaster usano ogni giorno. Restano da chiarire i criteri con cui viene stabilito quando un contributo è abbastanza rilevante da generare un pagamento, e quanto quel pagamento possa davvero pesare sui bilanci di chi pubblica online.

Fonte: TecnoAndroid